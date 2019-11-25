Chị gạt nước mắt, nén tất cả mọi đau thương xuống để tha thứ cho chồng ngoại tình. Mọi chuyện vẫn như xưa, cơm vẫn ngon, canh vẫn ngọt. Chị vẫn làm một người vợ ngoan hiền, nhu mì ngồi chờ cơm chồng đằng đẵng sau những giờ anh phủ phê bia bọt ở ngoài.

Bị phản bội là một bi kịch mà không một người phụ nữ nào muốn nếm trải. Khi yêu nhau, nỗi đau ấy người phụ nữ còn có thể dễ dàng vượt qua được. Nhưng khi bước vào hôn nhân, chồng ngoại tình – đàn bà khổ sở gấp vạn lần. Khi đã là vợ, là mẹ, họ không còn ngả rẽ nào khác để tìm một hạnh phúc mới. Bế tắc và bị ràng buộc bởi rất nhiều lí do, vì yêu, vì kinh tế, vì con cái nên chuyện chia tay với chồng thật không dễ dàng. Thật may mắn cho những người đàn bà có thể buông bỏ được nỗi đau này, đứng lên làm lại từ đầu. Cắt bỏ nó như cắt bỏ một khối u nhọt khiến mình đau đớn. Đàn bà khổ sở vì cố chấp ở bên một người đàn ông mà trái tim không thuộc về mình - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, lại có những người đàn bà bị giằng xé “bỏ thì thương, vương thì tội”. Đứng giữa lằn ranh của yêu thương và thù hận, giữa tha thứ và trả thù, giữa buông bỏ và chấp nhận ôm tiếp một vết thương mà chắc chắn sẽ đau. Đàn bà luôn luôn làm khổ mình vì cố chấp giữ mãi một người đàn ông mà vốn dĩ mà trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

Ai cũng biết chị gái tôi thương anh rể nhiều như thế nào. Bât chấp chuyện cha mẹ ngăn cản, chị vẫn kết hôn rồi bỏ tất cả để về quê anh làm một người vợ hiền, dâu thảo. Chị yêu anh nhiều đến mức vì anh chị sẵn sàng thay đổi mọi thói quen, mọi sở thích để chiều lòng anh. Sau 3 năm, chị nói với tôi rằng: Chị hạnh phúc. Đùng một cái, chồng chị ngoại tình. Sau cái giây phút mở cửa chứng kiến chồng và ả nhân tình quấn nhau trên giường của mình, chị gần như phát điên. Chị hoảng loạn và đau đớn đến tận cùng. Chị luôn luôn bị dằn vặt và tự hỏi tại sao? Chị đã hy sinh tất cả cho anh: Công việc, tình thân, bạn bè. Chị bỏ tất cả theo anh về quê. Chị luôn làm tròn bổn phận người vợ hiền thục, chưa một lần bất kính với cha mẹ anh. Chị sai ở đâu? Chị thua kém ả nhân tình của anh điều gì? Giá như chị tôi có thể hiểu một điều rằng, đàn ông nếu đã muốn ra đi, lòng đã muốn ngoại tình thì đâu cần một lí do gì.

Chuyện chồng lên giường với người đàn bà khác ám ảnh chị từng ngày - Ảnh minh họa: Internet Chị chưa có con, có lẽ dễ dàng cho chị dứt bỏ và làm lại từ đầu. Nhưng chị không làm được. Chị gạt nước mắt, nén tất cả mọi đau thương xuống mà tha thứ cho chồng ngoại tình. Mọi chuyện vẫn như xưa, cơm vẫn ngon, canh vẫn ngọt. Chị vẫn làm một người vợ ngoan hiền, nhu mì ngồi chờ cơm chồng đằng đẵng sau những giờ anh phủ phê bia bọt ở ngoài. Tất cả không có gì thay đổi, chỉ có một điều khác duy nhất là người đàn ông ấy đã thay lòng. Những bữa cơm gượng gạo thiếu hẳn nụ cười. Vẫn là anh ta mà giờ đây chị như sống với một người hoàn toàn xa lạ. Những lúc nằm với chồng, chị nghe nỗi đau hành hạ mình: Chồng chị đã lên giường, đã hôn hít, ôm ấp người khác. Chuyện vợ chồng bây giờ với chị là cực hình. Cái bóng vô hình của ả nhân tình luôn hiện hữu. Chị ước gì chị có thể bùng nổ, có thể gào thét. Nhưng nếu ly hôn, chị còn lại những gì? Chị làm vợ anh như kí sinh cuộc đời của chị vào cuộc đời anh. Chị yếu đuối, đúng hơn là nhu nhược. Chị chọn tha thứ nhưng chị không còn được bình yên - Ảnh minh họa: Internet Tôi đã nhiều lần hỏi chị rằng giữ làm gì một người chồng mà chỉ khiến mình đau hơn là hạnh phúc? Thà một lần đau đớn đến tận cùng rồi vết thương cũng lành, còn hơn ôm mãi một niềm đau dai dẳng suốt đời. Nhưng chị bảo rằng, mình không thể rời bỏ anh được. Tôi tự nghĩ, tha thứ cho chồng ngoại tình mà cuộc sống chị thành ra như thế, chẳng phải ly hôn sẽ thanh thản hơn hay sao?

Đàn bà một đời chồng vẫn xứng đáng được yêu thương, trân trọng Đàn ông vượt qua được định kiến chính là những người bản lĩnh và bao dung nhất. Và người đàn ông như thế, nhất định sẽ có được bình yên và hạnh phúc bên người đàn bà một đời chồng mà anh đã lựa chọn.

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