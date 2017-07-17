Hé lộ thủ thuật giúp 'chuyện ấy' ngày một thăng hoa và mới mẻ hơn

Chuyện vợ chồng 17/07/2017 14:36

Quan hệ theo phong cách cám dỗ, cuồng dại, nồng nàn… là cách đổi mới trong cuộc “yêu” mỗi ngày để “chuyện ấy” không còn nhàm chán.

Dưới đây là những phong cách "yêu" khác nhau giúp các cặp đôi luôn giữ được ngọn lửa đam mê khi làm “chuyện ấy”.

Sex lãng mạn

Khung cảnh thích hợp nhất cho phong cách yêu này là những cuộc đi chơi xa, khi cả bạn và "người ấy" đều thoải mái, không bị bó buộc thời gian. Những động tác âu yếm chậm rãi, nhẹ nhàng trong một khung cảnh lãng mạn sẽ giúp “chuyện ấy” trở nên thăng hoa hơn.

Hé lộ thủ thuật giúp 'chuyện ấy' ngày một thăng hoa và mới mẻ hơn - Ảnh 1
Thay đổi cách "yêu" giúp bạn và "người ấy" thêm gắn bó - Ảnh: Internet

Sex chớp nhoáng

Đây là phong cách dành cho những cặp đôi không có nhiều thời gian, đặc biệt là rất gấp rút trong khung cảnh không phù hợp để thực hiện chuyện ấy. Phong cách này yêu cầu cặp đôi cần có kỹ thuật, vừa nhanh chóng và đảm bảo đạt được khoái cảm.

Sex cuồng dại

Diễn ra khi cả hai người đã muốn đến với nhau, do vậy lúc này các động tác của màn dạo đầu khá tốn thời gian nên sẽ bị rút ngắn và để dành thời gian cho sự cuồng nhiệt khó ngăn nổi của cặp đôi.

Sex nồng nàn

Những cặp đôi xa nhau một thời gian dài vì công việc hoặc giận nhau và muốn làm lành thì đây là phong cách “yêu” phù hợp nhất. Lúc này, cả hai đều chung cảm xúc là khao khát cảm giác được “yêu”, giây phút này sẽ khiến cặp đôi rất mãnh liệt, sâu đậm.

Sex cám dỗ

Hé lộ thủ thuật giúp 'chuyện ấy' ngày một thăng hoa và mới mẻ hơn - Ảnh 2
Sex theo phong cách cám dỗ khiến "chuyện ấy" của bạn thêm thăng hoa - Ảnh: Internet

Quý ông hãy nhìn “cô ấy” bằng ánh mắt sâu thẳm và hút hồn, hãy khơi gợi cho nàng bằng những đề tài nóng bỏng để tăng cảm hứng cho cô ấy. Khi cô nàng đã “ngã gục” và không còn sức cưỡng lại sự hấp dẫn, lúc này bạn có thể nhẹ nhàng ôm cô ấy vào vòng tay.

Sex bình dị

Hai người đã quen nhau khá lâu và bạn có thể trêu ghẹo, mơn trớn nàng mọi lúc. Điều quan trọng nhất lúc này là bạn và người ấy phải có sự hài hòa lẫn nhau trong chuyện “chăn gối”.

Khi đó, sẽ không khó để cặp đôi có thể giữ được ngọn lửa nồng cháy đam mê và mang lại những hương vị tình yêu mới, thú vị cho cả hai.

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“Chuyện ấy” là một phương pháp làm đẹp tuyệt vời của nữ giới. Đây chính là lí do vì sao phụ nữ có tình yêu, hay mới có chồng thường trở nên tươi tắn, đẹp rạng ngời và hấp dẫn hơn.

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Từ khóa:   chuyện ấy quan hệ tình dục

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