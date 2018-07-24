Dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào cũng hãy lạc quan yêu đời lên em nhé!

Em ơi cuộc sống này không chỉ có màu hồng, càng không phải lúc nào cũng dễ dàng, vậy nên dù hoàn cảnh có nghiệt ngã như thế nào, cũng hãy luôn lạc quan yêu đời lên em nhé!

Có phải em đã từng được chìm đắm trong giây phút hạnh phúc có anh ở bên và mơ về tương lai tốt đẹp của 2 đứa. Mọi thứ lúc đó thật đẹp, cảm giác thật hạnh phúc đang ngự trị trong trái tim em phải không? Tuy nhiên, sau đó sẽ có một vài nỗi buồn thi thoảng ghé qua, khiến em sẽ phải rơi lệ, đau khổ, tưởng chừng như không thể vực dậy nổi. Và sự ra đi của anh chính là một trong những nỗi buồn đó. Anh biết, nỗi buồn ấy đã cướp đi niềm hạnh phúc trong em, khiến em cảm thấy khổ sở và rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt. Nhưng mà hãy lạc quan lên em nhé! Vì niềm hạnh phúc mới còn đang chờ đón em ở phía trước.

Hãy lạc quan yêu đời lên em nhé! Mặc dù không muốn bỏ em lại một mình trên thế gian này. Nhưng số phận đã an bài, kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có phận. Vì thế, anh chỉ có thể đến bên em một thời gian rồi phải rời đi trong sự ngậm ngùi và tiếc nuối. Ở nơi này nhìn em khóc vì anh, anh đau lòng lắm, trái tim quặn thắt và ước gì giá như ông trời đừng nên cho chúng ta gặp nhau. Đã gặp nhau rồi sao lại nỡ chia cắt chúng ta. Tại sao anh lại mắc phải căn bệnh ung thư quái ác ấy, để rồi ra đi mãi mãi, bỏ lại một mình em với sự vấn vương đau khổ. Nhưng em hãy mạnh mẽ lên, sẽ có một người mới đến bên em sớm thôi. Người đó sẽ thay anh chăm sóc và lo lắng cho em. Người đó sẽ yêu em và bên cạnh em suốt cuộc đời này. Vì thế, đừng vì sự ra đi của anh mà em chìm đắm mãi trong đau khổ nhé! Hãy mở rộng trái tim để chào đón tình yêu mới. Hãy cho phép người đàn ông yêu em có cơ hội để che chở và bảo vệ cho em.

Không có anh bên cạnh em hãy mạnh mẽ lên nhé Em hãy lạc quan yêu đời lên nhé! Hãy học các tự lập khi không có anh. Hãy học cách chạy xe máy để có thể tự đi làm thêm và về nhà nhé! Vì anh sẽ không còn là tài xế miễn phí chở em đi làm mỗi ngày và chở em về mỗi khi tan ca nữa đâu. Em cũng hãy tự cài báo thức để dậy sớm, không đi học trễ nữa nhé! Anh sẽ không còn gọi em dậy vào mỗi buổi sáng nữa đâu. Em cũng hãy tự nấu ăn cho mình đi nhé! Đừng có nhịn đói nữa, sáng, trưa, chiều hãy ăn đầy đủ vào nhé. Vì anh thích người yêu anh tròn trịa, ú ú dễ thương, sờ má phúng phính đấy, đừng có để cho mình gầy xuống đó. Nói chung em đừng có quên lời anh dặn dò nghe chưa. Dù anh không ở bên em nữa thì em cũng hãy mạnh mẽ lên. Anh chỉ cho phép em khóc ít thôi đấy! Bởi khóc nhiều quá, mắt sưng húp nhìn như gấu trúc không có dễ thương chút nào cả. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy em khóc anh chịu không nổi. À, còn nữa, em cũng ít làm nũng lại nhé! Không có người nào chịu đựng sự làm nũng, giận hờn vu vơ của em kiên nhẫn như anh đâu. Thay vào đó, em hãy cười nhiều lên nhé! Bởi mỉm cười chính là cách giao tiếp tốt nhất, nó sẽ giúp em vui hơn, vượt qua được những nỗi buồn. Một nụ cười chân thành sẽ có sức mạnh hơn ngàn lời nói. Nụ cười sẽ giúp em thư giãn và làm cuộc sống xung quanh trở nên tươi đẹp hơn. Hãy vui tươi yêu đời, anh mãi dõi theo em Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng hãy lạc quan yêu đời lên em nhé, luôn biết mỉm cười trước cuộc đời, ở trên này anh sẽ mãi dõi theo em đấy!

Người con gái sắc sảo và tinh tế là như thế nào? Bất kì một anh chàng nào cũng muốn có người yêu là một cô gái sắc sảo và tinh tế. Bởi họ luôn tâm lý, khéo léo, biết cách động viên, hỗ trợ để chàng đạt được mục tiêu của mình.

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