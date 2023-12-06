Khi lên giường chỉ cần vợ biết nói 5 điều là đủ dụ dỗ chồng 'yêu' cuồng nhiệt

Đây là điều rất quan trọng đối với chồng bạn. Anh ấy cần biết bản thân là người có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn cả về tình cảm và thể chất không.

Cho chồng biết, bạn đang “điên” vì anh ấy

Đây là điều rất quan trọng đối với chồng bạn. Anh ấy cần biết bản thân là người có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn cả về tình cảm và thể chất không.

Chàng cũng cần phải biết, bạn coi trọng quan hệ tình dục và thỏa mãn khi ở bên anh ấy. Chồng của bạn không muốn anh ấy chỉ là người muốn làm “chuyện ấy”. Khi biết bạn muốn "lâm trận" anh ấy sẽ vô cùng phấn khích và hạnh phúc.



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Tưởng tượng chồng như ''tình một đêm''

Nói lời hư trong phòng ngủ đỏi hỏi các bà vợ phải có khả năng tưởng tượng và biết chia sẻ những ý nghĩa của mình. Hãy cứ tưởng tưởng chồng là một anh chàng quyến rũ nào đó thể thoải mái bay xa, vượt qua những giới hạn chuẩn mực bình thường.

“Chuyện ấy” mang sự thỏa mãn hơn cho vợ chồng bạn

“Làm tình” mang tới cho bạn sự thú vị, vui vẻ và đầy ý nghĩa. Khi bạn nỗ lực để bắt đầu quan hệ tình dục bằng kinh nghiệm sẵn có, cả hai bạn sẽ thấy thỏa mãn nhau hơn.

Bạn không cần phải giả vờ lên đỉnh mà chỉ cần tận hưởng nó. Khi bạn cảm thấy hòa hợp hoàn toàn với chồng, bạn sẽ thỏa mãn hơn nhiều. Bên cạnh đó, “chuyện ấy” giúp hai vợ chồng quan tâm nhau nhiều hơn, giúp đỡ lẫn nhau và muốn tận hưởng cùng nhau.



Ảnh minh họa: Internet

Áp dụng những tiếng rên khe khẽ

Phụ nữ có muốn chồng phát điên lên vì mình không cần sử dụng đến các bộ phận trên cơ thể và cũng chẳng cần nói điều gì? Vậy thì hãy cứ lượn lờ xung quanh chồng rồi thở gấp gáp, rên lên những tiếng khe khẽ để chồng thấy phấn khích.

Không lấn át chồng trong khi làm chuyện ấy

Đừng cố gắng lấn át chồng, nhất là khi cả 2 ở trên giường. Anh ấy không bắt bạn phải làm “chuyện ấy” mỗi ngày mà chỉ cần nó diễn ra thường xuyên. Điều quan trọng bạn cần nhớ, thân mật thể xác là sợi dây gắn kết hai người lại với nhau, yêu thương, tin tưởng lẫn nhau. "Chuyện ấy” luôn là bí quyết cho hôn nhân bền vững.

Đây là một 4 thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất, số 3 khiến các chàng không ngờ tới Đây là thời điểm chị em thường nghĩ đến “chuyện ấy” nhiều hơn bình thường, thậm chí là tần suất ham muốn của phụ nữ trong thời gian này còn cao hơn so với đàn ông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-len-giuong-chi-can-vo-biet-noi-5-ieu-la-u-du-do-chong-yeu-cuong-nhiet-635493.html