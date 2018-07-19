Dân gian có câu, vợ chồng sống bao năm với nhau, khi chia tay, hết tình vẫn còn nghĩa. Nhưng tại sao vẫn có rất nhiều cặp vợ chồng sau ly hôn lại hận nhau, họ liền ngoảnh mặt coi nhau là kẻ thù và không bao giờ muốn nhìn mặt nhau.

Thương yêu hay thù hận cũng là tâm lý bình thường của con người, vì thế rất khó để trả lời được tại sao vợ chồng sau ly hôn lại hận nhau? Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng yêu càng lâu, tổn thương lớn thì hận sẽ càng sâu đậm. Do đó, khi bị tổn thương quá nặng, khó có thể quên dù họ cố tha thứ, bỏ qua, bởi có những tổn thương không bao giờ lành. Sau ly hôn vợ chồng hận nhau là để quên đi mọi thứ Sau khi ly hôn, họ hận nhau có thể là để nhớ, để quên, để khóc rồi để tự mình mỉm cười. Càng hận lại càng nhớ, lúc này họ sẽ tự hỏi tại sao ngày xưa mình lại yêu một người như thế, một người không đáng để yêu thương, rồi từ bỏ mọi thứ để đến bên người đó, nhưng sau tất cả nhận là là sự tổn thương sâu sắc. Mối tình đẹp đẽ ngày xưa đã trở thành vết sẹo ẩn sâu trong tim, trong kí ức và trong cả hơi thở của bản thân trong quãng thời gian suốt cuộc đời còn lại về sau. Bởi tình yêu đó chính là vết thương rất sâu, làm cho con người ta bị chảy máu rất nhiều, sau đó nó lành và trở thành vết sẹo, dù không còn đau nữa hoặc ít nhất không còn rỉ máu theo thời gian, nhưng đó vẫn là ký ức không thể xóa được.

Sau khi nhớ lại những gì mình đã từng trải qua thì giờ đây họ hận nhau là để quên đi mọi thứ. Vì thế khi vợ chồng ly hôn, họ đều muốn quên đi những khoảnh khắc đẹp đẽ, những cử chỉ ân cần, những lời nói ấm áp của ai đó. Bởi khi hôn nhân tan vỡ, ký ức đẹp chính là con dao nhọn đâm thẳng vào tim, khiến con người ta trở nên đau đớn, nghẹt thở. Khi bị tổn thương càng lớn thì sau ly hôn vợ chồng càng hận nhau càng sâu đậm Đôi khi họ hận nhau cũng chẳng biết vì lý do gì, có thể vì ghen tức do người ấy có hạnh phúc mới và hạnh phúc hơn mình. Vì thế, họ hận càng sâu sắc thì khóc càng nhiều, bởi nỗi đau không thể chữa trị bằng thuốc mà chỉ có thể xoa dịu bằng nước mắt. Thời gian cứ trôi, nỗi hận đậm sâu bao nhiêu thì nước mắt càng rơi nhiều bấy nhiêu. Đôi khi nó nhiều đến mức có thể gột rửa được cả những nỗi đau ấy, xóa nhòa những tổn thương không nhìn thấy. Và một khi ngừng khóc, họ sẽ chẳng còn cảm nhận được những gì đã trải qua.

Hận một người vì người ấy đã yêu thương mình nhưng không yêu thương trọn vẹn, khiến cho hôn nhân đổ vỡ. Sau sự nhớ và cố gắng để quên, rồi khóc để xoa dịu nỗi đau đó thì giờ đây trong nỗi hận đó họ vẫn phải mỉm cười để tỏ ra mình mạnh mẽ, luôn ổn dù không có người đó bên cạnh. Nói tóm lại vợ chồng sau ly hôn hận nhau là để ước gì chưa có một hôn nhân đổ vỡ đã xảy ra. Hận để quên đi một người, một cuộc hôn nhân không trọn vẹn mặc dù biết rằng nó sẽ rất khó khăn với bản thân vì đã từng yêu hết mình, chân thành, nồng nhiệt, hy sinh tất cả mọi thứ vì cuộc hôn nhân đó. Hận giúp người ta không nhìn thấy được những điều đẹp đẽ ở nhau, để nhanh chóng gạt bỏ mọi thứ để làm lại từ đầu. Vợ chồng hận nhau sau ly hôn cũng là cảm xúc tự nhiên của con người Trong hôn nhân bị tổn thương bao nhiêu thì hận nhau sâu đậm bấy nhiêu. Tuy nhiên, con người ta sống trên đời được bao lâu, đã mất hơn 1/3 cuộc đời để yêu thương sau đó mới đến được với nhau. Rồi ly hôn có nghĩa là bạn đã lãng phí 1/3 cuộc đời ấy. Vậy còn lại là bao nhiêu mà đôi bạn lại lãng phí thời gian để hận nhau?

Tâm sự của người đàn bà sau ly hôn: Để đứng dậy được phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác Nhiều người bảo, đàn bà có không ra gì thì mới bị chồng đánh, chồng bỏ. Họ đâu biết rằng, để đến phiên tòa ly hôn ấy tôi đã bao nhiêu lần chịu cay đắng và dằn vặt. Và nếu tiếp tục sống với một người chồng như vậy, đời tôi chỉ chìm trong nước mắt…

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