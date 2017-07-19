Hóa ra đây chính là dấu hiệu khi nàng đã đạt được cực khoái khi 'yêu'

Dưới đây là dấu hiệu cho thấy nàng đã thỏa mãn và đạt được cực khoái khi “yêu”.

Đưa vợ “lên đỉnh” luôn là mong muốn của hầu hết ông chồng, vì họ nghĩ rằng điều này thể hiện bản lĩnh của mình. Tuy nhiên, làm sao để biết cô nàng đã “lên đỉnh”? Đó là câu hỏi của rất nhiều nam giới.

Phụ nữ rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, đặc biệt là những chuyện nhạy cảm liên quan đến tình dục, do đó thường thì các quý ông rất khó nhận biết để có điều chỉnh phù hợp.

Theo các nhà tình dục học, khi đạt đến cực khoái, mỗi chị em sẽ có những cách thể hiện khác nhau. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu chung đã được nhìn nhận và xác thực cho nhiều trường hợp.

Hơi thở mạnh và dồn dập

Khi bị kích động, chị em thường có hơi thở gấp gáp, mạnh mẽ kèm theo những tiếng rên rỉ. Nguyên nhân của âm thanh này là do không khí bị nén lại ở dây thanh quản.

Trường hợp sau khi “lên đỉnh” mà hơi thở vẫn nhịp nhàng và không có gì thay đổi chứng tỏ cô nàng của bạn đóng kịch cực giỏi.

Phối hợp nhịp nhàng

Lúc này nàng có thể rướn người và cùng hòa quyện với những chuyển động của cơ thể bạn, cô nàng đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời. Ngược lại, nếu “cô ấy” không phản ứng gì thì quý ông nên có điều chỉnh cơ thể phù hợp.

Ngực ửng hồng

Cao trào khi làm “chuyện ấy” không chỉ có tiếng rên rỉ, hai má ửng hồng mà còn có sự hồng hào của phần ngực. Trong cuộc “yêu”, nếu bạn thấy phần ngực của “cô ấy” ửng hồng - do lúc này khả năng tuần hoàn máu của nàng đang tăng, độ ẩm âm đạo cũng cao - thì đó cũng là dấu hiệu chi thấy cô ấy đang thăng hoa.

Do vậy, đàn ông có thể quan sát ngực của đối tác và phát hiện được khả năng tình dục của nàng.

Cong lưng

Khi đến gần với đoạn cao trào, đối tác của bạn sẽ từ từ cong lưng và vùng chậu cố gắng nâng lên cao, lúc này, việc nam giới nên làm là duy trì sự kích thích và đợi đến cao trào.

Hé lộ thủ thuật giúp 'chuyện ấy' ngày một thăng hoa và mới mẻ hơn Quan hệ theo phong cách cám dỗ, cuồng dại, nồng nàn… là cách đổi mới trong cuộc “yêu” mỗi ngày để “chuyện ấy” không còn nhàm chán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-ra-day-chinh-la-dau-hieu-khi-nang-da-dat-duoc-cuc-khoai-khi-yeu-220922.html