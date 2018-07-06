Đừng cứ mãi giục chồng về nhà ăn cơm khi bản thân vợ không làm được những điều này

Phụ nữ yêu 06/07/2018 14:12

Vợ không làm những điều này, đừng hỏi sao chồng không muốn về nhà mà cứ mãi rong chơi, chè chén bên ngoài đến tận khuya.

Có những khoảng thời gian, chồng cứ ăn cơm ngoài. Nấu cơm xong, tôi đợi đến tận khuya, tới khi cơm canh đã nguội lạnh vẫn chưa thấy anh ấy về. Tôi thường trách mắng chồng sao vô tâm như vậy, dù không về nhà ăn cơm cũng phải nói để tôi khỏi đợi. Đáp lại sự cáu gắt của tôi là vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng của chồng: “Tôi chán về nhà”.

Khi nghe câu đó, tôi mới vỡ lẽ ra nhiều thứ. Bản thân tôi thời gian vừa qua chưa thật sự làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Tôi không hỏi anh ấy có mệt không, không nói chuyện với anh ấy, không dành những cử chỉ thân mật cho chồng. Tôi cứ mải miết với việc nhà, việc công ty mà quên mất phải lắng nghe tiếng lòng của chồng. Sau khi nhận ra, tôi đã cố gắng thay đổi. Cuộc sống gia đình tôi trở lại hạnh phúc như xưa. Bởi vậy những người vợ nên tâm lý một chút, khi chồng không về nhà, bạn hãy tự hỏi bản thân đã làm gì khiến anh ấy phải như vậy.

Đừng giục chồng về nhà, khi vợ không đủ tâm lý

Đừng cứ mãi giục chồng về nhà ăn cơm khi bản thân vợ không làm được những điều này - Ảnh 1
Là vợ nên tâm lý, quan tâm chồng một chút - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, điều quan trọng nhất là thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Không phải suốt ngày làm việc nhà, nấu những bữa cơm ngon đợi chồng về là thương chồng, là làm tròn trách nhiệm. Đôi khi cũng phải dành cho chồng những cử chỉ quan tâm, hỏi han. Vợ không chỉ là người quẩn quanh trong bếp, nhiều lúc bạn cũng phải tham gia vào việc của chồng. Đừng nghĩ điều đó sẽ làm phiền anh ấy, cũng đừng nghĩ đó không phải trách nhiệm của mình, đụng vào chỉ thêm rắc rối. Đàn ông cần một người phụ nữ đủ tâm lý, cùng anh ấy san sẻ những buồn vui, chứ không phải một người nấu ăn ngon, dọn nhà sạch.

Đừng giục chồng về, khi vợ không làm cho gia đình trở nên thoải mái

Đừng cứ mãi giục chồng về nhà ăn cơm khi bản thân vợ không làm được những điều này - Ảnh 2
Hãy tạo không khí gia đình thoải mái để vợ chồng hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ được xem là vượng khí của ngôi nhà. Một gia đình có đủ ấm cúng hay dễ chịu hay không đều nhờ vào một tay vun vén của người vợ. Vì vậy đừng giục chồng về nhà trong khi không khí gia đình căng thẳng và ngột ngạt. Phụ nữ hãy tạo nhiều bất ngờ đợi anh ấy ở nhà, đừng suốt ngày mang gương mặt u sầu, ủ rũ, chồng về là mắng nhiếc, mệt là chửi bới con cái. Hãy để ngôi nhà là nơi chồng quay về mỗi khi thấy mệt mỏi, đừng tạo cho anh ấy cơ hội đi rồi không muốn về nhà. Phụ nữ thông minh không cần gọi điện thoại giục chồng mỗi ngày mà sẽ tìm cách để chồng tình nguyện về nhà.

Khi vợ không tạo không gian riêng cho cả hai

Vì nhiều lý do, đa số cặp vợ chồng khi cưới lâu năm thường không muốn liên quan đến cuộc sống riêng tư của nhau nữa. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, khi về nhà, bạn chỉ muốn ngủ, không muốn thân mật với chồng. Điều này vô cùng nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân của bạn. Khi chồng không cảm nhận được sự nhiệt tình, nồng thắm ở vợ, anh ấy sẽ sẵn sàng ra đi tìm người mới ấm áp hơn. Là vợ, bạn nên biết khi nào nên giữ lửa hôn nhân của mình, khi nào nên nói những lời ngọt ngào để chồng xuyến xao nhớ mãi không thôi. Vì đó là những thứ vũ khí lợi hại nhất khiến cho người đàn ông không cần bị thúc giục cũng muốn về nhà ngay khi tan làm.

Khi vợ không tạo ra những tiếng cười nói

Đừng cứ mãi giục chồng về nhà ăn cơm khi bản thân vợ không làm được những điều này - Ảnh 3
Vai trò của vợ là khiến không khí trong gia đình thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường có thói quen càm ràm về những vấn đề trong cuộc sống. Bạn thích “giáo huấn” chồng về những điều mà anh ấy mắc sai lầm. Hoặc những chuyện bực dọc bên ngoài, phụ nữ cũng mang về nhà rồi trút giận lên chồng con. Đây là lý do khiến đàn ông không muốn về nhà. Anh ấy sẵn sàng tìm thú vui bên ngoài thay vì về ngôi nhà đầy tiếng càm ràm kia. Là vợ khôn ngoan nên biết cách tạo không khí vui nhộn, đầy tiếng cười cho ngôi nhà nhỏ của mình. Một phần là tạo sự thoải mái cho bản thân, phần khác là để chồng có nơi bình yên để quay về.

Suy cho cùng vai trò của phụ nữ trong gia đình rất quan trọng, việc thành bại trong hôn nhân đều phụ thuộc vào cách đối nhân xử thế của vợ. Vì vậy những cô vợ nên hết sức chú ý điều này để gia đình ấm êm hơn.

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