Phụ nữ nông cạn sợ ế, phụ nữ khôn ngoan chỉ sợ thiếu tiền

Đã qua rồi cái thời phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Phụ nữ khôn ngoan hiểu rằng đàn bà hơn nhau ở sự tự tin và số tiền tiết kiệm.

Phụ nữ thường mang trong mình nhiều nỗi lo âu: Sợ xấu, sợ mập, sợ già… Nhưng nhiều chị em có một nỗi sợ thường trực là: Sợ ế! Khi tuổi tác càng tăng lên thì nỗi sợ ấy càng tỉ lệ thuận. Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng cưới, con bồng con bế lại càng sốt ruột. Cha mẹ, họ hàng, những lời hỏi han của thiên hạ lại càng khiến phụ nữ nôn nóng chuyện chồng con. Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ sợ mình ế - Ảnh minh họa: Internet Nhưng chỉ có phụ nữ nông cạn mới sợ ế và nghĩ rằng không có người đàn ông nào chịu cưới mình. Hôn nhân thật sự không hề lung linh, đầy màu hồng. Cưới chồng, không ai đảm bảo sẽ có một cuộc sống yên ấm, hạnh phúc. Và người chồng, vĩnh viễn không bao giờ là chiếc “thẻ bảo hiểm” trọn đời của người đàn bà. Có một sự thật rằng, phụ nữ kết hôn sớm, nhanh chóng tiến đến hôn nhân khi chưa thật sự hiểu hôn nhân là gì thường gặp nhiều đau khổ và đổ vỡ.

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ sợ ế mà chỉ sợ mình thiếu tiền. 20 tuổi, họ chưa vội có người yêu. 25 tuổi, bạn bè rục rịch cưới mình vẫn là cô gái độc thân vui vẻ. Chạm ngưỡng 30, việc chưa có chồng cũng chẳng là vấn đề gì quan trọng lắm. Trong khi những người phụ nữ khác bận tâm chuyện yêu đương, chuyện chồng con, đau khổ vì thất tình, mệt mỏi vì chồng vô tâm thì có những người phụ nữ lao vào công việc để kiếm tiền. Họ hiểu rằng, không phải đàn ông mà tiền mới chính là chỗ dựa cho cuộc đời mình. Tiền đầy túi thì tự khắc cuộc đời sẽ bình yên thôi. Mà phải là tiền do chính tay mình làm ra! Cưới chồng, không có gì đảm bảo cuộc sống phụ nữ sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Những người đàn bà lấy chồng đều công nhận một điều rằng cuộc sống trước hôn nhân chính là quãng thời gian vui vẻ, vô tư nhất của mình. Không bị quàng trên vai bởi trách nhiệm và bổn phận, được tự do sống theo ý mình. Những người phụ nữ độc thân, chẳng vì ai mà khóc, cũng chẳng phiền lụy nhiều như gái có chồng. Kết hôn càng sớm, nghĩa là quãng thời gian vui vẻ kết thúc sớm. Bởi vậy, đừng bao giờ muộn phiền vì chuyện mình chưa cưới chồng mà hãy tận hưởng quãng thời gian tuyệt vời này.

Hãy chăm chỉ kiếm tiền, học hỏi, chăm sóc bản thân. Một người phụ nữ có tiền, có kiến thức không phải để đàn ông lựa chọn mà chính là người lựa chọn đàn ông. Người đời có một câu nói rất hay rằng: “Gió ở tầng nào thì gặp mây ở tầng đó”. Một cô gái an phận, không có tiền nhiều thì người đàn ông mà cô ấy gặp cũng sẽ như vậy. Một cô gái tự tin, kiêu hãnh, sợ gì không gặp được một người đàn ông bản lĩnh và giỏi giang? Phụ nữ hơn nhau là ở sự tự tin và số tiền tiết kiệm - Ảnh minh họa: Internet Đã qua rồi cái thời phụ nữ hơn thua nhau ở tấm chồng. Phụ nữ hiện đại hơn nhau ở sự tự tin và số tiền tiết kiệm. Khi mình có tiền, có tự tin thì một cuộc sống độc thân đôi khi lại vui vẻ, sung sướng gấp vạn lần có một người chồng vô tâm, nông cạn. Bởi thế đừng lo ế chồng nữa hỡi các cô gái, hãy chăm chỉ kiếm tiền thôi.

Với đàn bà, cô đơn trong hôn nhân còn đáng sợ hơn cả chuyện chồng ngoại tình Một người chồng vô tâm, tệ bạc, sẽ khiến đàn bà thay đổi một cách không ngờ. Đàn bà từ hy vọng sẽ thất vọng, từ vui vẻ sẽ trở nên buồn bã. Sự vô tâm của chồng bào mòn thanh xuân, nhan sắc của đàn bà hơn cả mưa nắng ngoài kia.

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