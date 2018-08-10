4 ‘vùng cấm’ phụ nữ  khôn ngoan sống chết cũng không để chồng chạm vào !

Phụ nữ yêu 10/08/2018 16:24

Một người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ cho chồng được phép chạm vào những "vùng cấm" này…

Nhờ không cho phép chồng động đến những “vùng cấm” này nên hôn nhân của phụ nữ khôn ngoan cả đời hạnh phúc, không bao giờ xuất hiện tiểu tam.

4 ‘vùng cấm’ phụ nữ  khôn ngoan sống chết cũng không để chồng chạm vào ! - Ảnh 1
Ngay từ những ngày đầu về làm vợ, làm dâu nàng đã đòi hỏi chồng phải san sẻ trách nhiệm chăm sóc, hiếu kính với cha mẹ mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Nhà ngoại

Bạn có để ý rằng trong các bộ phim truyền hình, những người vợ yếm thế có thể nhẫn nhịn, cam chịu tất cả những hạch sách từ chồng nhưng một khi anh ta cả gan nói xấu hay xúc phạm đến gia đình mình thì người vợ sẽ không bao giờ để yên. Câu thoại “anh đối xử với tôi thế nào cũng được, nhưng anh không được xúc phạm gia đình tôi, cha mẹ tôi” chính là một trong những câu thoại kinh điển.

Tất nhiên, phụ nữ khôn ngoan sẽ không như cô vợ yếu mềm trong những thước phim. Họ không chờ đến khi bị chồng khinh miệt, xúc phạm người nhà mình mới lên tiếng phán kháng. Ngay từ những ngày đầu về làm vợ, làm dâu nàng đã đòi hỏi chồng phải san sẻ trách nhiệm chăm sóc, hiếu kính với cha mẹ mình. Bởi lẽ, một khi phụ nữ đã làm tròn vai trò, trách nhiệm của người vợ, người con dâu thì đàn ông cũng phải có trách nhiệm với gia đình vợ, tuyệt đối không được bên trọng bên khinh.

4 ‘vùng cấm’ phụ nữ  khôn ngoan sống chết cũng không để chồng chạm vào ! - Ảnh 2
hôn nhân là cơ hội để cả hai hạnh phúc hơn, có nhiều thời gian chăm sóc yêu thương nhau hơn chứ không phải là nhà tù nhốt cuộc đời người phụ nữ trong xó bếp - Ảnh minh họa: Internet

2. Các mối quan hệ bạn bè

Chỉ đàn bà dại mới để chồng can dự đến các mối quan hệ xã hội của mình, mới để chồng mặc định phụ nữ sau khi kết hôn phải cắt đứt quan hệ với bạn bè, tập trung chăm sóc gia đình. Phụ nữ khôn ngoan sẽ chẳng nể nang mà yêu cầu chồng phải tôn trọng bạn bè của mình, càng không được cấm đoán mình có mặt trong những cuộc vui.

Bởi hôn nhân là cơ hội để cả hai hạnh phúc hơn, có nhiều thời gian chăm sóc yêu thương nhau hơn chứ không phải là nhà tù nhốt cuộc đời người phụ nữ trong xó bếp.

4 ‘vùng cấm’ phụ nữ  khôn ngoan sống chết cũng không để chồng chạm vào ! - Ảnh 3
Một người vợ khôn ngoan không bao giờ cho phép chồng áp đặt đòi hỏi vô lí lên đời mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Công việc

Một người chồng nói câu “em cứ nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, con cái, anh sẽ lo cho em đầy đủ” thực chất không phải là vì họ sợ bạn phải vất vả kiếm tiền, mà họ đang muốn bạn từ bỏ công việc, đam mê để hi sinh vì gia đình. Họ đang tâm bắt vợ phải sống kiếp ăn bám, dẹp sự nghiệp sang một bên để làm một người vợ toàn thời gian. Đấy không phải là yêu thương mà là sự ích kỉ, gia trưởng. Và tất nhiên, một người vợ khôn ngoan không bao giờ cho phép chồng áp đặt đòi hỏi vô lí ấy lên đời mình.

4 ‘vùng cấm’ phụ nữ  khôn ngoan sống chết cũng không để chồng chạm vào ! - Ảnh 4
Là vợ, nhất định phải giữ được cái tôi cá nhân, lòng kiêu hãnh và làm chủ cuộc đời mình thì mới mong nhận được sự trân trọng từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

4. Đời tư

Đàn ông đừng bao giờ nghĩ đã là vợ là chồng thì bạn có quyền yêu cầu vợ công khai tất cả những thông tin cá nhân, những bí mật của mình. Mật khẩu điện thoại, email hay facebook mãi mãi là những thông tin bảo mật, dẫu là chồng cũng không có quyền đòi hỏi vợ chia sẻ chúng.

Phụ nữ khôn ngoan hiểu rằng, nếu chồng không tôn trọng mình thì cuộc hôn nhân ấy khó lòng bền vững. Là vợ, nhất định phải giữ được cái tôi cá nhân, lòng kiêu hãnh và làm chủ cuộc đời mình thì mới mong nhận được sự trân trọng từ chồng.

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