Đàn bà có thể chịu đựng thiếu thốn vật chất nhưng lại không chịu nổi sự ghẻ lạnh từ chồng

Tâm sự gia đình 01/12/2019 10:22

Một ngôi nhà không có tình yêu, không có sự quan tâm thì lạnh giá biết chừng nào. Đàn ông vô tâm nghĩ rằng bản thân phải nỗ lực kiếm tiền, tạo ra nhiều tiền bạc thì người đàn bà mới thấy hạnh phúc. Nhưng điều phụ nữ cần đâu phải như thế!

Nhiều người đàn bà chọn rời xa đàn ông không phải vì thiếu thốn vật chất, không được ăn sung mặc sướng mà chính là vì không được trân trọng. Đàn ông nghèo một chút nhưng biết yêu thương, trân trọng vợ con còn hơn gấp vạn lần những gã đàn ông giàu mà coi vợ coi chẳng ra gì.

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Nhiều người đàn bà có cuộc sống sung túc nhưng trong lòng lại lạnh giá vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có thể chịu được khổ cực, kham khổ nhưng lại không thể chịu được sự ghẻ lạnh của người chồng vô tâm. Bao nhiêu người đàn bà có cuộc sống nghèo khó nhưng vẫn bằng lòng, vẫn vui vẻ bởi người đàn ông trân quý, yêu thương họ hết lòng. Nhưng cũng có những người phụ nữ, bề ngoài có một cuộc sống sung sướng nhưng trong lòng lại lạnh giá vô cùng.

Đàn ông nhiều khi nghĩ đàn bà là những người rất dễ tận tụy, rất dễ hy sinh. Chỉ cần cho họ tiền bạc, vật chất là cả đời sẽ chung thủy, nhẫn nhịn ở bên. Đàn ông tự huyễn hoặc mình rằng đàn bà chỉ cần có tiền sẽ tự khắc ngoan ngoãn như những con mèo. Nhưng đàn ông sai rồi! Điều người đàn bà cần đơn giản lắm. Đàn ông có thể thiếu thốn nhiều thứ nhưng nhất định không được thiếu cái tâm dành cho người phụ nữ của mình.

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Chồng chị giàu có nhưng sống rất vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần gặp nhau, chị đều than buồn chán cuộc hôn nhân của mình. Ban đầu tôi nghĩ chị chị than cho vui miệng hoặc chị là người đàn bà không biết đủ. Bởi nhìn xung quanh, có ai hơn được chồng chị? Anh ấy là chủ một cửa hàng lớn, kiếm tiền rất giỏi, giao thiệp rộng rãi. Anh ấy cho chị một cuộc sống sung sướng, muốn gì được nấy. Mấy ai ở đây có nhà cao cửa rộng như chị. Vậy mà chị vẫn than buồn chán. Chẳng phải là không biết đủ còn gì?

Nhưng một bữa sang nhà chị chơi, tôi mới thấu hiểu nỗi cô đơn mà chị phải chịu đựng trong cuộc hôn nhân này. Chị bảo tối hôm đó tôi ở lại ngủ với chị cho vui vì chồng chị tối nay không về nhà. Tôi ngạc nhiên thì chị cười chua chát: “Anh ấy xây nhà cao cửa rộng nhưng có mấy khi ở trong căn nhà này đâu em. Hôm thì về trễ, có khi trời gần sáng mới về nhà, có khi đi thâu đêm như vậy đó. Cả tuần chẳng ngồi ăn với vợ cơm được 1 bữa. Khi chị trách móc thì bảo rằng kiếm tiền, vì công việc. Ừ, tiền chị nhiều lắm nhưng chẳng có được hạnh phúc như người ta. Nhiều khi chị nghĩ nếu chồng mình nghèo một chút, chỉ là một người đàn ông bình thường thì chị đã hạnh phúc hơn rồi!”.

Một ngôi nhà không có tình yêu, không có sự quan tâm thì lạnh giá biết chừng nào. Đàn ông vô tâm tự nghĩ bản thân phải nỗ lực kiếm tiền, tạo ra nhiều tiền bạc thì người đàn bà mới thấy hạnh phúc. Họ làm chồng nhưng nhiều khi lại bỏ rơi người vợ trong những suy nghĩ buồn chán và tiêu cực. Và đôi khi, họ cảm thấy người vợ tham lam, đòi hỏi ở họ quá nhiều thứ nên quay ra trách móc, gắt gỏng.

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Khi cô đơn quá lâu, đàn bà sẽ không cần cuộc hôn nhân này nữa - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ chán chồng bởi đàn ông không dùng cái tâm để đối đãi với họ. Có người đàn ông nào biết vợ mình cần gì và muốn gì không? Đàn bà có thể chịu đựng được sự nghèo khó nhưng lại không chịu được sự lạnh nhạt, vô tâm của chồng. Khi cô đơn quá lâu, đàn bà sẽ chẳng cần cuộc hôn nhân này nữa.

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10 năm tôi khóc, khổ tâm vô cùng vì người chồng vô tâm. Thôi thì bây giờ tôi sống cho con, còn người chồng ấy tôi không cần nữa.

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