Gửi chồng vô tâm: Hơn cả tiền, anh có biết vợ mình cần gì không?

Phụ nữ thích tiền nhưng thứ họ cần là ba điều này, liệu những người chồng có thật sự hiểu rõ vợ của mình chưa?

Có một cặp vợ chồng cưới nhau hơn 3 năm. Anh chồng suốt ngày bận rộn công việc, nói là phải làm để có tiền nuôi vợ nuôi con. Gia đình của chị nghĩ đàn ông có chí làm ăn cũng tốt, không chơi bời lêu lỏng làm khổ vợ con là được. Nhưng chỉ có chị là người hiểu rõ nhất nỗi đau của việc chồng xem trọng công việc hơn gia đình. Lần đó khi tụ tập nhóm bạn học cũ, anh đưa chị đi cùng. Ngồi trong bàn ăn có thêm hai cặp vợ chồng nữa. Những cô vợ kia nhìn rất xinh, trạc tuổi chị mà nhìn như mới đôi mươi. Ngồi bên cạnh những người phụ nữ đó, chị có phần lép vế và xấu hổ. Suốt buổi chị không nói gì, anh thì luôn miệng khen vợ của bạn đẹp, không giống như vợ mình chẳng có chút hấp dẫn gì. Nghe những lời nói của anh, chị cảm thấy vô cùng tức giận. Chị nhẫn nhịn rất nhiều khi sống với một người chồng vô tâm - Ảnh minh họa: Internet Suốt chặng đường về chị im lặng không nói với anh câu nào. Anh biết chị khó chịu vì những lời nói khi nãy nhưng cho rằng đó chỉ là lời khen theo phép lịch sự. Anh là người như vậy, vô tâm đến đau lòng. Tối đó, chị ôm gối sang ngủ với con gái. Anh vẫn không có động tĩnh gì, ngủ thẳng đến sáng. Còn chị khi không có chồng bên cạnh, chị không thể nào chợp mắt được. Bây giờ nghĩ lại cưới chồng đã hơn 3 năm, những lần anh hỏi han chị chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói đến thì anh lại phân bua “đã là vợ chồng thì làm mấy chuyện đó làm gì, nhìn là biết rồi cần gì hỏi”. Đó là câu nói khiến chị đau nhất từ trước đến giờ. Tưởng là anh không giỏi biểu đạt những cảm xúc của mình thôi, chị không nghĩ anh lại lạnh lùng đến như vậy. Chị đã từng nghe nói về việc lấy chồng vô tâm khổ sở đến dường nào, chị cũng từng chứng kiến cảnh tượng ba đối xử tệ bạc với mẹ. Nhưng không ngờ bi kịch đó lại đổ lên đầu chị như vậy.

Gửi người chồng vô tâm, các anh có từng nghĩ sẽ như thế nào khi vợ không còn quan tâm, lo lắng cho mình nữa không? Có từng nghĩ khi vợ im lặng mọi chuyện sẽ ra sao không? Chắc hẳn sẽ rất ít người nghĩ đến nhưng bây giờ hãy một lần suy nghĩ về những điều đó đi. Thứ mà cô ấy cần không phải là đồng lương hàng tháng các anh mang về, mà chính là ba thứ này. Sự quan tâm và thông cảm

Điều phụ nữ cần không phải là tiền mà là sự quan tâm của chồng - Ảnh minh họa: Internet Là phụ nữ ai cũng muốn có được người chồng yêu thương và quan tâm đến mình. Có rất nhiều người đàn ông thấy vợ mạnh mẽ và nghĩ rằng chắc cô ấy không cần quan tâm hay lo lắng gì. Nhưng trên thực tế phụ nữ dù có kiên cường đến dường nào cũng có những lúc yếu lòng. Khi đó họ cần một vòng tay và bờ vai để bảo bọc, che chở cho họ. Đàn ông đừng nghĩ phụ nữ luôn đòi hỏi những điều viển vông. Cô ấy vốn dĩ rất thực tế, hiểu rõ những thứ bản thân thích và cần. Thứ họ thích là được chồng đưa lương hàng tháng, nhưng điều họ cần là một câu nói hỏi han, quan tâm. Thế nên đàn ông đừng hời hợt nữa, đừng thờ ơ với những cảm xúc của vợ mình. Đừng để cô ấy phải đối mặt với sự cô đơn và thất vọng. Có thời gian dành cho nhau Đã gọi nhau là vợ chồng, làm ơn hãy dành thời gian ăn với nhau bữa cơm, cùng nhau chia sẻ những việc trong cuộc sống. Việc dành thời gian cho nhau không phải là chuyện quá to tát. Chỉ cần bạn có tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Ví dụ công việc nhiều quá, bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đau đầu. Hãy gác chuyện đó sang một bên để dành thời gian cho gia đình. Biết đâu khi ăn bữa cơm gia đình hoặc tâm sự với vợ, đầu óc của bạn sẽ thoải mái và nghĩ được nhiều thứ mới mẻ hơn thì sao, đúng không? Chung thủy Họ mong muốn người chồng của mình mãi chung thủy - Ảnh minh họa: Internet Sự chung thủy được phụ nữ đặt lên hàng đầu và luôn mong muốn điều đó ở người chồng của mình. Vật chất, tiền bạc với họ vốn dĩ không quan trọng bằng việc có một người chồng thủy chung. Thế nên cánh mày râu hãy hiểu cho mong muốn này của vợ. Đàn bà dù có cực khổ đến mấy cũng sẽ chịu được. Dù chồng có sa cơ thất thế, họ cũng sẽ tình nguyện ở bên cạnh. Chỉ có một thứ mà họ không thể chấp nhận được đó là sự phản bội từ người đàn ông mình yêu.

Đàn bà có đủ những bản lĩnh này thì sống chung với chồng vô tâm cũng chẳng sợ Dù chồng có vô tâm đến đâu, phụ nữ cũng chẳng phải lo lắng hay sợ hãi vì khi nắm chắc những điều này trong tay.

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