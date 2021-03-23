3 kiểu đàn ông như ‘bùa mê thuốc lú’, phụ nữ một khi đã yêu sẽ nhớ cả đời, muốn quên cũng không được

Phụ nữ yêu 23/03/2021 13:58

Dưới đây chính là 3 kiểu đàn ông hấp dẫn bậc nhất, khiến phụ nữ đã yêu một lần sẽ mất cả đời để quên.

Chẳng cần đẹp trai hay giàu có, đây mới là mẫu đàn ông hấp dẫn nhất, phụ nữ đã yêu sẽ khó lòng dứt ra, dù bị phản bội vẫn nhớ hoài không thôi. 

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Dù có xa nhau phụ nữ vẫn sẽ nhớ mãi về người đàn ông đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Mối tình đầu

Mối tình đầu, người đàn ông đầu tiên cho mình cảm giác yêu đương, khắc khoải và cả những rung động ngọt ngào sẽ khiến phụ nữ dù muốn quên cũng không được. Cảm giác run run khi lần đầu nắm tay nhau, lần đầu ôm nhau, lần đầu chạm môi và vô số thứ lần đầu khác phụ nữ đều dành cho mối tình đầu.

Thế nên, dù có xa nhau, có tìm được người đàn ông khác yêu thương mình, có mối tình mới hạnh phúc thì nữ giới vẫn sẽ nhớ mãi về người đàn ông đầu tiên ấy. 

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Chỉ cần dùng chính sự chân thành để quan tâm, yêu chiều thì phụ nữ mạnh mẽ, ngang bướng đến mấy cũng sẽ đổ gục - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dịu dàng, tâm lý

Phụ nữ vốn yếu mềm, dễ bị chinh phục bởi những ân cần hỏi han, quan tâm chăm sóc. Đàn ông cho họ cả núi tiền cũng không thể khiến họ cảm động bằng việc không quản mưa gió, đêm hôm khuya khoắt chạy đến bên cạnh khi họ bị ốm.

Thế nên, đàn ông dịu dàng, tâm lý chẳng cần chiêu trò, chỉ cần dùng chính sự chân thành để quan tâm, yêu chiều thì phụ nữ mạnh mẽ, ngang bướng đến mấy cũng sẽ “đổ gục” ngay tắp lự. 

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Người đàn ông đã từng bỏ rơi mình sẽ khiến phụ nữ khắc cốt ghi tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông phản bội

Khi phát hiện đàn ông phản bội, phụ nữ có thể nhanh chóng đá phăng anh ta ra khỏi đời mình, không cho họ cơ hội làm tổn thương mình thêm lần nào nữa. Vậy nhưng, dù dặn lòng cố quên, dù muốn xóa sạch những ký ức khổ đau nhưng phụ nữ vẫn không thể làm được.

Cả đời này, người làm cho ta đau sẽ khiến ta nhớ mãi. Người đàn ông đã từng bỏ rơi mình sẽ khiến phụ nữ khắc cốt ghi tâm.

3 lời NÓI DỐI kinh điển của đàn ông, chị em tuyệt đối đừng tin kẻo có ngày bị CẮM SỪNG

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Đây chính là những lời nói dối đàn ông ngoại tình thường xuyên nói, phụ nữ thông minh hay khờ dại cũng đừng tin kẻo bị qua mặt không thương tiếc.

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