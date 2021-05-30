Khi tâm trạng tệ hãy nhớ liều thuốc gồm 21 loại 'thần dược' này

1. Hãy cứ khóc để thấy nhẹ lòng hơn, nhưng đừng bao giờ quyết định hay làm bất cứ điều gì khi đang khóc. Nước mắt rơi chỉ để cứu vãn tâm trạng của bạn, làm gì trong lúc ấy đều có thể mắc sai lầm.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, êm ả. Nếu đang phải trải qua tâm trạng tệ , bạn hãy nhớ lấy những điều này.

3. Tạo hóa tạo ra con người vốn từ sai lầm của Adam và Eva, con người sinh ra là để mắc sai lầm. Vì vậy, đừng sợ làm sai, hãy sợ bạn không dám làm. Làm sai có thể sửa, có thể hoàn thiện mình hơn. Nhưng nếu bạn không dám làm, bạn sẽ hối tiếc, sẽ không tìm được phiên bản tốt nhất của mình.

2. Một vấn đề chỉ nên suy nghĩ nhiều nhất là 3 lần, đừng dồn suy nghĩ vào một chuyện quá lâu. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng và cảm xúc vào một người. Vẫn còn rất nhiều người yêu thương bạn, là gia đình, là bạn bè.

Hãy cứ khóc để thấy nhẹ lòng hơn, nhưng đừng bao giờ quyết định hay làm bất cứ điều gì khi đang khóc - Ảnh minh họa: Internet

4. Đúng hay sai đôi khi là quan điểm của từng người. Cuộc sống này đúng sai nhập nhằng, cốt vẫn là do suy nghĩ của từng người mà ra. Có những chuyện lúc này bạn cho là đúng, sau đó lại thấy nó sai. Bởi thế, đừng quan trọng đúng sai, bạn sống không thẹn với lòng, không hối tiếc mới là sống đúng đắn nhất.

5. Phàm là con người, dù là người ưu tú xuất sắc nhất vẫn có những lúc rơi vào tâm trạng tiêu cực. Nhưng thứ cảm giác đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của bạn. Như cuộc đời này phải có đủ mùi hỉ nộ ái ố, bạn đừng vì một chút gia vị không ưa thích mà cho rằng cuộc đời này nhạt thếch. Tận hưởng cảm xúc tiêu cực vừa đủ cũng là một loại trải nghiệm để bạn trân quý những niềm vui, hạnh phúc trong đời.

6. Có những chuyện không thể nói ra nhưng chính bạn cũng không thể quên được. Nhớ và quên cũng chỉ là một khái niệm, tiến về trước thì mọi thứ đều ở sau lưng bạn.

7. Mọi buồn phiền lo âu đều do bạn mà ra, cũng chỉ có bạn mới giải quyết được chúng. Vì thế đừng nghĩ rằng bạn kể than, khóc lóc với người khác thì chúng sẽ biến mất. Thay vì thế, hãy làm điều bạn thích, tìm kiếm niềm vui cho chính mình, bạn sẽ thấy khá hơn.

8. Càng lớn bạn sẽ càng hiểu có những người bỗng chốc biến mất trong cuộc sống của bạn. Con người đều thay đổi, không còn điểm tương đồng thì chính là mỗi người một ngả. Thay đổi là bản chất của cuộc sống này, rất bình thường.

9. Những lời bạn nói, những việc bạn làm ở hiện tại hãy cố gắng hết sức, dù kết quả có không như bạn mong muốn. Vì thứ cảm giác tồi tệ nhất chính là hối tiếc.

Dù bạn có phải vật lộn với hàng tá vấn đề, tâm trạng tệ có ngổn ngang chật vật, đừng bao giờ quên 2 việc, là ăn và ngủ đúng giờ - Ảnh minh họa: Internet

10. Dù bạn có phải vật lộn với hàng tá vấn đề, tâm trạng tệ có ngổn ngang chật vật, đừng bao giờ quên 2 việc, là ăn và ngủ đúng giờ.

11. Hãy học cách tin tưởng dù bạn đã từng bị lừa dối. Hãy học cách thưởng thức bình minh, dù bạn từng mò mẫm trong đêm tối. Hãy học cách chiêm ngưỡng bầu trời sáng trong đẹp đẽ, ngay cả khi bạn từng thấy nó âm u. Con người có một loại can đảm chính là không từ bỏ cơ hội tin tưởng và hy vọng.

12. Dù người khác có cho rằng bạn đúng hay sai, cũng hãy giữ đúng nguyên tắc và cách sống của mình. Việc bạn cần làm là điều chỉnh quy chuẩn đó phù hợp với cuộc sống từng ngày.

13. Khi một người đàn ông nói: “Cho mình thời gian suy nghĩ được không em?” thì đừng bao giờ níu kéo anh ấy. Vì câu nói như thế không phải để hỏi ý kiến của bạn, đó là một lời khẳng định.

14. Một người khôn ngoan sẽ không nói hết những gì trong lòng, vì đó là loại tài sản họ chỉ giữ cho riêng mình.

15. Trong tình yêu, khi bạn không còn gì để nói, đối phương cũng không muốn lên tiếng, vậy thì hãy hiểu đã đến lúc phải kết thúc.

16. 30, 40 hay 50 tuổi chưa phải là hết, lấy chồng, sinh con cũng không phải là hết… cuộc sống này chỉ có một cái kết rõ ràng nhất chính là cái chết.

17. Đừng bao giờ tạo cho mình cảm giác hối hận. Vì một khi bạn thấy hối hận, bạn sẽ dần mất đi lòng tin và kiêu hãnh của mình. Và vì hối hận một việc sẽ khiến bạn làm sai rất nhiều việc sau đó.

30, 40 hay 50 tuổi chưa phải là hết, lấy chồng, sinh con cũng không phải là hết… cuộc sống này chỉ có một cái kết là rõ ràng nhất chính là cái chết - Ảnh minh họa: Internet

18. Nếu có lúc âu lo, sợ hãi, tuyệt vọng, hãy đặt bàn tay lên ngực trái, nơi trái tim nhỏ bé của bạn đang thổn thức. Hãy nói với nó rằng, không sao cả, can đảm lên. Vì trái tim của bạn đôi khi cũng cần được ủi an, được động viên.

19. Có một kiểu người dù gặp phải nghịch cảnh nào đều nói với bản thân: “Bình thường thôi”. Họ không than vãn khổ cực, không tuyệt vọng khóc than. Vì họ xem những khó khăn trở ngại đó là bình thường nên dần trở nên kiên cường và bản lĩnh. Khi bạn khổ đau vì thất tình, bị tổn thương thì hãy nhớ ở thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang vật lộn với cuộc sống như bạn, cũng chẳng khác gì bạn. Mỗi chúng ta khi mở mắt thức dậy đều phải xông vào cuộc chiến của cuộc đời mình.

20. Đừng kết hôn chỉ vì lời thúc giục của người khác. Đừng vì âu lo tuổi tác đã lớn mà lấy đại một người nào đó. Kỳ thực, so với việc suốt ngày nơm nớp lo sợ chồng ngoại tình, người thứ ba cướp mất chồng thì âu lo bao giờ lấy chồng vẫn khá hơn. Nỗi lo là đương nhiên nhưng sẽ nhanh chóng qua đi, bạn còn có thể vui vẻ với cuộc sống của mình. Còn nếu bạn lấy sai người, bị phản bội thì thật sự sẽ phải nếm trải cả đời.

21. Dù bạn là ai, có cuộc sống thế nào, hãy luôn nhớ rằng bạn làm gì cũng là để bản thân sống hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày. Đừng sợ hãi, đừng lo ngại với những mưu cầu cho mình cuộc sống tốt hơn. Con người sinh ra luôn có nỗi sợ, thế giới ngoài kia cũng đầy rẫy nỗi sợ. Sợ quá nhiều làm gì khi bạn cũng chỉ có một lần để sống. Mọi chuyện đều có thể giải quyết, bơ đi mà sống, vui vẻ mà tận hưởng.