Người thứ ba sẽ không bao giờ có được cái kết có hậu

Người thứ ba à, cuối con đường sẽ chẳng có hoa thơm mật ngọt, cũng chẳng có hạnh phúc mà là hố sâu thăm thẳm chực chờ.

Làm người thứ ba, chen chân vào hạnh phúc của người khác rồi sẽ nhận được những gì? Sẽ được người đàn ông đó bỏ vợ và đàng hoàng cưới về nhà? Sẽ được hạnh phúc và bình yên bên người đàn ông mà mình yêu thương? Không đâu, cướp chồng người khác sẽ là đánh ghen, bị thiên hạ khinh khi cả đời. Người đàn ông ấy sớm muộn gì cũng quay trở về nhà và người thứ ba chẳng còn gì ngoài sự bẽ bàng, đắng chát. Nhưng oái ăm thay, bao nhiêu người phụ nữ vẫn không ngại ngần lựa chọn làm kẻ thứ ba. Chen chân vào gia đình người khác rồi sẽ nhận được gì? - Ảnh minh họa: Internet Trên đời này, có đàn bà nào lại không muốn được hạnh phúc, được người đàn ông yêu thương chiều chuộng? Có gì là sai khi sống với tình yêu đích thực của cuộc đời mình? Chị đã gào lên với tôi như thế khi tôi khuyên nhủ chị hãy rời xa người đàn ông đã có vợ đó. Chị không nghe, còn cho rằng tôi cố tình phá hỏng mối tình đang đẹp của chị. Tôi thương chị, không muốn chị sa vào vũng bùn nhưng chị không hiểu nên tôi đành im lặng.

Tôi những tưởng sau khi chán chê người đàn ông đó sẽ bỏ chị và về với gia đình. Nhưng chị lại có kết cục tồi tệ hơn. Vợ người đàn ông đó phát hiện ra chuyện chồng ngoại tình. Bà ta tức giận gọi mấy người chị em chặn chị giữa đường, cắt tóc, lột quần áo và quay clip lại để đưa lên mạng xã hội. Họ cố tình làm nhục chị giữa bao nhiêu con mắt của người đời. May sao có người phụ nữ tốt bụng cởi áo khoác che chắn cho chị và chở chị về nhà. Bất chấp tất cả, chị vẫn tin vào tình yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet Hàng xóm, họ hàng ai cũng bàn tán, dè bỉu, khinh khi chị. Họ nói rằng chị bị như vậy là đáng đời. Chị nhục nhã và đau khổ trốn biệt trong phòng, không dám đi làm, gặp gỡ ai. Cha mẹ chị cũng khổ tâm vô cùng. Người đời bảo họ không biết dạy con mới có đứa con gái làm những việc xấu hổ như thế. Còn người đàn ông chị bảo rằng yêu thương nhất lại quay về với gia đình. Tệ hại hơn là anh ta đổ thừa do chị dụ dỗ, lẳng lơ nên anh ta mới nhất thời mù quáng.

Tôi thương chị vô cùng nhưng đó là hậu quả của việc chen chân vào hạnh phúc của người khác. Đúng là phụ nữ nào cũng có quyền được yêu thương, được hạnh phúc ấy phải không đi ngược lại đạo đức và pháp luật. Đàn bà làm người thứ ba, nhiều khi tự cho mình cái quyền được yêu, được thương dẫu cho tình yêu đó sai trái. Nhưng phụ nữ à, sẽ chẳng có tình yêu nào dựa trên nỗi đau và sự tan vỡ của một gia đình. Cuối con đường sẽ là hố sâu thăm thẳm chực chờ - Ảnh minh họa: Internet Dẫu ở địa vị nào thì điều làm nên giá trị của một người đàn bà chính là nhân cách. Trên đời này, còn điều gì đáng chê trách và khinh bỉ hơn một người đàn bà tự nguyện cởi áo ăn nằm với một người đàn ông đã có vợ? Dẫu xã hội phát triển, suy nghĩ của người đời thoáng hơn trước thì đàn bà cướp chồng người khác vẫn là một điều vô cùng nhục nhã. Vết nhơ không chỉ cho chính đàn bà mà còn cho cả gia đình, cho cha mẹ, người thân. Đàn bà à, cuối con đường sẽ chẳng có hoa thơm, mật ngọt mà là hố sâu thăm thẳm chực chờ.

Tâm sự đàn bà không cần chồng: Tôi ở lại chỉ vì con 10 năm tôi khóc, khổ tâm vô cùng vì người chồng vô tâm. Thôi thì bây giờ tôi sống cho con, còn người chồng ấy tôi không cần nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-thu-ba-se-khong-bao-gio-co-duoc-cai-ket-co-hau-345423.html