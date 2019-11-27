Đàn bà vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được chuyện chồng phản bội

Tâm sự gia đình 27/11/2019 11:08

Bây giờ anh vẫn ngủ trên chiếc giường của tôi, ăn những món ngon tôi nấu nhưng tôi cảm nhận được rằng anh không còn là người đàn ông của tôi nữa. Tấm gương đã vỡ một lần liệu hàn gắn lại có được như xưa? Nỗi đau chồng ngoại tình gặm nhấm tôi mỗi ngày.

Tôi có thể dối gạt chồng rằng mình đã tha thứ, dối gạt mọi người rằng mình đã quên đi chuyện chồng ngoại tình nhưng làm sao tôi có thể lừa dối được bản thân mình? Đàn ông một lần phản bội, cả cuộc đời người đàn bà không bao giờ bình yên được nữa.

chong ngoai tinh 1
Đàn ông một lần ngoại tình, cả cuộc đời người vợ không còn bình yên được nữa - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống gia đình tôi có lẽ sẽ mãi êm đẹp nếu như không có cái ngày tôi phát hiện chồng có nhân tình. Chỉ có ai trải qua cảm giác tồi tệ của việc bị phản bội mới thấu hết nỗi đau của tôi. Cảm giác như ai bóp nghẹt tim mình. Tôi không thở được, mọi thứ sụp đổ. Tôi cố trấn tĩnh và dùng lí trí để an ủi rằng có thể mình nhìn nhầm, có thể đó chỉ là một cô đồng nghiệp hay bạn bè nào đó thôi. Nhưng rồi, tôi cũng đau đớn thừa nhận rằng: “Chồng tôi ngoại tình”.

Đó là một người đàn bà rất đẹp. Cô ta cao ráo, còn rất trẻ, ăn mặc cực kì sành điệu. Có lẽ vì thế mà chồng tôi mê mẩn. Mối quan hệ của họ kéo dài cũng hơn một năm nay. Tôi ngu si tin tưởng khi những lần chồng về trễ, qua đêm anh lấy lí do là vì công việc. Thấy anh mỏi mệt sau khi hò hẹn về, tôi lại thương vì ngỡ anh làm việc vất vả.

Tôi nhìn lại mình trong gương. Hơn mười lăm năm làm vợ tôi nhận được gì ngoài sự phản bội? Biết bao mồ hôi, nước mắt của tôi đã rơi vì gia đình này. Trong từng góc nhà, từng viên gạch đều có bàn tay của tôi gây dựng, vun vén. Nếu bây giờ buông tay, coi như những tháng ngày qua tôi đã hy sinh vô nghĩa. Không được, tôi phải giành giật lại hạnh phúc của mình. Tôi sẽ không để cho ả đàn bà ấy cướp đi gia đình tôi. Tôi sẽ chứng minh cho ả thấy, tôi không phải là một người đàn bà hiền lành chỉ biết quanh quẩn xó bếp.

chong ngoai tinh 2
Tôi nuốt nước mắt tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi gọi mấy đứa em trai cùng tôi đến dằn mặt ả nhân tình. Tôi dọa kiện ả ra tòa vì tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, tôi dọa sẽ rạch nát mặt ả nếu như không cắt đứt với chồng tôi. Sự căm phẫn và tức giận hằn lên trong mắt tôi, tôi nói với ả những lời cay độc. Ả nhân tình run thật sự, ả khóc lóc, hứa hẹn không dám đi với chồng tôi nữa. Tôi dọa ả vậy thôi, chứ thật tâm tôi không có gan gây thương tích cho ả. Sau đó, chồng tôi ngoan ngoãn cắt đứt với nhân tình. Người đàn bà kia cũng không còn dám qua lại với chồng tôi nữa. Tôi hả hê, tự mãn với những gì mình giành được. Tôi đã bảo vệ được hạnh phúc, giành lại người đàn ông của mình.

Tôi đã tha thứ cho chồng ngoại tình. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí, anh quay về với tôi nhưng sao trong lòng tôi buồn đến tột độ. Sau giờ phút hả hê giành lại chồng, đêm đêm ngồi một mình tôi mới cảm nhận được nỗi đau trong lòng mình. Vết thương của một người đàn bà bị phản bội càng lúc càng mãnh liệt. Chồng tôi đã phản bội tình nghĩa vợ chồng gần hai mươi năm. Chà đạp lên tin yêu, sự hy sinh của tôi. Những ý nghĩ đó giày vò tôi mỗi đêm. 

chong ngoai tinh 3
Nỗi đau chồng ngoại tình gặm nhấm tôi mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ anh vẫn ngủ trên chiếc giường của tôi, ăn những món ngon tôi nấu nhưng tôi cảm nhận được rằng anh không còn là người đàn ông của tôi nữa. Tấm gương đã vỡ một lần liệu hàn gắn lại có được như xưa? Đàn ông một lần đã bội bạc, thứ khiến họ quay về với người đàn bà vĩnh viễn không bao giờ là tình yêu. Nhìn vào gia đình tôi, mọi thứ y như trước nhưng chỉ có tôi mới biết, tình yêu với chồng đã chết ngay từ khi tôi biết anh ngoại tình.

Và tôi biết, cho đến lúc chết đi, tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện chồng phản bội.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Tình yêu không bao giờ lớn hơn tình thân

Tâm sự đàn bà ly hôn: Tình yêu không bao giờ lớn hơn tình thân

Đàn bà ly hôn như tôi, bây giờ sẽ sống vì người mình sinh ra và người sinh ra mình. Và cuộc đời này, tình yêu không bao giờ lớn hơn tình thân, máu mủ.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng phản bội tha thứ cho chồng ngoại tình đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 46 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 46 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại