4 điểm 'nhạy cảm' đàn ông cho bạn 'khám phá' chứng tỏ anh ấy yêu bạn hơn chính bản thân mình

Phụ nữ yêu 22/05/2021 18:23

Đàn ông dễ thì dễ mà khó thì cũng rất khó. Những thứ thuộc về cá nhân, anh ta giữ rất chặt và không muốn bất kỳ ai đụng chạm vào. Thế nhưng, khi đàn ông yêu bạn thật lòng, xem bạn là cả thế giới thì 4 "vùng cấm" của anh ta bạn cứ thoải mái "khám phá".

Có những thứ đàn ông luôn giữ bên mình, càng không cho phép ai động chạm đến. Nhưng một khi họ cho phép bạn, thậm chí giao những thứ ấy để bạn giữ thì hãy hiểu đó là lúc đàn ông yêu và xem bạn là cả cuộc đời.

Ví tiền

Đàn ông luôn quan trọng hai thứ, nhất định phải giữ bên mình, khi ra ngoài cũng không thể để ai chạm đến, đó là tự trọng và ví tiền. Đàn ông sẽ không tùy tiện để ai động chạm đến ví tiền của mình, nếu đó không phải là người anh ấy tin tưởng nhất.

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Nếu một người đàn ông muốn giao ví tiền để bạn giữ, thì hãy hiểu rằng anh ấy muốn giao cuộc đời mình cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, nếu bạn có thể cầm đến ví tiền của đàn ông, thậm chí giở ra xem có những gì trong đó, thì chứng tỏ anh ấy tin tưởng bạn tuyệt đối. Và nếu một người đàn ông muốn giao ví tiền để bạn giữ, thì hãy hiểu rằng anh ấy muốn giao cuộc đời mình cho bạn. Anh ấy muốn bạn giữ vai trò giữ tiền giúp anh ấy trong phần đời sau này.

Điện thoại di động

Trong điện thoại di động là thế giới riêng của mỗi người. Ở đó có những thông tin cá nhân, về tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống. Thậm chí, điện thoại còn là nơi nhiều người cất giữ những điều không để ai biết.

Với đàn ông, điện thoại cũng là vật bất ly thân. Một người đàn ông luôn cài khóa điện thoại với mọi người thì có nghĩa là anh ấy rất cẩn trọng với những gì có trong điện thoại. Nhưng nếu bạn là người duy nhất biết mật khẩu điện thoại của anh ấy thì chứng tỏ bạn là ngoại lệ đặc biệt. Anh ấy có thể để bạn xem bất kì điều gì trong điện thoại, không ngại giao bạn giữ, thì có nghĩa là anh ấy không muốn giấu bạn điều gì, anh ấy thật lòng quý trọng và tin tưởng bạn.

Thái độ của đàn ông với việc bạn động chạm đến những vật dụng cá nhân sẽ thể hiện sự tin tưởng và thật lòng của anh ấy trong mối quan hệ của hai người.

Vết thương lòng

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Nếu một người đàn ông kể bạn nghe về những vết thương lòng, để bạn ủi an, dỗ dành thì chính là vì anh ấy cần và không muốn đánh mất bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là sinh vật có bản năng che giấu tổn thương. Vì họ được mệnh danh là phái mạnh, không được phép yếu đuối trước mặt người khác. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có những vết thương không ai hay biết, tự họ ủi an và làm lành cho chính mình.

Nếu một người đàn ông kể bạn nghe về những vết thương lòng, để bạn ủi an, dỗ dành thì chính là vì anh ấy cần và không muốn đánh mất bạn. Khi yêu thật lòng, đàn ông sẽ muốn bạn thấy mọi thứ về anh ấy, kể cả những điều không vui, không hạnh phúc. Đó là vì đàn ông chân thành mong muốn có bạn là một người đồng hành, để chia sẻ và thấu hiểu cùng nhau.

Điểm yếu

Ai cũng có điểm yếu, nhưng đàn ông vì tự tôn mà không để ai nhìn thấy. Chẳng hạn như, anh ấy không giỏi làm việc gì đó, có khuyết điểm trong tính cách hay gia đình… Nhưng nếu đàn ông yêu bạn nhiều, anh ấy sẽ không ngại để bạn biết. Thậm chí, nếu điểm yếu của đàn ông là sĩ diện, thì vì muốn có bạn trong đời, anh ấy cũng sẵn sàng hạ cái tôi để giữ lấy bạn.

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Với người phụ nữ mình yêu, đàn ông sẽ bất kể mọi thứ để giữ lấy - Ảnh minh họa: Internet

Với người phụ nữ mình yêu, đàn ông sẽ bất kể mọi thứ để giữ lấy. Và nếu không yêu và quý trọng bạn, đàn ông cũng có trăm ngàn lý do để từ bỏ bạn. Hãy chọn người bất chấp giữ lấy bạn, hơn là người chỉ tìm lý do để rời bỏ bạn.

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