Phụ nữ à, thương mình trước rồi hãy thương chồng con

Đàn bà à, đừng bao giờ bó buộc cuộc đời mình quanh quẩn trong căn bếp và xem đàn ông là tất cả. Đàn bà hy sinh không đổi được hạnh phúc, càng không đổi được sự trân trọng của chồng.

Khi làm vợ, làm mẹ, dĩ nhiên người phụ nữ nào cũng có tâm ý vun vén, dốc tâm dốc sức chu toàn cho gia đình. Nhưng có rất nhiều người đàn bà hy sinh, sống vì chồng con mà quên mất cuộc sống riêng của bản thân. Không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp, không cho bản thân lấy một khoảng thời gian nghỉ ngơi và thậm chí hy sinh cả sự nghiệp vì chồng con. Liệu rằng hy sinh như thế đàn bà có thực sự hạnh phúc? Đàn bà hy sinh rồi sẽ hạnh phúc? - Ảnh minh họa: Internet Sát nhà tôi là nhà của cặp vợ chồng cũng còn khá trẻ. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định. Nhưng từ khi sinh con, người vợ quyết định nghỉ hẳn việc ở nhà chăm con và vun vén gia đình. Chị nói với mọi người rằng: “Gia đình là quan trọng nhất”. Chị là điển hình của người phụ nữ đảm đang và rất cầu toàn. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, bữa ăn lúc nào cũng tinh tươm và đầy đủ dinh dưỡng… Khác với hình ảnh suốt ngày đầu tắt mặt tối của chị thì người chồng lúc nào cũng đủng đỉnh, nhàn hạ. Anh chồng thì buổi sáng chỉ việc xách xe chạy đi làm, chiều về nhà. Thỉnh thoảng tôi hay gặp anh ở quán nhậu, hò hét cụng ly cùng những gã đàn ông còn mặc đồ công sở.

Chị vợ trông già hơn tuổi. Chẳng bao giờ thấy chị sắm sửa hay làm đẹp cho bản thân. Sáng sớm đã thấy chị lọ mọ dậy đi chợ, cho con ăn sáng. Hối thúc thằng bé ăn nhanh rồi mặc quần áo để chị chở đến trường kịp giờ học. Rồi chị quay về nhà làm hàng tá công việc không tên. Dọn dẹp bãi chiến trường của con, giặt quần áo, nấu ăn, đón con… Những buổi chiều, chồng về nhà đã có cơm canh nóng sốt. Anh chồng ăn xong lại đủng đỉnh nằm xem phim hoặc chơi game, còn chị lại dọn dẹp, dạy con học. Suốt ngày chị tất bật, chẳng có thời gian nghỉ ngơi để vun vén cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet Một vài lần anh chồng nói với tôi rằng vợ mình rất sướng: “Vợ tôi có phải làm gì đâu. Vợ người ta phải nai lưng kiếm tiền còn vợ mình “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”. Chỉ làm ba việc lặt vặt trong nhà thôi. Đâu có ai sung sướng như vậy”. Nghe anh nói mà tôi trố mắt ngạc nhiên. Nếu sung sướng hẳn chị phải đẹp đẽ, thảnh thơi lắm vậy mà suốt ngày bận bịu, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi như thế?

Tôi hỏi chị, sao không san sẻ bớt việc nhà cho chồng. Chị bảo: “Việc của đàn bà sao để chồng làm được. Với lại anh ấy đi làm ở ngoài mệt nhọc rồi. Đàn bà phải vun vén, chăm lo cho gia đình thì nhà cửa mới gọn gàng, yên ổn được”. Và cuộc sống của chị cứ quẩn quanh vào ra trong căn nhà ấy. Chị tự thấy hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống của mình. Mọi chuyện vẫn cứ như thế cho đến khi có trận cãi nhau nảy lửa của hai vợ chồng. Tôi nghe chuyện chị vợ bắt quả tang chồng ngoại tình. Anh chồng thì lên tiếng chê bai chị xấu xí, luộm thuộm, chỉ biết ăn bám chồng. Một lát sau, chị sang tìm tôi với đôi mắt đỏ hoe. Chị nghẹn ngào bảo: “Chị sai rồi, những tưởng bỏ việc công ty về nhà làm nội trợ, vun vén cho chồng con sẽ được chồng trân trọng. Ai ngờ anh ta càng ngày càng coi thường chị, xem chị như người đàn bà chỉ biết hưởng thụ. Anh ta chê bai chị xấu xí mà ôm gái bán bia”. Đàn bà đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet Trường hợp của chị không hề hiếm ở xung quanh chúng ta. Nhiều người phụ nữ tự huyễn hoặc về hạnh phúc bằng 2 chữ hy sinh. Nhưng đàn bà à, đừng bao giờ bó buộc cuộc đời mình quanh quẩn trong căn bếp và xem đàn ông là tất cả những gì mình có. Hy sinh không đổi được hạnh phúc, phụ nữ hy sinh càng không đổi được sự trân trọng của chồng. Muốn chồng yêu thương và trân trọng, hãy yêu thương chính bản thân mình trước.

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Đôi khi ở lại còn đau đớn hơn cả chuyện ly hôn Chị gạt nước mắt, nén tất cả mọi đau thương xuống để tha thứ cho chồng ngoại tình. Mọi chuyện vẫn như xưa, cơm vẫn ngon, canh vẫn ngọt. Chị vẫn làm một người vợ ngoan hiền, nhu mì ngồi chờ cơm chồng đằng đẵng sau những giờ anh phủ phê bia bọt ở ngoài.

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