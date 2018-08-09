Học ngay cách ghen đáng nể của đàn bà khôn, có cho vàng chồng cũng không dám tòm tem

Là vợ, bạn đừng dại “ghen bóng ghen gió”, một khi đã linh cảm được chồng mình đang có điều gì mờ ám chị em hãy tỉnh táo để ghen như thế này. Đảm bảo chồng sẽ “chừa đến già”, gái lạ dâng tận miệng cũng không dám hó hé nửa lời.

Họ tự vấn xem mình có làm gì sai, những mâu thuẫn nào đã dẫn đến kết cục này, thiếu sót nào đã khiến chồng thay lòng đổi dạ. Sau đấy, họ sẽ tự chấn chỉnh và dần cải thiện những điều chưa hoàn hảo nơi mình. Đây chính là động thái để chồng vẫn nghĩ rằng vợ không biết mình ngoại tình, để ngầm mở đường cho chồng quay về mà hôn nhân không có bất cứ một vết nứt nào của đàn bà khôn.

Bất cứ điều gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó, việc chồng ngoại tình cũng thế. Nếu vợ chồng bạn hạnh phúc ấm êm thì chẳng đàn ông nào lại gái gú bên ngoài, lên giường với đàn bà khác. Khi phát hiện chồng phản bội mình, đàn bà khôn ngoan sẽ bình tĩnh để nhìn lại chính mình.

Dẫu anh ấy có sai khi phản bội vợ thì bạn cũng đừng vì thế mà khiến chồng mất mặt bằng việc tung hê với tất thảy mọi người chuyện xấu của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Giữ thể diện cho chồng, không chửi bới, quát tháo

Đàn ông nào cũng cần sĩ diện, cũng muốn được người ngoài tôn trọng, kiêng nể. Thế nên, dẫu anh ấy có sai khi phản bội vợ thì bạn cũng đừng vì thế mà khiến chồng mất mặt bằng việc tung hê với tất thảy mọi người chuyện xấu của chồng.

Hãy ôn hòa mà giải quyết, hãy nhẹ nhàng can ngăn, hãy để chồng nhận ra anh ấy đã sai, đã làm tổn thương vợ con mình như thế nào. Khi ấy, chàng sẽ phải cảm ơn bạn vì đã biết nghĩ cho anh ấy, đã cư xử văn minh dù sau đấy cả hai có hàn gắn được mối quan hệ hay không thì chuyện nhà vẫn mãi mãi là chuyện nhà, đừng để người khác biết chuyện kẻo chính bạn đang tước mất cơ hội giữ gìn mái ấm của mình.

Đàn bà khôn thừa hiểu rằng nếu những lời kẻ cướp chồng nói là thật thì cô ta đã không vui vẻ lên giường với chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Không tin lời nhân tình của chồng thanh minh

Đàn bà khôn không bao giờ tin vào lời kẻ phá hoại cuộc hôn nhân của mình, họ chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Mặc cho nhân tình khóc lóc phân bua “em không cố ý chen ngang vào hạnh phúc gia đình chị”, “em không biết anh ấy đã có vợ”, “em yêu chồng chị, em không hề muốn đào mỏ hay lợi dụng tiền bạc”, “em chưa bao giờ khuyên anh ấy bỏ vợ để đến với em”… Đàn bà khôn thừa hiểu rằng nếu những lời kẻ cướp chồng nói là thật thì cô ta đã không vui vẻ lên giường với chồng mình.

Không đánh kẻ thứ ba, cũng không kéo đến nơi cô ta làm việc để gây hấn. Đàn bà đánh ghen khôn ngoan nhất là khi họ khiến chồng tự nguyện cắt đứt với nhân tình, một lòng một dạ hối lỗi mà yêu thương vợ con cả đời.