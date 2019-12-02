Đừng bao giờ tin câu ‘vẻ đẹp tâm hồn mới quan trọng’, phụ nữ nhất định phải đẹp và thơm

Phụ nữ yêu 02/12/2019 11:05

Cuộc sống ngoài xã hội mệt nhoài, trong hôn nhân chưa chắc chúng ta có được một người chồng tốt vì thế phụ nữ hãy biết yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Làm đẹp chính là cách để phụ nữ hạnh phúc và tự tin hơn.

Có lẽ, không dưới 1 lần chúng ta nghe được những câu như: “Cái nết đánh chết cái đẹp”, “đàn ông sẽ thực sự trân trọng vẻ đẹp tâm hồn chứ không phải vẻ đẹp của gương mặt”… Nhưng, phụ nữ khôn ngoan là người hiểu rằng mình cần có cả 2 thứ: Vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp bề ngoài.

Bởi, một người phụ nữ bề ngoài khó coi, ăn mặc tuềnh toàng thì người đối diện rất ngại tiếp xúc, huống chi là tìm hiểu vẻ đẹp ẩn giấu đằng sau đó. Như bạn mua một cuốn sách, chưa cần biết nội dung bên trong nhưng trang bìa phải thật đẹp, thật sắc sảo, thật ấn tượng mới khiến người khác chú ý đến.

phu nu hanh phuc 1
Là phụ nữ, nhất định phải đẹp và thơm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đẹp mới có quà, sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn trong mắt người khác. Phụ nữ đẹp sẽ khiến đàn ông chú ý đến và dễ có được nhiều cơ hội gặp gỡ, phát triển sự nghiệp. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với những người phụ nữ đẹp đẽ, thơm tho. Chẳng hạn như ở một bãi gửi xe, trong khi một cô gái vừa mập vừa xấu cong lưng tìm kiếm, mướt mồ hôi dắt xe thì một cô nàng dịu dàng, thướt tha, đẹp đẽ sẽ được cánh đàn ông hỏi han, dắt xe giùm.

Chắc hẳn đọc đến đây nhiều chị em sẽ nói rằng nếu tôi chẳng may sinh ra gương mặt chẳng đẹp, vóc dáng chẳng cao ráo thì phải làm sao? Phụ nữ sinh ra chẳng phải ai cũng có một đặc ân được ban cho một dung mạo xinh đẹp nhưng nhất định phải thơm tho. Đừng để cho mình đầu bù tóc rối, da mặt sần sùi, ăn mặc luộm thuộm. Vẻ đẹp của phụ nữ đến từ một mái tóc gọn gàng được chăm sóc kĩ, những móng tay trắng tinh, một làn da khỏe khoắn, từ bộ quần áo chỉn chu và thơm tho. Phụ nữ biết cách chăm sóc cơ thể, yêu thương bản thân thì diện mạo đã xinh đẹp hơn rất nhiều.

phu nu hanh phuc 2
Vẻ đẹp của phụ nữ không chỉ đến từ dung mạo mà từ sự chỉn chu, thơm tho - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rất khôn ngoan trong cách nhìn nhận và đánh giá một người phụ nữ. Nhiều cô gái cho rằng mình có kiến thức, có tâm hồn đẹp sẽ bù lại những khiếm khuyết cho ngoại hình. Nhưng thử ngẫm xem, một cô gái không biết cách chăm sóc bản thân, không yêu thương cơ thể, ăn mặc vụng về thì trong những vấn đề khác làm sao cô ấy có thể tỉ mỉ, chu đáo được? Sẽ không có chuyện một cô gái luộm thuộm lại có thể chỉn chu nội trợ, chăm sóc gia đình một cách chu toàn.

phu nu hanh phuc 3
Làm đẹp là cách để phụ nữ hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ làm đẹp là để bản thân mình tự tin hơn. Ở bất kỳ nơi chốn nào, một gương mặt được trang điểm, một bộ quần áo chỉn chu sẽ giúp phụ nữ mạnh dạn hơn rất nhiều. Làm đẹp cũng là cách để phụ nữ hạnh phúc hơn. Cuộc sống ngoài xã hội mệt nhoài, trong hôn nhân chưa chắc chúng ta có được một người chồng tốt vì thế phụ nữ hãy biết yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Đàn ông không dám bảo vệ tình yêu của mình sẽ không đem đến hạnh phúc cho phụ nữ

Đàn ông không dám bảo vệ tình yêu của mình sẽ không đem đến hạnh phúc cho phụ nữ

Tôi nhận ra rằng anh ta là người đàn ông thiếu bản lĩnh, tình yêu dành cho chị tôi thật hời hợt và yếm thế. Đó là thứ tình yêu chỉ sống được khi mọi thứ thuận lợi, suôn sẻ. Còn khi gặp một chút khó khăn, thứ tình yêu đó như cái cây chết yểu.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ đẹp cách để phụ nữ hạnh phúc phụ nữ khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 52 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 52 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 49 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 22 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này