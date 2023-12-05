Đây là một 4 thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất, số 3 khiến các chàng không ngờ tới

Phụ nữ yêu 05/12/2023 13:55

Đây là thời điểm chị em thường nghĩ đến “chuyện ấy” nhiều hơn bình thường, thậm chí là tần suất ham muốn của phụ nữ trong thời gian này còn cao hơn so với đàn ông.

Sau khi vận động

Sau khi vận động (tập thể dục), nữ giới thường có ham muốn cao hơn những thời điểm khác trong ngày. Theo các nghiên cứu khoa học, vận động có khả năng kích thích hoạt động bài tiết hormone endorphin – hormone có khả năng giảm căng thẳng và đem lại cảm giác thư thái, thoải mái.

Việc loại bỏ cảm giác mệt mỏi và giải phóng căng thẳng khiến nữ giới nghĩ nhiều hơn về vấn đề tình dục. Hơn nữa thói quen vận động thường xuyên còn giúp nữ giới trở nên khỏe khoắn, hấp dẫn trong mắt bạn tình và dẻo dai, bền bỉ hơn trong mỗi cuộc yêu.

Ngoài ra, hormone sinh dục cũng có xu hướng bài tiết nhiều hơn khi hoạt động thể chất. Sự gia tăng của loại hormone này cùng với hormone endorphin chính là yếu tố kích thích nhu cầu và ham muốn tình dục ở nữ giới tăng cao.

Đây là một 4 thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất, số 3 khiến các chàng không ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau cuộc tranh cãi với chàng

Một điều khiến những phụ nữ thắc mắc là không hiểu sao sau quá trình làm hòa của một trận cãi vã, họ lại muốn được gần gũi về mặt thể xác. Có lẽ do nút thắt tâm lý được gỡ bỏ, những mâu thuẫn được giải quyết, việc thấu hiểu khiến họ yêu và khao khát đối phương nhiều hơn.

 

Nhiều chuyên gia cho biết, quan hệ còn là phương tiện truyền tải suy nghĩ và tình cảm. Vì vậy khi cả hai mất bình tĩnh, nên tránh lớn tiếng và cãi vã qua lại. Thay vào đó, hãy chọn cách nhẹ nhàng hơn để xoa dịu sự tức giận của bạn tình và giúp mối quan hệ trở nên gắn kết, thấu hiểu hơn.

Khi ghen

Nghe có vẻ hơi ngược, nhưng khi ghen cảm xúc, ham muốn của người phụ nữ lại được đẩy lên cao trào. Bởi khi thấy người đàn ông của mình có hành động cử chỉ thân mật với người khác, cảm giác không an toàn sẽ khiến người phụ nữ muốn làm chuyện ấy để “nhắc nhở” người đàn ông của mình. Đây là một trong những lý do khiến bạn phải gắn bó với cô ấy chứ không phải là một người con gái nào khác. Thậm chí, người phụ nữ của bạn sẽ có những hành động táo bạo khi quan hệ mà bạn không ngờ tới đấy.  

Đây là một 4 thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất, số 3 khiến các chàng không ngờ tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giữa chu kỳ kinh nguyệt

Nguyên nhân là vào những ngày này lượng hormone sinh dục nữ estrogen được tiết ra nhiều hơn, làm tăng ham muốn. Đồng thời, chất nhờn âm đạo cũng được tiết ra nhiều hơn bình thường, khiến cho chuyện ấy dễ dàng đạt khoái cảm. Vì vậy các đấng mày râu cũng đừng bỏ lỡ thời điểm này nha.

Ham muốn tình dục là bản năng, nhu cầu của mỗi người. Làm chuyện ấy không chỉ đem lại cảm xúc và sự ham muốn mà nó còn mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.Tuy nhiên, để cuộc yêu trở nên thăng hoa thì kỹ năng yêu cũng rất quan trọng. Cùng với đó, việc quan tâm đến thời điểm phụ nữ muốn quan hệ nhất cũng cho thấy sự tinh tế của người đàn ông. Vì vậy, vào 8 thời điểm trên đây thì nam giới hãy tích cực chủ động để cuộc yêu của người người trở nên hứng khởi hơn nhé.

Nếu cảm thấy "chuyện ấy" của mình đang xuống dốc, nguyên nhân có thể là do... sai thời điểm

Nếu cảm thấy "chuyện ấy" của mình đang xuống dốc, nguyên nhân có thể là do... sai thời điểm

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có một lý do khác khiến quan hệ tình dục vào ban đêm hoặc ngay trước khi ngủ không mang lại kết quả thỏa mãn.

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