Hai chữ VÀNG phụ nữ nên nhớ để giữ chân người đàn ông của mình

Phụ nữ yêu 10/03/2018 18:10

Trong tình yêu, việc xảy ra xung đột, tranh cãi là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là, cách giải quyết mâu thuẫn của mỗi người phụ nữ lại khác nhau. Và người phụ nữ khôn ngoan chỉ dùng duy nhất 2 chữ này cũng khiến đàn ông tâm phục khẩu phục.

Đôi khi vẻ đẹp bên ngoài không làm nên tất cả. Không cần quá xinh đẹp, điệu đà hay quần áo là lượt, người phụ nữ khôn ngoan chỉ cần nói hai chữ vàng “em hiểu” khi cần thiết. Đó là bởi trong tình yêu, mà nhất là hôn nhân, điều quan trọng là sự thấu hiểu và nhường nhịn lẫn nhau. Việc cố gắng tranh giành phần thắng khi tranh cãi chỉ làm cho mối quan hệ trở nên bế tắc mà thôi.

Chỉ cần nói hai chữ vàng đó sẽ giúp mối quan hệ của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chính bản thân bạn cũng sẽ không phải nặng lòng suy nghĩ nữa. Khi nói hai từ “em hiểu” sẽ khiến người đàn ông của bạn chín chắn suy nghĩ về những điều mình đang làm với vợ con. Phụ nữ thông minh sẽ là người biết cách cư xử sao cho đàn ông phải vừa nể nhưng cũng vừa thương.

Nhiều người phụ nữ phải khổ cực khi vừa gánh vác công việc gia đình, vừa bận rộn nơi công sở. Nhưng người đàn ông cũng có những nỗi khổ của riêng họ mà đâu dễ gì chia sẻ cùng ai. Vì thế, đã là vợ thì hãy cố gắng chia sẻ và thấu hiểu cho những gánh nặng của chồng.

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Đối với đàn ông, sự hạnh phúc trên gương mặt người vợ chính là thể diện của họ - Ảnh: Internet

Đối với đàn ông, sự hạnh phúc trên gương mặt người vợ chính là thể diện của họ. Vợ có trẻ đẹp, vui tươi hay không là nhờ vào cách đối xử của người chồng bên cạnh. Và phụ nữ muốn được đối xử tốt như thế, một phần cũng là nhờ sự khéo léo của chính bản thân họ. Khi có mâu thuẫn hay cãi vã xảy ra, thay vì cứ khóc lóc và làm ầm lên, bạn hãy cố gắng trấn tĩnh và suy nghĩ chín chắn rồi chỉ cần nói hai từ “em hiểu.”

Sau đó, dành cho cả bạn và người ấy một khoảng im lặng vừa đủ. Người đàn ông nào sau khi nghe câu nói đó cũng sẽ suy nghĩ về hành động của mình bởi họ không quá khờ để không thể nhận ra những lỗi lầm của bản thân. Quan trọng nhất là người phụ nữ phải thật tỉnh táo và khôn khéo để anh ta nhận ra điểm sai cũng như đã làm bạn tổn thương như thế nào.

Đàn ông không phải không hiểu lý lẽ mà nằm ở cách người phụ nữ  Trong hôn nhân, đừng ép nhau đi vào ngõ cụt cũng đừng quá gay gắt bắt đối phương phải làm theo ý của mình. Tình yêu cần sự nhường nhịn và cố gắng của cả hai vì thế hãy cùng nhau tạo nên những điều tốt đẹp nhất và hưởng thụ đi. Chắc chắn bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

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