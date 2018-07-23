Người con gái sắc sảo và tinh tế là như thế nào?

Phụ nữ yêu 23/07/2018 16:16

Bất kì một anh chàng nào cũng muốn có người yêu là một cô gái sắc sảo và tinh tế. Bởi họ luôn tâm lý, khéo léo, biết cách động viên, hỗ trợ để chàng đạt được mục tiêu của mình.

Con gái càng sắc sảo và tinh tế càng khiến đàn ông thích thú, họ giống như một chất gây nghiện, một khi đã thử rồi thì mãi mãi không cai nổi. Họ khiến đàn ông cả đời vừa nể vừa thương, thế nào cũng không chịu rời đi. Một điều thú vị là không chỉ bị thu hút mà đàn ông còn rất sợ những người con gái sắc sảo và tinh tế bởi họ rất khôn khéo trong cư xử, đánh đúng trọng tâm và có thể thăm dò được nội tâm bên trong người khác. Vì thế luôn khiến phái mạnh lo lắng vì bị nàng nắm hết tâm can. Tuy nhiên, đàn ông lại khó cưỡng lại sức hút từ những người con gái này.

Vậy tóm lại con gái sắc sảo và tinh tế là như thế nào mà có quyền lực và sức hút mãnh liệt đối với đàn ông như thế?

Con gái sắc sảo và tinh tế là như thế nào?

Con gái sắc sảo và tinh tế luôn kích thích sự tò mò của đàn ông
Con gái sắc sảo và tinh tế luôn kích thích sự tò mò của đàn ông

Con gái sắc sảo và tinh tế có cách nói chuyện rất thú vị hấp dẫn người nghe. Vì thế, các câu chuyện xung quanh cô ấy đều khiến bạn rất tò mò và muốn tìm hiểu. Chính điều này gợi lên cảm giác thích chinh phục ở người đàn ông. Tuy nhiên vì là người phụ nữ sắc sảo và tinh thế nên họ đủ sức để có thể cắt hết các cái đuôi đang theo đổi mình. Nên chỉ có những người đàn ông kiên nhẫn, có tài trí và đủ mạnh mẽ mới có thể chơi lại được “con dao” sắc nhọn này.

Con gái sắc sảo và tinh tế luôn rõ ràng trong các mối quan hệ
Con gái sắc sảo và tinh tế luôn rõ ràng trong các mối quan hệ

Những người con gái sắc sảo và tinh tế luôn biết mình muốn gì và cần gì. Cô ấy trả lời rõ ràng nếu bạn không phải người cô ấy đang tìm, sẽ không lấp lửng hay ra những dấu hiệu mờ ám khiến người khác khó hiểu. Đặc biệt với kiểu phụ nữ này, họ luôn yêu cầu cao đối với cả bản thân mình và người khác. Những kiểu người kém sang, học hành thấp kém và không có địa vị thường không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời họ. Hai từ “hời hợt” không bao giờ xuất hiện, nên điều cô ấy muốn là một tình yêu sâu sắc và người đến bên cô ấy sẽ là người chân thành và có trái tim chung thủy, không thích đùa giỡn với thần ái tình.

Con gái sắc sảo và tinh tế luôn biết “thành công không bao giờ tự đến”

Cũng giống như bao người con gái khác thì người con gái sắc sảo và tinh tế cũng sẽ có những giây phút yếu lòng, họ cũng sẽ có những vấp ngã trong cuộc sống. Tuy nhiên, họ biết cách trải nghiệm nó để rút ra bài học cho mình. Hơn ai hết họ hiểu được “thành công không bao giờ tự đến”. Vì thế, không chỉ thành công trong sự nghiệp mà họ còn thành công trong tình yêu. Bởi họ luôn chủ động mọi thứ, có nhiều mục tiêu để theo đuổi rõ ràng. Tấn công một cách tinh tế để làm đối phương gục ngã, chứ không bao giờ thực hiện chiến thuật “Đợi chờ là hạnh phúc”.

Con gái sắc sảo và tinh tế luôn biết thành công không bao giờ tự đến
Con gái sắc sảo và tinh tế luôn biết thành công không bao giờ tự đến

Một khi thực sự cảm nhận được tình cảm của đối phương, người con gái sắc sảo và tinh tế luôn biết cách bật đèn xanh để chàng tự đến, đồng thời không phải mất quá nhiều thời gian với những thứ không đáng. Cô ấy luôn biết thưởng thức bữa tối như một nữ hoàng bên cạnh chàng hoàng tử của mình. Vì thế, tình yêu của họ không bao giờ nhàm chán, luôn mặn nồng và thắm thiết, bởi cô ấy không chỉ làm tốt công việc của một người vợ hiện đại trong góc phòng hay góc bếp mà còn là quân sư thông minh giúp chàng giải quyết mọi việc êm đẹp.

Vợ cũ hả hê vì quả báo đến sớm dành cho người chồng tệ bạc

Vợ cũ hả hê vì quả báo đến sớm dành cho người chồng tệ bạc

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