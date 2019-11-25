Đàn bà một đời chồng vẫn xứng đáng được yêu thương, trân trọng

Tâm sự gia đình 25/11/2019 10:57

Đàn ông vượt qua được định kiến chính là những người bản lĩnh và bao dung nhất. Và người đàn ông như thế, nhất định sẽ có được bình yên và hạnh phúc bên người đàn bà một đời chồng mà anh đã lựa chọn.

Hỏi thật, có người đàn ông nào đủ bao dung, đủ bản lĩnh để nắm tay người đàn bà từng ly hôn đi với nhau đến suốt cuộc đời? Khi yêu và khi cưới, đàn ông thường chọn những cô gái tươi mới, thậm chí chưa từng yêu ai. Bởi những cô gái ấy như bông hoa rực rỡ mà kiêu kì, đầy vẻ quyến rũ, cuống hút. Còn đàn bà một đời chồng, bề ngoài như những cây xương rồng đầy gai góc. Nhưng đàn ông khôn ngoan sẽ trân trọng đàn bà ly hôn bởi họ có sức mạnh nội tâm, sự chín chắn và từng trải trong cuộc đời.

dan ba mot doi chong 1
Sức mạnh của đàn bà một đời chồng đến từ nội tâm và sự từng trải - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một đời chồng từng ngụp lặn trong khổ đau, ở họ không còn nồng nhiệt với tình yêu. Với họ tình cảm yêu đương nam nữ cũng dễ dàng tan biến như bọt xà phòng. Qua tổn thương, họ mặc lên mình chiếc áo của sự từng trải, dè dặt với đàn ông và cẩn trọng trong tất cả mọi mối quan hệ. Và chị đồng nghiệp của tôi cũng thế. Ly hôn 5 năm, biết bao nhiêu người đàn ông vây quanh nhưng chị từ chối hết.

Cuộc hôn nhân ấy đã lấy đi của chị quá nhiều nước mắt. Cưới nhau ba năm, hai người dự định có con thì chị phát hiện anh ngoại tình. Đau lòng hơn kẻ đó là người mà anh luôn giới thiệu là bạn thân của anh. Chị khóc, suy sụp hàng tháng trời trước khi hai người dắt nhau ra tòa. Nỗi đau quá lớn khiến chị co mình lại như con nhím. Chị không còn vui vẻ như trước kia. Đi làm về là trốn trong phòng, hạn chế tối đa cà phê, hò hẹn bạn bè. Chị nhìn cuộc đời bằng đôi mắt u tối lẫn căm thù. Với chị đàn ông thật tồi tệ và giả dối.

Sau khi ly hôn một thời gian cũng có người để ý, tìm hiểu chị nhưng ai đến gần chị đều tự động lánh xa. Chị cho họ biết rằng trái tim mình đã chai sạn, không còn muốn dính đến chuyện yêu đương nam nữ. Bao nhiêu người hào hứng đến rồi bằng vẻ lạnh lùng của chị, họ tránh xa chị dần dần. Nhiều người không hiểu, còn cho rằng chị cao ngạo, kiêu kỳ…

dan ba mot doi chong 2
Sau ly hôn, chị từ chối tất cả những người đàn ông muốn đến với mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi, vẫn có một người đàn ông âm thầm ở bên chị. Anh ấy yêu thầm chị suốt thời cấp 3, rồi lên đại học. Anh đau khổ, chôn chặt mối tình của mình khi nhìn chị lấy chồng. Bao nhiêu năm, anh vẫn ở bên với tư cách là bạn thân, là một người anh trai. Sau khi chị ly hôn, anh đau lòng khi nhìn thấy chị tiều tụy. Anh dắt chị đi ăn, đi chơi, ngồi bên chị mấy tiếng chỉ để nghe chị nói… 5 năm như thế trôi qua. Cho đến một ngày, trong cơn say, anh thổ lộ về mối tình chôn chặt của mình với chị. Đôi mắt anh đỏ hoe: “Anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì mà người đàn ông đó đã gây ra cho em…”.

Ít thời gian sau họ cưới nhau. Tôi vui mừng nhận tấm thiệp cưới trên tay. Tôi từng hỏi anh rằng có bao giờ nghĩ về quá khứ của chị? Anh bảo rằng: “Một đời chồng hay đã từng ly hôn thì đã sao. Người đời nông cạn chỉ nhìn đến vậy thôi! Còn với anh, đó là người đàn bà đáng để yêu, để trân trọng hơn bao giờ hết. Chính sự đổ vỡ của cô ấy càng khiến anh trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Và anh sẽ làm mọi thứ để gìn giữ. Khó khăn lắm, anh mới có được cô ấy trong đời!”.

dan ba mot doi chong 3
Đàn ông vượt qua được định kiến chính là những người bản lĩnh và bao dung nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đúng thế, đàn bà một đời chồng xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được tôn trọng. Trải qua tổn thương, họ như mầm cây vươn lên sau cơn bão. Thấm thía từng nỗi đau đắng chát và hạnh phúc ở đời. Họ biết trân trọng hạnh phúc gia đình, thứ mà họ đã đánh mất một lần. Đàn ông vượt qua được định kiến chính là những người bản lĩnh và bao dung nhất. Và người đàn ông như thế, nhất định sẽ có được bình yên và hạnh phúc bên người phụ nữ một đời chồng mà anh đã lựa chọn.

Lời khuyên của đàn ông ngoại tình dành cho những ông chồng: Tất cả đàn bà ngoài kia không bao giờ bằng vợ

Lời khuyên của đàn ông ngoại tình dành cho những ông chồng: Tất cả đàn bà ngoài kia không bao giờ bằng vợ

Đàn ông ngoại tình à, thiên hạ ngoài kia vĩnh viễn sẽ không có ai xem mình là người thân, người nhà. Ngoài kia cũng chẳng có người đàn bà nào ở bên mình lúc từ lúc vinh quang đến khi sa cơ, lỡ vận.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà từng ly hôn phụ nữ một đời chồng đàn bà từng đổ vỡ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 46 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 45 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại