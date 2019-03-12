Khi ta còn một mình, nỗi cô đơn chỉ thoáng qua, ta dễ dàng xua tan nó bằng công việc, bằng những niềm vui khác. Còn những người đàn bà cô đơn trong hôn nhân, nỗi buồn đè nặng, họ có thể vui vẻ bên ngoài nhưng bước về căn nhà toàn sự lặng lẽo họ chẳng thể có bình yên. Nỗi cô đơn trong hôn nhân khiến đàn bà héo mòn và vắt kiệt thanh xuân.

Người đời có câu: “Bán rẻ hơn ở không, có chồng hơn ở giá”. Cái quan niệm đàn bà phải có một tấm chồng để nương dựa vẫn còn hằn sâu trong nếp nghĩ của nhiều người. Phụ nữ lấy chồng muộn, không muốn lấy chồng ngày nay không hiếm nhưng trong mắt một số người điều đó thật “khác người”, “không giống ai”. Nhiều người đàn bà có chồng nhưng không hề được bình yên - Ảnh minh họa: Internet Với nhiều người phụ nữ, có chồng nhiều khi còn quan trọng hơn cả việc thăng tiến trong sự nghiệp. Chồng là thước đo của sự ổn định và trưởng thành. Nhưng phải chăng lấy chồng rồi người phụ nữ nào cũng sẽ trở nên bình yên và ổn định với cuộc sống của mình? Điều này không đúng. Phụ nữ lấy chồng sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng nhất là lấy được một người chồng tử tế.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: Tình yêu, tiền bạc, sự trưởng thành của hai bên… Thực tế cho thấy, nhiều cuộc hôn nhân có nền tảng rất tốt, được cha mẹ hai bên dốc lòng vun vén nhưng rồi cũng đổ vỡ. Nhiều người yêu nhau tưởng rằng chỉ cần ở bên nhau là đã thấy hạnh phúc nhưng cưới nhau về vài năm đã đường ai nấy đi. Người phụ nữ khôn ngoan là người chỉ cưới khi bản thân đã sẵn sàng, đủ trưởng thành để hiểu bản chất của hôn nhân là gì. Có một kiểu lấy chồng vì sợ mang tiếng ế. Hơn 30, khi bạn bè xung quanh ai cũng con bồng con bế mà mình còn lẻ bóng là thấy sốt ruột. Đi đám cưới, gặp họ hàng ai cũng hỏi chuyện chồng con. Bị ba mẹ hối thúc chuyện lập gia đình càng thấy áp lực hơn nữa. Khi chưa có một đối tượng phù hợp để chọn làm chồng, người phụ nữ ở trong hoàn cảnh này thường “nhắm mắt bước đại”. Cốt để có một tấm chồng với thiên hạ, để mọi người khỏi gièm pha mình là gái ế.

Nỗi cô đơn trong hôn nhân bào mòn và vắt kiệt thanh xuân của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Người ta thường nói: “Đàn bà lấy chồng giống như đánh bạc”. Trường hợp cưới đại cho xong này thường thua hơn là thắng trong canh bạc hôn nhân. Bởi tình yêu thường nửa vời, người phụ nữ chưa thật sự sẵn sàng bước vào hôn nhân. Khi vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã sợi dây ràng buộc giữa họ cũng vô cùng lỏng lẻo. Không thấu hiểu về đối phương, người phụ nữ thường bị vỡ mộng rất nhiều khi nhận ra con người thật của người mình kết hôn. Con người ta ai cũng sợ cô đơn. Là phụ nữ, cảm giác này khiến người ta cảm thấy chông chênh và mất phương hướng. Những người phụ nữ còn độc thân thường xuyên rơi vào cảm giác này và đôi khi họ tự huyễn hoặc mình rằng biết đâu có chồng, có con thì bản thân mình sẽ yên ổn hơn. Nhưng đàn bà nên nhớ, nỗi cô đơn khi độc thân không đáng sợ bằng cô đơn trong hôn nhân. Phụ nữ chúng ta đừng vì cô đơn mà vội vàng kết hôn để rồi lại rơi vào nỗi cô đơn khác - Ảnh minh họa: Internet Khi ta còn một mình, nỗi cô đơn chỉ thoáng qua, ta dễ dàng xua tan nó bằng công việc, bằng những niềm vui khác. Còn những người đàn bà cô đơn trong hôn nhân, nỗi buồn đè nặng, họ có thể vui vẻ bên ngoài nhưng bước về căn nhà toàn sự lặng lẽo họ chẳng thể ngủ ngon được. Nỗi cô đơn trong hôn nhân khiến đàn bà héo mòn và vắt kiệt thanh xuân. Bởi thế, phụ nữ chúng ta đừng vì cô đơn mà kết hôn vội vàng để rồi lại rơi vào một nỗi cô đơn khác lớn hơn. Phụ nữ khôn ngoan chỉ kết hôn khi bản thân mình sẵn sàng và thật sự tin tưởng ở người bạn đời của mình.

Đàn bà từng trải nhắn gửi phụ nữ trẻ tuổi: Nghĩ đơn giản một chút, hãy ăn món mình thích, ở bên người mình thương! Bây giờ khi có tất cả, ở ngưỡng tuổi 50 tôi thấy mình đã sống quá mệt mỏi, đã gồng mình lên để có được mọi thứ trừ sự bình yên. Tôi thấy nhiều cô gái trẻ giống hình ảnh của mình ngày xưa. Cố gắng để có nhiều thứ nhưng vô tình lại đánh mất những điều quý giá chẳng thể lấy lại được.

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