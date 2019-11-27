Sức mạnh của đàn bà một đời chồng đến từ nội tâm và sự từng trải

Đàn bà một đời chồng hiểu được rằng trong cuộc đời của mình sự bình yên còn quan trọng hơn cả vật chất. Đêm đêm thả trôi muộn phiền có thể ngủ ngon, mỗi ngày nhìn thấy con tươi cười thì đó chính là hạnh phúc.

Không ít người nghĩ rằng đàn bà một đời chồng ắt hẳn sẽ có một cuộc sống cô đơn, buồn bã. Không đâu, nhiều người phụ nữ bước ra khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh đã trở nên đẹp hơn, thành công hơn, trưởng thành hơn. Họ mạnh mẽ và kiêu hãnh. Sức mạnh của họ đến từ nội tâm và sự từng trải. Sau ly hôn, nhiều người đàn bà đẹp hơn, thành công hơn - Ảnh minh họa: Internet Những người phụ nữ một đời chồng có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời, về tình yêu và về đàn ông. Họ trở nên bao dung và bớt kỳ vọng hơn về các mối quan hệ xung quanh mình. Họ thấu hiểu được rằng chẳng có tình yêu nào là trường tồn, bất biến. Họ biết được rằng lòng người là thứ rất dễ đổi thay. Ngày hôm nay thương yêu nhưng ngày mai đã có thể là người dưng rồi. Và hôn nhân không bao giờ là lời hứa của hạnh phúc.

Đàn bà một đời chồng sẽ hiểu rằng: Đàn ông thật ra chẳng quan trọng như mình từng nghĩ. Với vốn sống đã có, họ biết điều gì là cần thiết cho bản thân mình. Họ sống vì con, chăm chỉ kiếm tiền, tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Không cần một người đàn ông bên cạnh họ vẫn có thể đứng vững. Họ nhận ra đàn ông chẳng quan trọng như mình vẫn nghĩ - Ảnh minh họa: Internet Sau khi ly hôn, đàn bà thường nhận ra rằng: “Mình đã sống hi sinh vì người khác quá nhiều”. Đàn bà khi có chồng, họ thường lấy niềm vui của chồng con làm thước đo cho hạnh phúc đời mình. Rất nhiều người đàn bà lấy chồng cả năm chẳng có lấy một con son mới, quần áo luộm thuộm, đầu tóc rối bù. Nhưng hy sinh vì người khác rốt cuộc mình nhận được gì? Sau khi đắm chìm trong cảm giác tuyệt vọng rồi mới nhận ra mình đã thật sự lãng quên bản thân. Sau đổ vỡ, họ nhận ra mình xứng đáng được nhận những yêu thương nhiều hơn. Đàn bà chiều chuộng bản thân, ăn ngon mặc đẹp. Tô son đỏ và hò hẹn với bạn bè, những điều họ đã đánh mất trong cuộc hôn nhân bất hạnh.

Những người đàn bà sau đổ vỡ sống đơn giản. Hạnh phúc với họ không còn là quá nhiều tiền bạc, không còn là phù phiếm bề ngoài hay những sự lộng lẫy để khoe khoang với thiên hạ. Họ thấy hạnh phúc khi ôm đứa con vào lòng, nhìn con lớn lên. Họ hiểu được rằng, trong cuộc đời người đàn bà, bình yên còn quan trọng hơn cả vật chất. Đêm đêm thả trôi muộn phiền có thể ngủ ngon, mỗi ngày nhìn thấy con tươi cười thì đó là một đặc ân của cuộc đời rồi. Với đàn bà một đời chồng, bình yên còn quan trọng hơn cả vật chất - Ảnh minh họa: Internet Người đàn bà từng trải, biết điều gì cần giữ, điều gì nên buông. Trong một mối quan hệ, đàn bà sẽ rời đi nếu không được trân trọng. Bạn bè không cần nhiều chỉ cần là tâm giao, thật sự thấu hiểu. Miệng lưỡi thiên hạ ngoài kia khen hay chê đàn bà đều mặc kệ, họ xem nhẹ những lời đãi bôi. Chỉ cần mình vui, con cái hạnh phúc – vậy là đã quá đủ rồi!

Tâm sự đàn bà ly hôn: Tình yêu không bao giờ lớn hơn tình thân Đàn bà ly hôn như tôi, bây giờ sẽ sống vì người mình sinh ra và người sinh ra mình. Và cuộc đời này, tình yêu không bao giờ lớn hơn tình thân, máu mủ.

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