Với đàn bà, cô đơn trong hôn nhân còn đáng sợ hơn cả chuyện chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 27/11/2019 11:15

Một người chồng vô tâm, tệ bạc, sẽ khiến đàn bà thay đổi một cách không ngờ. Đàn bà từ hy vọng sẽ thất vọng, từ vui vẻ sẽ trở nên buồn bã. Sự vô tâm của chồng bào mòn thanh xuân, nhan sắc của đàn bà hơn cả mưa nắng ngoài kia.

Chỉ có những người đàn bà cô đơn, lẻ loi trong chính căn nhà mình mới thấu hiểu rằng cô đơn đáng sợ như thế nào. Nó không nhấn chìm con người ta một cách đột ngột mà mỗi ngày một ít bào mòn niềm tin, bào mòn hy vọng. Nó như liều thuốc độc, giết chết con người ta một cách từ từ. Vậy mà đau lòng thay, có rất nhiều người chồng vô tâm, để vợ mình phải chịu đựng cô đơn dẫu mang tiếng có chồng.

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Cô đơn như thuốc độc, giết chết người ta một cách từ từ - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình luôn là điểm tựa bình yên và cuối cùng của mỗi người, nhất là với phụ nữ. Xã hội ngoài kia gian dối, lọc lừa, đàn bà cũng xem nhẹ bởi sau lưng họ còn có gia đình. Công việc mệt mỏi, áp lực, đàn bà gạt qua hết bởi vì sau mỗi ngày làm việc họ còn có một mái ấm, một hạnh phúc để lo toan, vun vén. Bạn bè phản bội, thiên hạ chê cười, đàn bà coi thường bởi vì còn có người đàn ông tin tưởng và thương yêu mình nhất… Và thử nghĩ xem, đàn bà sẽ như thế nào nếu như gia đình không hạnh phúc, người chồng không còn là điểm tựa của cuộc đời?

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Đàn bà sẽ ra sao nếu gia đình không còn là điểm tựa của mình nữa? - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng, chồng ngoại tình chính là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Nhưng có những thứ còn khổ tâm hơn cả chuyện ngoại tình. Bởi, một khi chồng phản bội, giống như anh ta cầm chiếc kéo cắt đứt mọi tin yêu. Có những người đàn bà đành đoạn ra đi bởi sự nhẫn tâm và tuyệt tình của chồng. Nhưng có những người chồng chung thủy, không hề phản bội, vẫn là chồng, là cha nhưng lại không hề xem trọng vợ con của mình, đối đãi như người dưng, sống ích kỷ vô cùng. Mỗi ngày một ít, người chồng khiến vợ mình từ một người đàn bà đầy hy vọng về hôn nhân trở nên bẽ bàng.

Sống với một người đàn ông như thế, đàn bà dẫu mạnh mẽ, dẫu lạc quan đến đâu cũng mệt mỏi, chán chường. Một người đàn ông vô tâm, tệ bạc sẽ khiến đàn bà thay đổi một cách không ngờ. Đàn bà từ hy vọng sẽ thất vọng, từ vui vẻ sẽ trở nên buồn bã. Sự vô tâm của chồng bào mòn thanh xuân, nhan sắc của đàn bà hơn cả mưa nắng ngoài kia. Nhưng đàn ông có mấy ai nhận ra được sự thay đổi của vợ? Vợ khóc cũng mặc kệ, có buồn bã cô đơn đến đâu thì đàn ông cũng coi như chuyện của người dưng.

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Sự cô đơn trong hôn nhân còn đáng sợ hơn chuyện nghèo túng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông lạ lắm! Nhiều người tự nghĩ mình là người chồng tốt khi không ngoại tình, khi đưa tiền cho vợ nuôi con. Nhưng đàn ông à, không phản bội vợ nhưng chưa chắc anh đã là một người chồng tốt. Bởi, điều một người đàn bà cần không phải chỉ là một số tiền từ chồng là xong trách nhiệm. Một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, cô đơn với đàn bà còn đáng sợ hơn cả sự nghèo túng hay phản bội. Đàn ông nếu để vợ mình cô đơn quá lâu, ắt cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng sẽ tan vỡ.

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Từ khóa:   đàn bà cô đơn chồng vô tâm chồng ngoại tình

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