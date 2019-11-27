Bây giờ anh vẫn ngủ trên chiếc giường của tôi, ăn những món ngon tôi nấu nhưng tôi cảm nhận được rằng anh không còn là người đàn ông của tôi nữa. Tấm gương đã vỡ một lần liệu hàn gắn lại có được như xưa? Nỗi đau chồng ngoại tình gặm nhấm tôi mỗi ngày.

Tôi có thể dối gạt chồng rằng mình đã tha thứ, dối gạt mọi người rằng mình đã quên đi chuyện chồng ngoại tình nhưng làm sao tôi có thể lừa dối được bản thân mình? Đàn ông một lần phản bội, cả cuộc đời người đàn bà không bao giờ bình yên được nữa. Đàn ông một lần ngoại tình, cả cuộc đời người vợ không còn bình yên được nữa - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống gia đình tôi có lẽ sẽ mãi êm đẹp nếu như không có cái ngày tôi phát hiện chồng có nhân tình. Chỉ có ai trải qua cảm giác tồi tệ của việc bị phản bội mới thấu hết nỗi đau của tôi. Cảm giác như ai bóp nghẹt tim mình. Tôi không thở được, mọi thứ sụp đổ. Tôi cố trấn tĩnh và dùng lí trí để an ủi rằng có thể mình nhìn nhầm, có thể đó chỉ là một cô đồng nghiệp hay bạn bè nào đó thôi. Nhưng rồi, tôi cũng đau đớn thừa nhận rằng: “Chồng tôi ngoại tình”.

Đó là một người đàn bà rất đẹp. Cô ta cao ráo, còn rất trẻ, ăn mặc cực kì sành điệu. Có lẽ vì thế mà chồng tôi mê mẩn. Mối quan hệ của họ kéo dài cũng hơn một năm nay. Tôi ngu si tin tưởng khi những lần chồng về trễ, qua đêm anh lấy lí do là vì công việc. Thấy anh mỏi mệt sau khi hò hẹn về, tôi lại thương vì ngỡ anh làm việc vất vả. Tôi nhìn lại mình trong gương. Hơn mười lăm năm làm vợ tôi nhận được gì ngoài sự phản bội? Biết bao mồ hôi, nước mắt của tôi đã rơi vì gia đình này. Trong từng góc nhà, từng viên gạch đều có bàn tay của tôi gây dựng, vun vén. Nếu bây giờ buông tay, coi như những tháng ngày qua tôi đã hy sinh vô nghĩa. Không được, tôi phải giành giật lại hạnh phúc của mình. Tôi sẽ không để cho ả đàn bà ấy cướp đi gia đình tôi. Tôi sẽ chứng minh cho ả thấy, tôi không phải là một người đàn bà hiền lành chỉ biết quanh quẩn xó bếp.

Tôi nuốt nước mắt tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Tôi gọi mấy đứa em trai cùng tôi đến dằn mặt ả nhân tình. Tôi dọa kiện ả ra tòa vì tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, tôi dọa sẽ rạch nát mặt ả nếu như không cắt đứt với chồng tôi. Sự căm phẫn và tức giận hằn lên trong mắt tôi, tôi nói với ả những lời cay độc. Ả nhân tình run thật sự, ả khóc lóc, hứa hẹn không dám đi với chồng tôi nữa. Tôi dọa ả vậy thôi, chứ thật tâm tôi không có gan gây thương tích cho ả. Sau đó, chồng tôi ngoan ngoãn cắt đứt với nhân tình. Người đàn bà kia cũng không còn dám qua lại với chồng tôi nữa. Tôi hả hê, tự mãn với những gì mình giành được. Tôi đã bảo vệ được hạnh phúc, giành lại người đàn ông của mình. Tôi đã tha thứ cho chồng ngoại tình. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí, anh quay về với tôi nhưng sao trong lòng tôi buồn đến tột độ. Sau giờ phút hả hê giành lại chồng, đêm đêm ngồi một mình tôi mới cảm nhận được nỗi đau trong lòng mình. Vết thương của một người đàn bà bị phản bội càng lúc càng mãnh liệt. Chồng tôi đã phản bội tình nghĩa vợ chồng gần hai mươi năm. Chà đạp lên tin yêu, sự hy sinh của tôi. Những ý nghĩ đó giày vò tôi mỗi đêm. Nỗi đau chồng ngoại tình gặm nhấm tôi mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet Bây giờ anh vẫn ngủ trên chiếc giường của tôi, ăn những món ngon tôi nấu nhưng tôi cảm nhận được rằng anh không còn là người đàn ông của tôi nữa. Tấm gương đã vỡ một lần liệu hàn gắn lại có được như xưa? Đàn ông một lần đã bội bạc, thứ khiến họ quay về với người đàn bà vĩnh viễn không bao giờ là tình yêu. Nhìn vào gia đình tôi, mọi thứ y như trước nhưng chỉ có tôi mới biết, tình yêu với chồng đã chết ngay từ khi tôi biết anh ngoại tình. Và tôi biết, cho đến lúc chết đi, tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện chồng phản bội.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Tình yêu không bao giờ lớn hơn tình thân Đàn bà ly hôn như tôi, bây giờ sẽ sống vì người mình sinh ra và người sinh ra mình. Và cuộc đời này, tình yêu không bao giờ lớn hơn tình thân, máu mủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-vinh-vien-se-khong-bao-gio-quen-duoc-chuyen-chong-phan-boi-345146.html