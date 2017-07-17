Không cần dùng mỹ phẩm, 'yêu' là cách đơn giản nhất giúp chị em ngày càng xinh đẹp

Chuyện vợ chồng 17/07/2017 12:05

“Chuyện ấy” là một phương pháp làm đẹp tuyệt vời của nữ giới. Đây chính là lí do vì sao phụ nữ có tình yêu, hay mới có chồng thường trở nên tươi tắn, đẹp rạng ngời và hấp dẫn hơn.

Theo một số nghiên cứu, phụ nữ có tần suất quan hệ 2 lần/tuần thì lượng estrogen sẽ tiết nhiều hơn. Loại hoóc-môn này có tác dụng giúp máu lưu thông đến ngực và bộ phận sinh sản khá tốt. Việc này giúp bạn trở nên xinh đẹp, vóc dáng được cải thiện, thu hút hơn.

“Yêu” mang đến vẻ đẹp tự nhiên

Không cần dùng mỹ phẩm, 'yêu' là cách đơn giản nhất giúp chị em ngày càng xinh đẹp - Ảnh 1
Quan hệ tình dục giúp chị em trở nên xinh đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh: Internet

Buổi sáng là thời điểm tuyệt vời để quan hệ, nó như một chiếc đồng hồ giúp đánh thức mọi giác quan của cơ thể.

Nhiều người có suy nghĩ, tình dục làm tổn hao nhiều năng lượng, song thực tế những cặp đôi bắt đầu ngày mới bằng cách này sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, vui vẻ và tràn đầy năng lượng cho ngày làm việc mới.

“Yêu” vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng các hoóc-môn tình yêu, khiến tâm trạng thoải mái suốt cả ngày. Ngoài ra, làm “chuyện ấy” vào buổi sáng còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại một số bệnh thông thường như cảm lạnh, cảm cúm…

Ngoài ra, quan hệ tình dục làm tăng quá trình trao đổi chất, đánh tan mỡ vùng bụng và thắt lưng. Đặc biệt, theo các nhà khoa học Đức, làm “chuyện ấy” 3 lần/tuần vào buổi sáng sẽ giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Lưu ý: Các cặp đôi đừng bao giờ lên kế hoạch trước cho cuộc “yêu”, hãy để cảm xúc diễn ra tự nhiên.

“Yêu” cải thiện vẻ đẹp của da

Không cần dùng mỹ phẩm, 'yêu' là cách đơn giản nhất giúp chị em ngày càng xinh đẹp - Ảnh 2
"Yêu" đúng cách giúp chị em có làn da sáng mịn rạng ngời - Ảnh: Internet

Làm “chuyện ấy” đúng cách tương đương với việc cung cấp cho cơ thể một lượng thực phẩm giàu dưỡng chất, giúp giảm bệnh tật.

Ngoài ra, quan hệ tình dục còn cải thiện lưu thông máu, cung cấp oxy giúp bạn có làn da tươi sáng, mịn màng và loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể. Đặc biệt, những động tác khi hôn “người ấy” như một bài tập thể dục khiến các mô máu bị kích thích, giúp môi thêm căng mọng.

Không dừng lại ở đó, “yêu” cũng khiến cơ thể sản sinh collagen chống tàn nhang, sạm da và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa.

Chú ý khi "yêu" vào buổi sáng

Sau khi làm “chuyện ấy”, bạn không nên ngủ trong tình trạng người đầy mồ hôi, vì sáng hôm sau cơ thể sẽ bốc mùi khó chịu.

Không nhất thiết phải “yêu” trong phòng ngủ. Tắm nước nóng cùng nhau cũng là một cách giúp cặp đôi thăng hoa hơn.

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