Khám phá những thú vị về chuyện chăn gối ở người cao tuổi

Về già nếu điều kiện sức khỏe còn "cho phép", thì chuyện chăn gối ở người cao tuổi là một “liều thuốc hữu dụng” cho sức khỏe, giúp tinh thần thoải mái, phấn chấn và gắn kết với bạn đời hơn.

Nhiều người vẫn cho rằng chuyện chăn gối khi tuổi đã già nhàm chán và không thể đạt cực khoái, vì thế sẽ không được như ý muốn, điều này là hoàn toàn sai lầm nhé! Bởi giờ đây, người cao tuổi không còn nỗi lo mang thai ngoài ý muốn cũng như không phải quan tâm đến các biện pháp phòng tránh thai. Vì thế họ thoải mái đi tới cùng của khoái cảm, để giúp nhau hài lòng hơn và "đáp ứng" được cho nhau trong đời sống phòng the vợ chồng. Những thú vị về chuyện chăn gối người cao tuổi Ở tuổi già nhu cầu về chuyện ấy sẽ giảm dần theo độ tuổi nhưng không bao giờ chấm dứt. Bởi dù ở độ tuổi nào thì cũng không thể phủ nhận được một điều tình dục là thứ làm cho con người ta hưng phấn và hạnh phúc. Theo các nghiên cứu khoa học, ở những người cao tuổi, việc duy trì chuyện “chăn gối” đều đặn, có thể khiến họ hạnh phúc hơn, tăng tuổi thọ, duy trì trí nhớ và giúp họ trở nên minh mẫn. Bên cạnh đó, còn giúp cho cơ thể thêm dẻo dai… Với phụ nữ, việc duy trì quan hệ tình dục đều đặn có thể giữ cho vùng kín luôn khoẻ mạnh, ít bị viêm nhiễm, da dẻ thêm khỏe đẹp.

Quan hệ ở tuổi già mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe Tuy nhiên, để có thể hưởng được những lợi ích từ chuyện đó thì người cao tuổi cần phải có một chế độ sinh hoạt khoa học, hợp lí. Tần suất quan hệ không có quy định chung, vấn đề là tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, thể lực của mỗi người mà có sự điều chỉnh. Khi vợ chồng đều khỏe mạnh thì “chuyện ấy” cần nên duy trì để ngọn lửa tình yêu luôn có cơ hội được thắp sáng. Sau khi quan hệ cả hai đều thấy người khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, không lao lực thì chuyện ấy hoàn toàn không gây hại gì cả. Nhưng người cao tuổi quan hệ thì cần lưu ý một chút về về tư thế và thời điểm quan hệ, lưu ý là không nên quan hệ khi cơ thể đang mệt mỏi, uống rượu say, tức tối trong người… bởi những lúc như thế rất dễ xảy ra tai nạn phòng the.

Thời gian quan hệ ở tuổi già bao nhiêu là hợp lý? Tùy theo sức lực của các cặp đôi mà có tần suất quan hệ khác nhau Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, thời gian quan hệ tình dục quá dài sẽ gây gây tổn hại cho sức khỏe của nam giới và phụ nữ, nhất là đối với người già. Bởi người già cơ bắp bắt đầu teo đi đáng kể do lão hóa, hoạt động xương khớp cũng không còn chắc khỏe. Trong khi đó hoạt động tình dục lâu đòi hỏi rất nhiều cơ quan, bộ phận phải tham gia khiến cơ thể nhanh chóng mệt mỏi, cơ bắp đau nhức, mất sức, tổn thương dây thần kinh khung xương chậu, dây thần kinh tủy sống… Hơn nữa, khi “yêu” quá lâu ở tuổi già, quý bà dễ bị viêm nhiễm niệu đạo, quý ông dễ bị viêm tiền liệt tuyến. Vậy thời gian “yêu” bao lâu là đủ? Theo đó, tùy theo thể trạng của từng người ở từng thời điểm khác nhau mà thời gian quan hệ có thể khác nhau. Tuy nhiên, ở những người già do có sức khỏe yếu nên thời gian quan hệ ngắn hơn. Thời gian quan hệ hợp lí nhất của mỗi cặp đôi thường trong khoảng 20 phút. Trong đó, các cặp đôi không nên bỏ qua màn dạo đầu khoảng 8-10 phút, đây là thời gian giúp đánh thức mọi giác quan trên cơ thể. Còn quá trình yêu sẽ mất khoảng 10-15 phút là hợp lí nhất. Thời gian quan hệ ở người già khoảng 20 phút là hợp lý Với khoảng thời gian này đủ làm thoải mãn nhu cầu sinh lý và sự gần gũi cho người già. Đồng thời đảm bảo giữ được thể trạng tốt để có thể “chinh chiến” cho lần sau.

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