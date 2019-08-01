Giàu vì bạn, sang vì vợ: 4 nguyên tắc vàng giúp chồng luôn tự hào về bạn

Không cần quá giỏi giang, xinh đẹp, phụ nữ chỉ cần thuộc lòng 4 nguyên tắc đơn giản này đã dư sức khiến chồng tự hào, hãnh diện về người vợ tuyệt vời của mình.

Làm được điều này bạn sẽ là một người vợ tuyệt vời trong mắt chồng, khiến anh ấy luôn trân trọng và thầm biết ơn người bạn đời của mình. Nhờ thế, hôn nhân hạnh phúc, mái ấm an yên là thứ bạn sẽ nắm chắc trong tay. Ngươi vợ tuyệt vời sẽ biết cách vun vén để gia đình luôn hòa thuận, ấm êm - Ảnh minh họa: Internet 1. Thật tâm đối đãi với nhà chồng Phụ nữ lấy chồng, đừng cân đo đong đếm với nhà chồng, cũng đừng sợ mình sẽ thiệt thòi. Hãy cứ đối đãi chân thành, thương yêu, săn sóc gia đình chồng như người trong nhà thì dám chắc bạn sẽ nhận lại tình yêu thương ấy.

Gia đình hòa thuận, ấm êm hay không là ở sự vun vén, khéo léo của người phụ nữ. Nếu làm được điều ấy thì chẳng cần ngực nở mông cong hay tài giỏi phi thường chồng vẫn tự hào về người vợ tuyệt vời của mình vô cùng. Thay vì cấm đoán chồng đi chơi cùng bạn bè anh ấy, bạn hãy cố gắng để làm bạn với bạn của chồng - Ảnh minh họa: Internet 2. Làm bạn với bạn bè của chồng Đàn ông vốn trọng sĩ diện, xem trọng bạn bè và các mối quan hệ xã hội. Dù yêu chồng, sợ mất chồng đến mấy phụ nữ cũng đừng quản lý, kiềm kẹp quá mức khiến đối phương mất tự do, không có thời gian gặp gỡ bạn bè của họ.

Thay vì cấm đoán chồng đi chơi cùng bạn bè anh ấy, bạn hãy cố gắng để làm bạn với bạn của chồng. Hãy ghi điểm bằng cách mời bạn của chồng về nhà và trổ tài làm vài món ngon để mọi người cùng ăn tối vào dịp cuối tuần hay chủ động sắp xếp một chuyến du lịch với hội bạn chí cốt của chồng. Khi ấy, chắc chắn chồng sẽ nể phục sự tinh tế của vợ rất nhiều. Thay vì chì chiết, bôi xấu thì giúp chồng nhận ra sai lầm, thiếu sót mới là cách vun đắp hạnh phúc gia đình khôn ngoan nhất - Ảnh minh họa: Internet 3. Không nói xấu chồng Người xưa có câu “xấu che, tốt khoe”, trước mặt người ngoài phụ nữ hãy dành những lời tốt đẹp cho bạn đời. Chỉ kể về những điều tốt đẹp, những ưu điểm của chồng để anh ấy có thể “nở mày nở mặt” trước thiên hạ. Với những điều chưa hoàn hảo nơi chồng, bạn chỉ cần thẳng thắn góp ý, khéo léo khuyên can thì anh ấy sẽ cải thiện dần. Thay vì chì chiết, bôi xấu thì giúp chồng nhận ra sai lầm, thiếu sót mới là cách vun đắp hạnh phúc gia đình khôn ngoan nhất. Bạn làm đẹp không chỉ để giữ chân chồng mà còn để bản thân luôn trẻ khỏe, yêu đời và tự tin với ngoại hình của mình - Ảnh minh họa: Internet 4. Không ngừng làm đẹp Phụ nữ hãy dẹp ngay suy nghĩ “lấy chồng rồi, điệu đà cho ai xem” ra khỏi đầu. Hãy nhớ, phụ nữ là phải đẹp, đẹp mọi nơi mọi lúc, bất kể tuổi tác, độc thân hay đã có gia đình. Bạn làm đẹp không chỉ để giữ chân chồng mà còn để bản thân luôn trẻ khỏe, yêu đời và tự tin với ngoại hình của mình. Có một người vợ biết chăm chút cho bản thân, ăn mặc sành điệu và cư xử lịch thiệp sẽ khiến mọi người chồng hãnh diện khi sánh bước.

4 nguyên nhân khiến chồng ‘tòm tem’ bên ngoài, đơn giản là thế nhưng hiếm người vợ nào biết Đừng nghĩ chồng ngoại tình chỉ vì “chán cơm thèm phở”, đây mới là nguyên nhân thực sự đẩy đàn ông vào vòng tay đàn bà khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giau-vi-ban-sang-vi-vo-4-nguyen-tac-vang-giup-chong-luon-tu-hao-ve-ban-333040.html