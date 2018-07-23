Con gái đừng nên mạnh mẽ quá lâu nếu không sẽ làm tổn thương chính mình

Là con gái đừng nên mạnh mẽ quá lâu bởi làm như vậy chính bản thân sẽ chỉ nhận về những nỗi buồn lặng lẽ và đơn độc mà thôi. Con gái có quyền yếu đuối mà, hãy làm nũng và để cho người khác có cơ hội che chở mình.

Sự mạnh mẽ là vũ khí sắc bén để con gái che đậy sự yếu đuối, lấy nụ cười để giấu nhẹ đi những nỗi buồn trong tim. Càng làm vậy, con gái lại càng mềm yếu, lúc nào cũng cảm thấy chông chênh và cô đơn. Vì thế là còn gái đừng nên mạnh mẽ quá lâu nhé! Là con gái đừng nên mạnh mẽ quá lâu Mạnh mẽ là tốt nhưng con gái phải biết được lúc nào cần mạnh mẽ. Khi gặp chuyện buồn, không may trong cuộc sống thì con gái cần phải mạnh mẽ lên để sống, đương đầu với nhiều sóng gió của cuộc đời. Nhưng đến một lúc nào đó, con gái thấy mệt với cái vỏ bọc cố gồng mình mạnh mẽ bấy lâu nay thì hãy cho mình được yếu đuối, hãy khóc thật to để cho lòng nhẹ nhõm và thật thoải mái.

Con gái dù có mạnh mẽ đến đâu cũng mang một trái tim mỏng manh và yếu đuối, cần sự che chở của một người đàn ông. Do đó, khi càng tỏ cố gắng mạnh mẽ, nhất là khi mạnh mẽ quá lâu, con gái tự đẩy mình vào một cảm xúc không lối thoái, tạo ra một bỏ bọc tưởng chừng như hoàn hảo nhưng thực sự đó là những chiếc gái vây quanh cận kề có thể làm bản thân rỉ máu bất cứ lúc nào. Càng cố mạnh mẽ bao nhiêu càng biến mình thành người con gái lạnh lùng, sắc bén và làm tổn thương mình bấy nhiêu. Lúc đó, con gái tự đánh mất đi cơ hội được người khác chở che, bảo vệ. Người con trai thường e ngại khi yêu những cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ vì họ sẽ dần mất đi cái bản năng che chở cho người mà họ yêu thương. Lúc này, con trai sẽ thấy mình là người thừa và như thế họ sẽ tự động rời xa cuộc sống của người con gái.

Con gái có quyền được yếu đuối mà Con gái à, ép buộc bản thân mình phải mạnh mẽ quá lâu có phải là rất mệt mỏi không? Làm như thế mục đích duy nhất là không để người khác thấy được sự yếu đuối của mình, nhưng cái giá phải trả có đáng không? Vì thế, là con gái đừng nên mạnh mẽ quá lâu nhé, khi mệt mỏi hãy gục đầu vào vai ai đó mà khóc và hãy làm theo sự mách bảo của trái tim chứ không phải là lý trí, muốn ôm trầm một ai đó và nói câu “em mệt quá” cứ làm như vậy nhé! Đừng tự tước đi những điều hết sức bình dị ấy bằng cách khước từ cảm xúc, bởi vỏ bọc mạnh mẽ của bản thân. Sự mạnh mẽ ở con gái là điều cần thiết chứ không phải nhất thiết. Bởi không phải lúc nào con gái cũng có thể một mình làm hết được tất cả mọi việc. Do đó, con gái mạnh mẽ không phải để người khác thấy rằng chuyện gì bản thân cũng có thể giải quyết được mà là để thấy mình trưởng thành như thế nào sau mỗi lần thất bại, là để không bỏ cuộc quá sớm. Vì thế hãy ngừng ngay việc ép buộc bản thân rèn giũa sự mạnh mẽ, như thế có nghĩa là đang vô tình đẩy người khác ra xa mình đấy. Là con gái hãy cứ khóc, hãy cứ buồn và hãy cứ yếu đuối một chút để bản thân được che chở và bảo vệ từ người khác thì vẫn tốt hơn, đó mới là sự mạnh mẽ thực sự. Vì thế là con gái vẫn cứ nên sống thực với cảm xúc của mình, để bản thân biết thế nào là cảm giác được yêu, được che chở, được bảo vệ mà không cần tự mình phải gắng gượng để có được. Là con gái hãy cho người khác cơ hội để chở che và bảo vệ mình Là con gái hãy biết lúc nào mình cần mạnh mẽ và khi nào cần yếu đuối nhé, đừng bao giờ để bản thân mất quyền được yêu thương và che chở!

Tìm hiểu diễn biến tâm lý của con trai khi hôn như thế nào? Sau nắm tay, hôn môi là sự động chạm cơ thể tiếp theo thể hiện mối quan hệ của đôi bạn ngày càng phát triển và thân thiết hơn. Cũng giống như con gái, tâm lý con trai khi hôn cũng diễn ra khá phức tạp.

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