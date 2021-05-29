'Giấu đầu lòi đuôi', đàn ông 'léng phéng' bên ngoài kỹ cách mấy cũng lộ 3 sơ hở 'chết người' này

Phụ nữ yêu 29/05/2021 18:23

Đàn ông thay lòng đổi dạ dù giấu kỹ cách mấy thì người vợ khôn ngoan, cô bồ thông minh của anh ta cũng nhận ra với những sơ hở không thể chối cãi sau đây.

Nhưng dù có không lên tiếng, giấu giếm kỹ thế nào, đàn ông thay lòng đổi dạ vẫn để lộ những sơ hở này.

Không còn kiên nhẫn lắng nghe bạn nói

Ngày trước, chỉ cần ở cạnh nhau cả hai sẽ nói nhau nghe những điều vui vẻ, những nỗi niềm chỉ có thể chia sẻ cùng nhau. Anh ấy sẽ kiên nhẫn nghe bạn nói, dù là những chuyện chẳng to tát gì. Anh ấy sẽ quan tâm mọi thứ bạn chia sẻ, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt.

thay long doi da 3
Khi đàn ông hết yêu, họ cũng không còn chú ý tới bạn, càng không muốn chia sẻ thời gian, tâm tư cùng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng giờ thì đến cả việc hỏi bạn hôm nay thế nào, anh ấy cũng đã quên đi. Anh ấy sẽ không còn tình nguyện ngồi nghe bạn kể chuyện. Anh ấy chỉ nói với bạn những câu như “Anh đang bận”, “Anh mệt rồi"… Anh ấy biết bạn sẽ buồn khi nghe những điều đó, nhưng anh ấy vẫn cứ làm.

Khi đàn ông hết yêu, họ cũng không còn chú ý tới bạn, càng không muốn chia sẻ thời gian, tâm tư cùng bạn.

Không mang tới cho bạn những điều bất ngờ nữa

Khi bạn là người phụ nữ duy nhất trong lòng đàn ông, họ sẽ dành hết sự cưng chiều, những gì lãng mạn và dịu dàng nhất cho bạn. Anh ấy sẽ bất ngờ tặng bạn một món quà, chỉ vì biết bạn đã thích nó từ lâu. Anh ấy bất ngờ nấu một bữa cơm để bạn thấy được an ủi khi công việc mỏi mệt. Anh ấy không ngừng cho bạn niềm vui và những điều bất ngờ, để bạn mỉm cười, để cả hai càng thêm gắn bó.

thay long doi da 2
Khi bạn là người phụ nữ duy nhất trong lòng đàn ông, họ sẽ dành hết sự cưng chiều, những gì lãng mạn và dịu dàng nhất cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu đích thực của đàn ông chính là đến từ những hành động như thế. Anh ấy không bao giờ thấy nhàm chán, không ngừng làm bất cứ điều gì để bạn mỉm cười. Và nếu một ngày những điều này biến mất thì cũng có nghĩa là anh ấy đã dành sự quan tâm cho một người phụ nữ khác.

Không muốn ở cạnh bạn lâu

Khi đã có một người đặc biệt trong lòng, những người còn lại cũng chẳng còn vị trí tồn tại. Người đàn ông yêu bạn thì chỉ biết có mỗi bạn. Dù đi đâu, gặp ai, làm gì, anh ấy đều chỉ nghĩ đến bạn.

Anh ấy dù bận rộn thế nào cũng muốn ở lại bên bạn thật lòng. Mong muốn này sẽ thể hiện ở cách anh ấy dành hết thời gian rảnh cho bạn, luôn trân quý từng phút giây bên bạn. Người đầu tiên anh ấy tìm đến khi có thời gian luôn là bạn. Và nếu phải sớm rời đi, anh ấy sẽ thấy luyến tiếc, nhớ mong ngay tức thì.

thay long doi da 1
Ngược lại, một người đàn ông thay lòng đổi dạ thì sẽ không muốn ở lâu bên bạn - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, một người đàn ông thay lòng đổi dạ thì sẽ không muốn ở lâu bên bạn. Thậm chí, nếu họ có thời gian, cũng sẽ tìm cớ để rời đi, có ở gần bạn cũng tìm một việc gì đó làm để trở nên bận rộn. Anh ấy có thể xem tivi, mở lap lên làm việc, hoặc chỉ đơn giản là ngủ. Anh ấy không muốn nói chuyện cùng bạn, dành thời gian để làm bất cứ điều gì với bạn. Chỉ đơn giản là vì mọi tâm tư, sự chú ý của anh ấy đã ở một chỗ khác. Thân xác anh ấy bên bạn nhưng tình cảm đã đặt ở một người phụ nữ khác.

Nếu bạn phát hiện những điều này ở người đàn ông bên cạnh thì đừng lừa dối mình nữa. Khi đàn ông hết yêu, dù họ có giấu giếm cỡ nào cũng để lộ. Tình cảm khi đã hết vốn không thể giả vờ là vẫn còn.

2 việc đàn bà khôn không nên cưỡng cầu bằng không sẽ khổ tâm dai dẳng, chẳng ngày bình yên

2 việc đàn bà khôn không nên cưỡng cầu bằng không sẽ khổ tâm dai dẳng, chẳng ngày bình yên

Phụ nữ khôn biết buông bỏ đúng lúc, mọi việc xem nhẹ tựa mây trời để "gió cuốn bay", không làm tâm hồn mình thêm nặng trĩu bởi những điều không vui.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu đàn ông ngoại tình lý do đàn ông ngoại tình dấu hiệu đàn ông hết yêu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 37 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này