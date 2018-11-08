Gửi người thứ ba: Đây là quả báo nặng nề em phải nhận lấy khi cướp chồng người

Phụ nữ yêu 08/11/2018 16:19

Ở đời này không thiếu những kẻ trơ trẽn lên giường với chồng của đàn bà khác mà vẫn huênh hoang tự đắc rằng mình là người chiến thắng.

Khi tranh đoạt đàn ông của người khác người thứ ba có bao giờ nghĩ đến hậu quả, cái giá quá đắt mình phải nhận lấy cho hành động tàn độc này?

Một khi đã chấp nhận dấn thân vào mối quan hệ với đàn ông có vợ nghĩa là đàn bà đã chấp nhận mang danh dự, đạo đức, tiết hạnh của mình đặt xuống đất để người khác chà đạp, khinh thường. Đừng đòi hỏi người đời phải cảm thông với mình, cũng đừng van nài sự đồng cảm, tội nghiệp vì cả đời này người thứ ba không xứng nhận được chúng.

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Đàn ông thừa khôn ngoan để hiểu rằng vợ chỉ có một, bồ thì nhiều, không cặp kè cô này thì có thể lên giường với cô khác - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những quả báo mà đàn bà cướp chồng người phải nhận lấy, ai đang có ý định chen chân vào gia đình người khác càng nên đọc.

Có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào

Chẳng phải tự nhiên đàn ông rỉ vào tai nhau rằng vợ là nhà, bồ là lều. Mưa to gió lớn lều có thể sập nhưng nhà vẫn không hề lung lay. Biết bao đàn ông có vợ ra đường vẫn nhìn ngang liếc dọc đàn bà ngực nở mông cong nhưng khi về nhà chỉ một lòng yêu thương người phụ nữ đầu ấp tay gối.

Người vợ ấy không chỉ giúp anh ta chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái mà còn làm tròn bổn phận một người con dâu với mẹ cha. Thế nên, ở các cặp vợ chồng không chỉ có mỗi tình mà còn cả nghĩa. Dẫu có ham mê của lạ nhưng một khi bị vợ phát giác họ sẽ ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng để vun  vén cho gia đình. Đàn ông thừa khôn ngoan để hiểu rằng vợ chỉ có một, bồ thì nhiều, không cặp kè cô này thì có thể lên giường với cô khác.

Gửi người thứ ba: Đây là quả báo nặng nề em phải nhận lấy khi cướp chồng người - Ảnh 2
Họ giả vờ yêu, giả vờ đáng thương, giả vờ tội nghiệp và giả vờ cuồng nhiệt mê đắm trong tình yêu để lôi nhân tình lên giường- Ảnh minh họa: Internet

Bị lừa dối ngay từ khi bắt đầu kiếp tiểu tam

Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Vì nhìn thấy bạn hấp dẫn, thơm tho nên đàn ông mới muốn tiếp cận, sau đó lại muốn nhiều hơn thế. Đàn bà yêu bằng tai, thích người nói chuyện duyên dáng, hóm hỉnh và không tiếc với mình những lời khen ngợi, ngọt ngào.

Đàn ông có gia đình đã quá từng trải để hiểu rõ điều ấy. Họ nhân danh tình yêu để bắt đầu mối quan hệ trái ngang, tự biến mình thành người đàn ông có cuộc hôn nhân bất hạnh đang chờ ngày chấm dứt tất cả để đến với nhân tình nhưng thực tế lại trái ngược.

Họ giả vờ yêu, giả vờ đáng thương, giả vờ tội nghiệp và giả vờ cuồng nhiệt mê đắm trong tình yêu để lôi nhân tình lên giường. Thế nhưng, sau khi “no xôi chán chè” thì kẻ thứ ba mãi là người thừa, mãi chỉ là con cừu non ngây thơ tưởng rằng mình được yêu nhưng hóa ra lại bị xem như thú vui tiêu khiển của đàn ông tồi.

Gửi người thứ ba: Đây là quả báo nặng nề em phải nhận lấy khi cướp chồng người - Ảnh 3
Rồi bạn sẽ phải nếm trái cảm giác bị giật chồng, bị chồng phản bội, đớn đau dằn vặt khôn cùng như cách mà bạn đã từng làm với vợ của nhân tình năm xưa - Ảnh minh họa: Internet

Đánh mất cơ hội có được hạnh phúc đích thực

Nếu đã trót mang danh là đàn bà cướp chồng người, là tiểu tam được đàn ông có vợ  bao nuôi, là kẻ phá nát gia cang người khác thì bạn đừng mong có được hạnh phúc. Dẫu đã chấm dứt mối tình sai trái, dẫu đã chấp nhận rút lui vì hối hận, vì bị phụ tình thì tiếng xấu vẫn lưu muôn đời. Miệng thiên hạ mỉa mai, chửi bới hay căm ghét chính là những áp lực không tên bạn phải gánh chịu.

Dù sau này có tìm được người đàn ông yêu thương mình thì ông trời vẫn không cho bạn được hạnh phúc trọn vẹn. Dám chắc, rồi bạn sẽ phải nếm trái cảm giác bị giật chồng, bị chồng phản bội, đớn đau dằn vặt khôn cùng như cách mà bạn đã từng làm với vợ của nhân tình năm xưa.

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