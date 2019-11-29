Đàn bà đã chọn ly hôn thì hãy dứt khoát buông bỏ, đừng quay lại với chồng cũ

Đàn bà sau ly hôn thường dằn vặt bản thân mình. Liệu mình có quá vội vàng, có quá cay nghiệt? Liệu rằng con cái sau này có trách móc cha mẹ? Liệu rằng nếu mình bỏ bớt cái tôi, bao dung với chồng một chút thì mọi việc đã không đi quá xa… Vợ chồng ở với nhau một ngày đã nên nghĩa, huống chi những người đàn bà sống chung bao năm, sinh con đẻ cái cho chồng. Sợi dây vô hình của hai chữ “vợ chồng” trói buộc người đàn bà cả đời. Và thực tế, nhiều phụ nữ sau ly hôn vì tình nghĩa đã quay lại với chồng.

Những người đàn bà ly hôn thử hỏi có ai không buồn tủi, nuối tiếc? Những ngày tháng đã từng hạnh phúc, ấm êm chính là thứ khiến đàn bà day dứt không nguôi. Đàn bà chọn ly hôn vì nhiều lí do khác nhau: Chồng ngoại tình, cờ bạc, vũ phu, dối trá… Cảm thấy bản thân không được trân trọng, không được hạnh phúc nên đàn bà mới dứt áo ra đi.

Bao năm sống với anh, chị chưa một ngày yên ổn. Có những ngày đến hạn đóng hóa đơn, con bệnh sốt trong túi không còn một đồng chị phải chạy vạy khắp nơi. Còn chồng chị dường như vô can trong mọi chuyện. Con đau ốm, vợ bệnh tật, nhà hết tiền… đều không phải là chuyện của anh. Đường cùng chị quyết định ly hôn.

Chị gái tôi ly hôn sau 7 năm chung sống với chồng. Khi chị ly hôn, cả gia đình tôi không hề buồn mà rất vui mừng khi chị dứt được người chồng tệ bạc đó. Anh rể tôi là một người vô cùng tệ. Lấy chồng bao nhiêu năm, chị tôi không hề nhờ đỡ được gì từ chồng. Chị nuôi 2 đứa con, còn nuôi luôn cả chồng.

Chị tôi biết nếu sống với anh cả đời thì chị sẽ khổ. Nhưng thật tâm chị vẫn thương anh. Nhìn anh sau những ngày tháng sống một mình ăn uống thất thường, người gầy rộc như xác ve chị cũng chạnh lòng thương. Chị bảo với tôi rằng thật tâm vẫn còn nặng nợ với chồng cũ nhiều lắm. Thỉnh thoảng, chị quay về nhà cũ. Quét cái nhà, cắm hộ anh nồi cơm, giặt mớ đồ để cả tuần trong chậu. Thấy anh sống một mình kham khổ chị lại chạnh lòng. Một hôm trời mưa gió, anh sang thăm con không về được. Đêm ấy, họ lại ngủ với nhau. Bao nhiêu khổ sở, đau đớn trong lòng như rũ bỏ hết. Anh rể tôi ôm chị mà nói cho anh cơ hội để sửa chữa. Anh sẽ thay đổi, sẽ đi làm và lo cho cuộc sống ba mẹ con chị. Chị như quên hết những tháng ngày cơ cực trước đây, gật đầu đồng ý.

Chị quay lại với chồng cũ trong sự sững sờ của mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Anh chị quay lại với nhau trong sự sững sờ của mọi người. Ai cũng lắc đầu bảo chị dại. Nhưng chị tôi vẫn tin vào quyết định của mình. Tận sâu trong tim chị vẫn yêu người đàn ông đó, vẫn mong muốn con mình có một gia đình trọn vẹn. Nhưng bản chất của một người làm sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều? Anh rể tôi sau một thời gian thay đổi, chị tôi chưa kịp vui mừng thì anh lại chứng nào tật nấy. Anh vẫn vô tâm, vẫn nhậu nhẹt và gần đây lại thêm cờ bạc.

Chị lại khóc, lại đau đớn vì người đàn ông đó thêm một lần nữa. Khó khăn lắm chị mới vực dậy được sau cú sốc ly hôn, mà bây giờ mọi thứ lại nhấm chìm chị một lần nữa. Có lẽ chị tôi đáng thương hơn là đáng trách. Bởi đàn bà nào tận sâu trong tim vẫn khao khát và mong chờ một hạnh phúc. Nhưng chị tôi đã sai khi cho người ta cơ hội mà một lần nữa lại đẩy mình đến con đường cùng.

Quay lại với chồng cũ, đàn bà sẽ lại đau thêm lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, trước khi có ý định quay lại với người cũ hãy nghĩ đến lí do tại sao mình kết thúc cuộc hôn nhân đó. Mình đã đau đớn và tuyệt vọng ra sao. Vết thương nào, dù sâu đến mấy cũng có thể lành nếu đàn bà học cách buông bỏ. Quay lại với chồng cũ, rồi đàn bà sẽ lại đau thêm 1 lần vì chính những điều đã từng làm mình đau đớn.