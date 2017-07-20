Tán dương chàng, nhìn sâu vào mắt nhau, chạm vào nhau… là những cách giúp chàng yêu bạn say đắm mà không đòi hỏi “ chuyện ấy ”.

Một vài động tác mát xa vai hay lưng đơn giản sẽ giúp bạn và “người ấy” yêu nhau hơn cả khi làm “chuyện ấy”. Thêm một vài ánh nến, hoa và mùi hương tự nhiên sẽ giúp hai bạn tăng sự thư thái, giảm căng thẳng và suy nghĩ tích cực hơn khi ở gần nhau. Ngoài ra, những cái nắm tay cũng giúp các cặp đôi thêm ấm áp và thấu hiểu.

Duy trì khoảng cách

Cách này sẽ khiến nhiều bạn nghi ngờ, tuy nhiên đây lại là một chiêu thức rất hữu dụng giúp “người ấy” trân trọng sự tồn tại của bạn.

Chị em hãy duy trì khoảng cách và học cách lơ chàng khi cần thiết, đừng lúc nào cũng bám theo và quá nuông chiều anh ấy.

Cuộn mình trong vòng tay chàng

Hãy ngưng dán mắt vào điện thoại hay chăm chú vào màn hình máy tính, thay vào đó bạn hãy áp dụng tuyệt chiêu cuộn mình vào lòng “người ấy”. Hãy nhẹ nhàng đến bên và rúc vào lòng chàng, sự gần gũi và đụng chạm sẽ làm tăng ngọn lửa yêu thương của cả hai bạn.

Tắt điện thoại

Trong thời buổi công nghệ, nhiều cặp đôi thường gặp nhau và mỗi người một góc ngồi ôm điện thoại. Tuy nhiên, yêu là phải nhìn vào mắt nhau chứ không phải nhìn vào màn hình điện thoại. Do đó, để tình cảm ngày càng phát triển tốt thì hãy ngưng ngay việc dán mắt vào điện thoại.

Nhìn sâu vào mắt nhau

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hãy nhìn sâu vào đôi mắt của người bạn yêu để hiểu nhau nhiều hơn và trao yêu thương. Đặc biệt, cách này sẽ giúp cả hai cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn rất rất nhiều. Ngoài ra, để tháo gỡ những rào cản trong mối quan hệ tình cảm, hãy tăng sự giao tiếp bằng ánh mắt.

Hãy khác biệt

Đàn ông không bao giờ muốn người yêu mình là phiên bản của bất kỳ ai. Họ yêu những cô nàng khác biệt và độc đáo. Do đó, bạn hãy sống theo cách "là chính bạn" và đừng cố gắng giống ai cả.

Đây chính là con đường gần nhất đưa bạn đến gần “người ấy” hơn.