Đàn bà một đời chồng vẫn xứng đáng được yêu thương, trân trọng

Đàn ông vượt qua được định kiến chính là những người bản lĩnh và bao dung nhất. Và người đàn ông như thế, nhất định sẽ có được bình yên và hạnh phúc bên người đàn bà một đời chồng mà anh đã lựa chọn.

Hỏi thật, có người đàn ông nào đủ bao dung, đủ bản lĩnh để nắm tay người đàn bà từng ly hôn đi với nhau đến suốt cuộc đời? Khi yêu và khi cưới, đàn ông thường chọn những cô gái tươi mới, thậm chí chưa từng yêu ai. Bởi những cô gái ấy như bông hoa rực rỡ mà kiêu kì, đầy vẻ quyến rũ, cuống hút. Còn đàn bà một đời chồng, bề ngoài như những cây xương rồng đầy gai góc. Nhưng đàn ông khôn ngoan sẽ trân trọng đàn bà ly hôn bởi họ có sức mạnh nội tâm, sự chín chắn và từng trải trong cuộc đời. Sức mạnh của đàn bà một đời chồng đến từ nội tâm và sự từng trải - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà một đời chồng từng ngụp lặn trong khổ đau, ở họ không còn nồng nhiệt với tình yêu. Với họ tình cảm yêu đương nam nữ cũng dễ dàng tan biến như bọt xà phòng. Qua tổn thương, họ mặc lên mình chiếc áo của sự từng trải, dè dặt với đàn ông và cẩn trọng trong tất cả mọi mối quan hệ. Và chị đồng nghiệp của tôi cũng thế. Ly hôn 5 năm, biết bao nhiêu người đàn ông vây quanh nhưng chị từ chối hết.

Cuộc hôn nhân ấy đã lấy đi của chị quá nhiều nước mắt. Cưới nhau ba năm, hai người dự định có con thì chị phát hiện anh ngoại tình. Đau lòng hơn kẻ đó là người mà anh luôn giới thiệu là bạn thân của anh. Chị khóc, suy sụp hàng tháng trời trước khi hai người dắt nhau ra tòa. Nỗi đau quá lớn khiến chị co mình lại như con nhím. Chị không còn vui vẻ như trước kia. Đi làm về là trốn trong phòng, hạn chế tối đa cà phê, hò hẹn bạn bè. Chị nhìn cuộc đời bằng đôi mắt u tối lẫn căm thù. Với chị đàn ông thật tồi tệ và giả dối. Sau khi ly hôn một thời gian cũng có người để ý, tìm hiểu chị nhưng ai đến gần chị đều tự động lánh xa. Chị cho họ biết rằng trái tim mình đã chai sạn, không còn muốn dính đến chuyện yêu đương nam nữ. Bao nhiêu người hào hứng đến rồi bằng vẻ lạnh lùng của chị, họ tránh xa chị dần dần. Nhiều người không hiểu, còn cho rằng chị cao ngạo, kiêu kỳ…

Sau ly hôn, chị từ chối tất cả những người đàn ông muốn đến với mình - Ảnh minh họa: Internet Nhưng rồi, vẫn có một người đàn ông âm thầm ở bên chị. Anh ấy yêu thầm chị suốt thời cấp 3, rồi lên đại học. Anh đau khổ, chôn chặt mối tình của mình khi nhìn chị lấy chồng. Bao nhiêu năm, anh vẫn ở bên với tư cách là bạn thân, là một người anh trai. Sau khi chị ly hôn, anh đau lòng khi nhìn thấy chị tiều tụy. Anh dắt chị đi ăn, đi chơi, ngồi bên chị mấy tiếng chỉ để nghe chị nói… 5 năm như thế trôi qua. Cho đến một ngày, trong cơn say, anh thổ lộ về mối tình chôn chặt của mình với chị. Đôi mắt anh đỏ hoe: “Anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì mà người đàn ông đó đã gây ra cho em…”. Ít thời gian sau họ cưới nhau. Tôi vui mừng nhận tấm thiệp cưới trên tay. Tôi từng hỏi anh rằng có bao giờ nghĩ về quá khứ của chị? Anh bảo rằng: “Một đời chồng hay đã từng ly hôn thì đã sao. Người đời nông cạn chỉ nhìn đến vậy thôi! Còn với anh, đó là người đàn bà đáng để yêu, để trân trọng hơn bao giờ hết. Chính sự đổ vỡ của cô ấy càng khiến anh trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Và anh sẽ làm mọi thứ để gìn giữ. Khó khăn lắm, anh mới có được cô ấy trong đời!”. Đàn ông vượt qua được định kiến chính là những người bản lĩnh và bao dung nhất - Ảnh minh họa: Internet Đúng thế, đàn bà một đời chồng xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được tôn trọng. Trải qua tổn thương, họ như mầm cây vươn lên sau cơn bão. Thấm thía từng nỗi đau đắng chát và hạnh phúc ở đời. Họ biết trân trọng hạnh phúc gia đình, thứ mà họ đã đánh mất một lần. Đàn ông vượt qua được định kiến chính là những người bản lĩnh và bao dung nhất. Và người đàn ông như thế, nhất định sẽ có được bình yên và hạnh phúc bên người phụ nữ một đời chồng mà anh đã lựa chọn.

Lời khuyên của đàn ông ngoại tình dành cho những ông chồng: Tất cả đàn bà ngoài kia không bao giờ bằng vợ Đàn ông ngoại tình à, thiên hạ ngoài kia vĩnh viễn sẽ không có ai xem mình là người thân, người nhà. Ngoài kia cũng chẳng có người đàn bà nào ở bên mình lúc từ lúc vinh quang đến khi sa cơ, lỡ vận.

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