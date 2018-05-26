Khi đàn ông không còn hứng thú sẽ nói chuyện với bạn theo 4 cách này

Phụ nữ yêu 26/05/2018 15:42

Khi yêu, đàn ông có thể làm mọi chuyện vì người phụ nữ của anh ta, thậm chí “hái sao trên trời” cũng được chứ đừng nói đến chuyện chỉ dăm ba câu hoa mỹ.

Thế nhưng, khi anh ta đã không còn cảm thấy hứng thú với bạn nữa, anh ta sẽ thay đổi cách nói chuyện ngay lập tức. Dù không muốn điều đó xảy ra nhưng bạn cũng phải thừa nhận, nhìn vào thực tế để nhận biết được tới lúc nào thì tình cảm đã nhạt dần.

Đôi khi, đàn ông thường không muốn nói ra lời chia tay, nhưng bằng những cử chỉ, hành động của họ, phụ nữ nên biết chủ động và nhận ra điều gì đó sớm hơn nếu không muốn đến 1 lúc sẽ bị sốc vì phát hiện anh ta không còn yêu mình nữa.

Cách nhận diện 1 người đã cạn tình, ngoài những biểu hiện rõ ràng trong hành động thì cách nói chuyện cũng vô cùng khác mà người phụ nữ nào cũng có thể nhìn thấy ngay.

1. Luôn là người dập máy trước trong những cuộc điện thoại

Khi đàn ông không còn hứng thú sẽ nói chuyện với bạn theo 4 cách này - Ảnh 1
Khi thì viện lý do bận rộn, khi thì để chế độ im lặng rồi quên gọi lại…  - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như khi mới yêu, tình cảm nồng cháy khiến các bạn có thể nói chuyện thâu đêm với nhau mà không biết chán và anh ấy luôn là chàng trai lịch sự chúc bạn ngủ ngon rồi bắt “em tắt máy trước đi”, thì khi đã chán rồi, đàn ông sẽ thường tỏ ra không có gì để nói, lúc nào cũng chỉ nghe những lời bạn nói 1 cách miễn cưỡng, mong mau chóng tắt điện thoại để đi ngủ.

Nếu tồi tệ hơn, anh ta còn không thèm nghe điện thoại của bạn. Khi thì viện lý do bận rộn, khi thì để chế độ im lặng rồi quên gọi lại… Tới lúc này, bạn và người đó cần xem lại tình cảm của mình rồi.

2. Trả lời tin nhắn quá ngắn gọn

Nghĩ xem, lúc tán tỉnh, chàng nhắn cho bạn những cái tin dài cả cây số, bao giờ cũng đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ.

Khi đàn ông không còn hứng thú sẽ nói chuyện với bạn theo 4 cách này - Ảnh 2
Khi chán rồi, một lời nói trống không, 1 tin nhắn quá ngắn gọn là điều chàng thường xuyên làm với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi chán rồi, một lời nói trống không, 1 tin nhắn quá ngắn gọn là điều chàng thường xuyên làm với bạn. Đôi lúc, anh ta còn không buồn nhắn tin trả lời.

Có thể khi đã thân, 2 bên đều thoải mái hơn, nhưng những lời lẽ thoải mái hoàn toàn khác với những lời lẽ cạn tình.

Không có người nào yêu bạn, còn quan tâm tới bạn mà trả lời tin nhắn chỉ  “ừ” 1 tiếng cả.

 3. Không hay kể chuyện với bạn nữa

Trước đây, dù có chuyện gì vui buồn trong 1 ngày, anh ấy đều kể hết cho bạn nghe. Chỉ có bạn là người anh ấy có thể tâm sự duy nhất. Nhưng bây giờ thì sao?

Nếu mỗi ngày đi làm về anh ấy chỉ kêu “mệt quá, muốn đi ngủ” thì đã đến lúc anh ta đang dựng lên bức tường ngăn cách với bạn. Càng để lâu thì bức tường đó càng rộng và dài, hai người sẽ càng dễ xa nhau.

Khi đàn ông không còn hứng thú sẽ nói chuyện với bạn theo 4 cách này - Ảnh 3
Càng để lâu thì bức tường đó càng rộng và dài, hai bạn sẽ càng dễ xa nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn vẫn còn là người khiến anh ấy hứng thú, anh ta sẽ tìm đến bạn chia sẻ, tâm sự mọi lúc.

4. Luôn muốn kết thúc mọi câu chuyện thật nhanh

Khi 1 người đàn ông nói rằng “thôi đừng nói nữa, để lúc khác” thì có nghĩa anh ta không bao giờ muốn nhắc lại chuyện đó nữa, đặc biệt anh ta không muốn nghe bạn nói.

Đứng trước những câu chuyện của bạn, nếu anh cảm thấy phiền phức, muốn kết thúc ngay thì tình cảm của các bạn có lẽ cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi.

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