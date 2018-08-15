Là phụ nữ khôn ngoan, bạn hãy thấm vào xương 7 điều này để làm chủ đời mình

Thay vì hằn học, buồn bực với những lời nói xấu, xuyên tạc về mình bạn hãy học cách “bơ đi mà sống” để không còn vướng bận muộn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Khi cuộc đời cay nghiệt với bạn, khi người đời vì tranh quyền đoạt lợi mà làm bạn tổn thương phụ nữ đừng khóc, đừng đau lòng. Chỉ cần thấm được những điều này, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy sự an nhiên cho tâm hồn mình.

2. Là phụ nữ, bạn đừng chấp nhặt những kẻ nói xấu mình, cũng đừng đòi ba mặt một lời với họ. Bởi lẽ, những kẻ đi bôi tro trát trấu lên danh dự của người khác đã đánh mất lòng tự trọng từ lâu, họ sẽ chẳng bao giờ dám nhận trách nhiệm về những điều xấu xa mình làm.

1. Là phụ nữ, nếu có ai đấy chê bai về ngoại hình của bạn, họ bĩu môi mỉa mai “dạo này béo thế, chân như cột đình ấy”, “vừa béo vừa thấp sao lại mặc cái đầm này, trông còn mỗi một mẩu”, “chỉ là đi café thôi mà, có cần trang điểm lòe loẹt thế không”… thì bạn cũng đừng vội buồn hay tổn thương. Ở đời, bạn có thể khiến người này yêu mến thì cũng sẽ khiến người khác ganh ghét, nếu cứ mãi sống để làm hài lòng người khác thì bạn sẽ không bao giờ có cơ hội được làm chính mình.

Chất chứa quá nhiều điều trong lòng sẽ khiến bạn chẳng có lấy một ngày an vui, thanh thản - Ảnh minh họa: Internet

3. Là phụ nữ, khi gặp phải những người bạn ngày thường thân thiết nói cười, đến khi gặp nạn ngoảnh mặt làm ngơ không xứng đáng để bạn buồn đau. Thay vì thất vọng, hối hận vì đã kết giao với họ bạn nên thấy mừng thầm vì ít ra, bạn đã nhận thấy bộ mặt thật của họ.

4. Là phụ nữ, bạn phải gánh trên vai rất nhiều áp lực, mệt mỏi và cả những rào cản từ xã hội. Thế nhưng, bạn đừng vì thế mà đánh mất chính mình, hãy cứ sống và làm những điều mình muốn. Khi vui bạn cứ cười thả ga, khi buồn hãy cứ khóc thật to để niềm vui nhân đôi, nỗi buồn tan biến. Chất chứa quá nhiều điều trong lòng sẽ khiến bạn chẳng có lấy một ngày an vui, thanh thản.

5. Là phụ nữ, cách trả thù những kẻ đã hãm hại khinh khi mình chính là phải sống thật hạnh phúc, xinh đẹp. Hãy luôn rạng rỡ, yêu đời để người khác thấy rằng dẫu có bị vùi dập thế nào thì bạn vẫn cứ hiên ngang sống tốt, vẫn cứ đàng hoàng nhận lấy những điều tốt lành từ cuộc đời này.

Là phụ nữ, muốn bản thân trở nên ưu tú, muốn cuộc đời mình như ý thì hãy biết cách từ chối kết giao với người bạn tồi - Ảnh minh họa: Internet

6. Là phụ nữ, đừng dại gân cổ cãi nhau với người thiếu hiểu biết, cũng đừng đôi co với người cố chấp. Hãy dùng sự im lặng để đáp trả, hãy để những mâu thuẫn lắng xuống rồi hẵng giải thích đúng sai phải quấy. Nếu mất bình tĩnh, người chịu thua thiệt là bạn chứ không phải ai khác.

7. Là phụ nữ, muốn bản thân trở nên ưu tú, muốn cuộc đời mình như ý thì hãy biết cách từ chối kết giao với người bạn tồi, cảm ơn những người bạn tốt và gạt bỏ tự ái hão huyền để cất lên lời xin lỗi khi sai. Khi ấy, bạn không chỉ có được một môi trường sống tràn ngập năng lượng với những mối thâm giao mà còn có được những ký ức tốt đẹp cho riêng mình.