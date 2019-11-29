Vì sao đàn bà hiền lành thường lấy phải người chồng không tốt?

Chính sự quá hiền lành, nhẫn nhịn của đàn bà đã biến đàn ông thành một kẻ sai mà không cần sửa, dần dần sẽ trở nên tệ bạc. Đó là lí do vì sao đàn bà hiền lành, hôn nhân thường không suôn sẻ và hạnh phúc.

Đàn bà lấy chồng, có ai không mong muốn mình gặp được một người chồng tốt, biết thương yêu và quan tâm? Thế nhưng trong cuộc đời thường có sự trái khoáy. Phụ nữ hư, hay chơi bời lại gặp một người chồng tốt, hiền lành. Ngược lại, những người đàn bà hiền lành lại thường gặp phải người chồng không ra gì. Những người phụ nữ quá hiền lành lại thường gặp đau khổ trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Điểm chung của những người đàn bà hiền lành, ngoan ngoãn là luôn coi người chồng là tất cả những gì mình có. Họ luôn dốc tâm, dốc sức để vun vén gia đình. Thậm chí họ hy sinh cả thanh xuân, cả sự nghiệp chỉ với một mục đích duy nhất là mong gia đình ấm êm, hạnh phúc. Và tình yêu và sự hy sinh đó, chính là điểm yếu của đàn bà.

Đàn ông rất khôn ngoan. Họ hiểu rằng, một người vợ hy sinh, sống nhẫn nhịn và coi chồng con là tất cả sẽ không dễ dàng gì rời đi nếu đàn ông mắc lỗi. Họ luôn biết được, nếu mình nhậu nhẹt, chơi bời ngoài đường vẫn sẽ luôn có một người đàn bà đợi chờ bên mâm cơm nguội lạnh, đợi cửa chờ họ về mới yên tâm đi ngủ. Họ luôn biết được rằng, nếu mình sống vô tâm, ích kỷ thậm chí tệ bạc thì đàn bà cũng sẽ vì con mà ở lại. Cho dù mình ngoại tình, vũ phu thì đàn bà sau khi khóc lóc lại lau nước mắt mà tha thứ. Đàn bà quá cam chịu sẽ biến đàn ông thành một kẻ sai mà không cần sửa - Ảnh minh họa: Internet Xung quanh chúng ta có những người phụ nữ cam chịu đến đáng thương. Trên người họ chi chít những vết sẹo do chồng bạo hành để lại. Có người thú nhận rằng, bản thân bị chồng đối xử tệ bạc không phải 1 hay 2 năm mà đến 10 năm, thậm chí 20 năm. Chồng đánh đến nhập viện, vậy mà ngọt nhạt vài câu lại quay về sống cùng. Biết là khổ nhưng họ vẫn cứ nuốt nước mắt để giữ lấy gia đình, lấy hạnh phúc. Cứ để chồng chà đạp mình hết lần này đến lần khác.

Đôi khi đàn ông đánh vợ lần đầu tiên là vì quá tức giận, trong người có chút bia rượu. Nhưng khi thấy vợ nhẫn nhịn, bị đánh mà không phản kháng, đàn ông lần sau lại tiếp tục đánh vợ. Và điều đó sẽ trở thành thói quen trong cách cư xử của đàn ông. Chúng ta trách đàn ông tệ bạc, vũ phu, ngoại tình… nhưng có biết đâu rằng chính sự hiền lành và cam chịu đó khiến cho đàn ông tùy ý đối xử với mình. Chính sự quá hiền lành, nhẫn nhịn của đàn bà đã biến đàn ông thành một kẻ sai mà không cần sửa, dần dần sẽ trở nên tệ bạc. Đó là lí do vì sao đàn bà quá hiền lành, hôn nhân thường không suôn sẻ và hạnh phúc. Đàn bà hãy cho chồng biết rằng nếu anh ta không tốt mình sẵn sàng rời đi - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà mạnh mẽ và khôn ngoan phải luôn cho đàn ông biết rằng: Anh không bao giờ được phép đối xử tệ bạc với vợ, một khi chồng không tốt mình sẽ rời đi mà không hề luyến tiếc. Ngoại tình và vũ phu là 2 điều cấm kỵ nhất trong hôn nhân. Một khi đàn ông dùng nắm đấm, phụ nữ sẽ không bao giờ tha thứ… Những người đàn bà mạnh mẽ và bản lĩnh như thế, đàn ông sẽ không dám coi thường.

Gửi đàn ông ngoại tình: Chính vợ mới là người quyết định sự sống chết của cuộc hôn nhân này Đàn ông ngoại tình huênh hoang và tự mãn, nghĩ rằng bản thân rong chơi rồi cũng sẽ về nhà. Người vợ sẽ ngồi đó và vui sướng vì chồng quay về. Nhưng đàn ông à, chính vợ mới là người quyết định sự sống chết cho cuộc hôn nhân này.

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