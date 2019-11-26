Khi đàn bà im lặng nghĩa là tổn thương đã lớn vô cùng

Phụ nữ yêu 26/11/2019 10:42

Phụ nữ im lặng trong tình yêu nghĩa là sắp nói lời chia tay. Đàn bà im lặng trong hôn nhân, nghĩa là đã coi chồng chẳng khác người dưng nước lã.

Đàn bà đau khổ nhất sẽ biểu hiện như thế nào? Chẳng phải là khóc lóc, than vãn, chẳng phải là lên tiếng kể lể về những nỗi đau khổ của mình. Mà ngược lại, khi quá khổ tâm thì đàn bà im lặng. Sự im lặng của bất lực. Đó là kết quả của một quá trình hy vọng rồi tuyệt vọng, than vãn rồi tự hiểu rằng chồng mình vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Họ im lặng vì biết rằng bản thân mình có cố gắng nhiều đến thế nào cũng đã thành vô nghĩa rồi.

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Đàn bà im lặng vì biết mình cố gắng nhiều như thế nào cũng trở thành vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông tinh ý, sẽ nhận ra rằng phụ nữ có những khoảnh khắc nói rất nhiều. Cô ấy liến thoắng không ngừng. Chuyện vui buồn, chuyện công ty, chuyện bạn bè… cô ấy đều muốn chia sẻ, giãi bày với người mình yêu. Cô ấy cũng hay nhận xét, hay phàn nàn, hay trách móc về thái độ vô tâm, hờ hững hay những thói xấu của đàn ông.

Phụ nữ nói nhiều, đó chính là lúc cô ấy yêu nhiều nhất, quan tâm nhiều nhất, coi trọng người đàn ông của mình nhất. Vì yêu nên muốn chia sẻ, vì coi trọng nên than vãn trước những thói xấu. Đàn ông nên mừng khi thấy người đàn bà của mình còn có thể khóc vì mình. Bởi nếu để cô ấy rơi vào trạng thái im lặng, nghĩa là người đàn ông đã hoàn toàn vô giá trị trong mắt cô ấy rồi.

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Đàn bà im lặng nghĩa là đã coi chồng như người dưng nước lã - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ im lặng trong tình yêu, nghĩa là sắp nói ra lời chia tay. Đàn bà im lặng trong hôn nhân, nghĩa là đã coi chồng chẳng khác người dưng nước lã. Mà chẳng phải đàn bà đang yêu trong một sớm một chiều có thể thay đổi thái độ nhanh như thế. Sự vô tâm của đàn ông giống như một con dao cùn vậy. Mỗi ngày một ít, cứa vào tình yêu, cứa vào niềm tin của phụ nữ. Sự lạnh nhạt, thái độ không trân trọng bào mòn người phụ nữ mỗi ngày. Cô ấy từng khóc rất nhiều, từng than vãn rất nhiều, nhưng rồi đến một ngày, cô ấy lau nước mắt và hoàn toàn im lặng.

Đến lúc đó, đàn ông dẫu có lỗi lầm gì, có tùy ý đối xử ra sao thì đàn bà cũng không thèm đếm xỉa. Họ bắt đầu tách biệt cuộc đời của mình khỏi cuộc đời chồng. Anh ta ăn nhậu, có đi thâu đêm, có quan tâm con cái hoặc có ôm ai ngoài kia thì đàn bà cũng không còn quan tâm nữa… Nhiều người đàn ông vô tâm lắm, cứ nghĩ đàn bà im lặng là ngoan, là hiểu chuyện. Có biết đâu rằng mọi ngôn từ, mọi hành động đã trở nên quá dư thừa trong cuộc hôn nhân trống rỗng này rồi.

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Mọi ngôn từ đã quá dư thừa trong cuộc hôn nhân trổng rỗng này - Ảnh minh họa: Internet

Những gã chồng vô tâm chẳng thể hiểu được những nỗi khổ tâm mà mình đã gây ra cho người phụ nữ. Cứ nghĩ đàn bà vẫn yên ổn, hạnh phúc trong mái nhà này. Nhưng một khi đã để phụ nữ im lặng, sớm hay muộn gì thì cô ấy cũng chọn cách rời đi.

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