Theo một số nghiên cứu, phụ nữ có tần suất quan hệ 2 lần/tuần thì lượng estrogen sẽ tiết nhiều hơn. Loại hoóc-môn này có tác dụng giúp máu lưu thông đến ngực và bộ phận sinh sản khá tốt. Việc này giúp bạn trở nên xinh đẹp, vóc dáng được cải thiện, thu hút hơn.

Buổi sáng là thời điểm tuyệt vời để quan hệ, nó như một chiếc đồng hồ giúp đánh thức mọi giác quan của cơ thể.

Nhiều người có suy nghĩ, tình dục làm tổn hao nhiều năng lượng, song thực tế những cặp đôi bắt đầu ngày mới bằng cách này sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, vui vẻ và tràn đầy năng lượng cho ngày làm việc mới.

“Yêu” vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng các hoóc-môn tình yêu, khiến tâm trạng thoải mái suốt cả ngày. Ngoài ra, làm “chuyện ấy” vào buổi sáng còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại một số bệnh thông thường như cảm lạnh, cảm cúm…

Ngoài ra, quan hệ tình dục làm tăng quá trình trao đổi chất, đánh tan mỡ vùng bụng và thắt lưng. Đặc biệt, theo các nhà khoa học Đức, làm “chuyện ấy” 3 lần/tuần vào buổi sáng sẽ giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Lưu ý: Các cặp đôi đừng bao giờ lên kế hoạch trước cho cuộc “yêu”, hãy để cảm xúc diễn ra tự nhiên.

“Yêu” cải thiện vẻ đẹp của da

Làm “chuyện ấy” đúng cách tương đương với việc cung cấp cho cơ thể một lượng thực phẩm giàu dưỡng chất, giúp giảm bệnh tật.

Ngoài ra, quan hệ tình dục còn cải thiện lưu thông máu, cung cấp oxy giúp bạn có làn da tươi sáng, mịn màng và loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể. Đặc biệt, những động tác khi hôn “người ấy” như một bài tập thể dục khiến các mô máu bị kích thích, giúp môi thêm căng mọng.

Không dừng lại ở đó, “yêu” cũng khiến cơ thể sản sinh collagen chống tàn nhang, sạm da và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa.