Đàn ông ngoại tình huênh hoang và tự mãn, nghĩ rằng bản thân rong chơi rồi cũng sẽ về nhà. Người vợ sẽ ngồi đó và vui sướng vì chồng quay về. Nhưng đàn ông à, chính vợ mới là người quyết định sự sống chết cho cuộc hôn nhân này.

Người ta nói rằng đàn ông ngoại tình cuối cùng cũng sẽ chọn quay về với vợ, với gia đình. Nghĩa là, chính đàn ông mới là người lựa chọn và phụ nữ phải vui mừng vì chồng biết hối lỗi, dứt bỏ nhân tình để về với mình. Nhưng những ông chồng ngoại tình à, không phải anh mà chính vợ mới là người quyết định sự sống chết cho cuộc hôn nhân này. Đừng coi thường phụ nữ tới mức nghĩ rằng mình làm điều tội lỗi, người vợ cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng và tha thứ. Đàn ông ngoại tình nghĩ rằng vợ vẫn ngồi đó và đợi anh ta quay về? - Ảnh minh họa: Internet Ai ở công ty này đều biết anh là người có tính trăng hoa. Anh thường bông lơn, đùa cợt với những cô nhân viên trẻ đẹp. Anh cũng từng cặp kè với một cô bé sinh viên năm cuối vào thực tập. Rồi khi hết thời gian thực tập, anh ta nói lời chia tay dễ dàng, còn cô gái non nớt kia chỉ biết khóc. Dạo gần đây, anh hay khoe rằng mình có một cô nhân tình rất đẹp. Anh thậm chí không ngại ngần đưa ảnh của cô ta cho mọi người xem.

Tôi từng hỏi anh rằng: “Anh cứ lăng nhăng, bồ bịch như vậy không sợ tan cửa nát nhà sao?”. Anh ta cười lớn rồi bảo rằng: “Trời, ở công ty anh mới dám nói cho mấy em biết anh có nhân tình chứ dại gì mà khai cho vợ biết. Chuyện ngoại tình của anh chỉ có trời biết, đất biết chứ sao vợ anh biết được. Mà vợ anh tin anh lắm, lại rất hiền lành, không bao giờ nghi ngờ chồng đâu…”. Nghe anh nói, tự nhiên tôi thấy thương chị vợ của anh. Tôi cũng đã từng gặp, chị ấy rất hiền lành, giản dị, thái độ luôn nhún nhường chồng. Người đàn bà tin yêu chồng hết mực như chị ấy có ngờ đâu người chồng lại lén lút ngoại tình sau lưng. Anh ta huênh hoang rằng vợ là người tin và yêu mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời - Ảnh minh họa: Internet Một thời gian sau, anh đồng nghiệp của tôi tự nhiên hết nói cười như trước. Gương mặt lộ vẻ đăm chiêu, đang làm mà ngây người ra suy nghĩ. Tôi cứ nghĩ anh bệnh nhưng anh ta cứ buồn bã, thở dài như thế cả tuần. Tôi hỏi thăm thì anh ta thú thật rằng, vợ anh đã đâm đơn ra tòa rồi. Cô ấy không chịu hòa giải, cương quyết ly hôn bằng được và đã dắt hai con ra ngoài thuê nhà trọ sống.

Anh bảo rằng, chuyện mình ngoại tình đã bị vợ phát hiện. Khi đó, anh đã xin lỗi, van lơn, làm mọi cách để chuộc lỗi. Cô ấy khóc lóc, đau khổ. Anh biết rằng, vợ mình rất thất vọng nhưng không nghĩ rằng vợ mình sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn. Bao nhiêu năm làm vợ, cô ấy luôn coi chồng con, coi gia đình này là cả cuộc đời mình. Anh cũng nghĩ, rồi sau những giờ phút khóc lóc rồi vợ cũng bình tâm và như bao nhiêu người đàn bà ngoài kia tha thứ cho chồng ngoại tình. Đàn bà đã muốn đi thì đàn ông làm sao giữ nổi? - Ảnh minh họa: Internet Vợ anh cương quyết ly hôn khiến anh sững sờ. Cô ấy hiền lành, nhu mì là thế nhưng một khi đã quyết định điều gì là không thể thay đổi được. Vợ rời đi, anh mới bắt đầu hối hận về những gì mình đã làm. Đàn ông ngoại tình huênh hoang, tự mãn, nghĩ rằng bản thân rong chơi rồi cũng sẽ về nhà. Nhưng đàn ông à, chính vợ mới là người quyết định sự sống chết cho cuộc hôn nhân này. Một khi đàn bà đã muốn ra đi thì đàn ông không bao giờ giữ nổi.

Với đàn bà, cô đơn trong hôn nhân còn đáng sợ hơn cả chuyện chồng ngoại tình Một người chồng vô tâm, tệ bạc, sẽ khiến đàn bà thay đổi một cách không ngờ. Đàn bà từ hy vọng sẽ thất vọng, từ vui vẻ sẽ trở nên buồn bã. Sự vô tâm của chồng bào mòn thanh xuân, nhan sắc của đàn bà hơn cả mưa nắng ngoài kia.

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