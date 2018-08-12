Là phụ nữ, muốn khôn ngoan, ưu tú và có khí chất hãy khắc cốt ghi tâm những điều này!

Phụ nữ yêu 12/08/2018 10:30

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình thật khôn ngoan, có khí chất nhưng không phải ai cũng biết cách để có được điều ấy…

Là phụ nữ, muốn mình thông minh khôn khéo thì hãy đọc thật nhiều sách, kết giao với những người giỏi giang bởi chính sách vở và những người bạn tốt chính là những người thầy tâm huyết nhất với bạn.

Là phụ nữ, muốn khôn ngoan, ưu tú và có khí chất hãy khắc cốt ghi tâm những điều này! - Ảnh 1
Là phụ nữ, đừng vì cô đơn mà yêu bừa cưới đại, dễ dãi tựa đầu vào một bờ vai. - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, đừng quá tham lam, đừng ôm đồm quá nhiều thứ, cũng đừng sống chỉ để làm hài lòng người khác. Thứ gì nên giữ lại hẵng giữ lại, thứ gì nên vứt đi thì đừng dại níu giữ kẻo cả đời này bạn mãi giẫm chân tại chỗ.

Là phụ nữ, đừng khoan dung với kẻ phụ bạc, đừng tha thứ cho kẻ đã cướp đi của ta những thứ quý giá. Bởi lẽ, họ thừa hiểu bạn sẽ đớn đau, khốn khó như thế nào mà vẫn làm những hàng động ấy thì đấy là sự cố ý chứ không phải vô tình.

Là phụ nữ, đừng vì cô đơn mà yêu bừa cưới đại, dễ dãi tựa đầu vào một bờ vai. Bạn chỉ cô đơn chứ không hề cô độc, cuộc sống của bạn còn rất nhiều niềm vui khác, đàn ông không bao giờ là tất cả những gì bạn có.

Là phụ nữ, muốn khôn ngoan, ưu tú và có khí chất hãy khắc cốt ghi tâm những điều này! - Ảnh 2
Là phụ nữ, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ bằng việc không cần sự có mặt của đàn ông trong đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, ưu tú nhất không phải là kiếm được người yêu giàu có, lấy được chồng đại gia. Ưu tú nhất là khi bạn tự kiếm ra tiền, những đồng tiền phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, những đồng tiền mà bạn có thể ngẩng mặt tiêu xài mà không cắn rứt lương tâm.

Là phụ nữ, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ bằng việc không cần sự có mặt của đàn ông trong đời mình. Phụ nữ mạnh mẽ nhất là khi không để ai có cơ hội ức hiếp mình.

Là phụ nữ, muốn có khí chất thì đừng bao giờ dựa giẫm vào ai, với đàn ông lại càng không. Một khi cho bạn tiền, đàn ông sẽ lấy lại ở bạn lòng tự trọng. Khi đã bán hết lòng tự trọng của mình để lấy tiền, phụ nữ sẽ bị đàn ông bỏ rơi không thương tiếc.

Là phụ nữ, muốn khôn ngoan, ưu tú và có khí chất hãy khắc cốt ghi tâm những điều này! - Ảnh 3
Là phụ nữ, đừng cố tỏ ra mình thông minh mà hãy giấu kín sự khôn ngoan ấy - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, bạn có quyền yêu cuồng điên bất cần, nhưng tuyệt đối đừng vì đàn ông mà đánh mát chính mình, mà sống cuộc đời người khác sắp đặt sẵn.

Là phụ nữ, đừng cố tỏ ra mình thông minh mà hãy giấu kín sự khôn ngoan ấy. Rồi sẽ có lúc bạn cần dùng đến khối óc tinh thông của mình để đối phó với những khốn khó của cuộc đời này.

Là phụ nữ, đừng đứng núi này trông núi nọ, cũng đừng đua đòi với phụ nữ khác. Hãy biết cách hài lòng với chính mình, biết mình cần gì, muốn gì là đủ.

Là phụ nữ, muốn khôn ngoan, ưu tú và có khí chất hãy khắc cốt ghi tâm những điều này! - Ảnh 4
Là phụ nữ, bạn có thể không có người yêu nhưng nhất định phải có lấy một người tri kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, dẫu có đi ngủ cũng phải đẹp và thơm, bởi bạn làm đẹp là cho chính mình chứ không phải cho đàn ông xem.

Là phụ nữ, bạn có thể không có người yêu nhưng nhất định phải có lấy một người tri kỷ. Họ sẽ là người luôn ở bên, chia sẻ mọi buồn vui khốn khó và cho bạn sự bình yên tuyệt đối.

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