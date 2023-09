Đàn bà có thể chịu đựng thiếu thốn vật chất nhưng lại không chịu nổi sự ghẻ lạnh từ chồng

Đàn ông nhiều khi nghĩ đàn bà là những người rất dễ tận tụy, rất dễ hy sinh. Chỉ cần cho họ tiền bạc, vật chất là cả đời sẽ chung thủy, nhẫn nhịn ở bên. Đàn ông tự huyễn hoặc mình rằng đàn bà chỉ cần có tiền sẽ tự khắc ngoan ngoãn như những con mèo. Nhưng đàn ông sai rồi! Điều người đàn bà cần đơn giản lắm. Đàn ông có thể thiếu thốn nhiều thứ nhưng nhất định không được thiếu cái tâm dành cho người phụ nữ của mình.

Chồng chị giàu có nhưng sống rất vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần gặp nhau, chị đều than buồn chán cuộc hôn nhân của mình. Ban đầu tôi nghĩ chị chị than cho vui miệng hoặc chị là người đàn bà không biết đủ. Bởi nhìn xung quanh, có ai hơn được chồng chị? Anh ấy là chủ một cửa hàng lớn, kiếm tiền rất giỏi, giao thiệp rộng rãi. Anh ấy cho chị một cuộc sống sung sướng, muốn gì được nấy. Mấy ai ở đây có nhà cao cửa rộng như chị. Vậy mà chị vẫn than buồn chán. Chẳng phải là không biết đủ còn gì?