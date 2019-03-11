Nỗi cô đơn của phụ nữ trong hôn nhân không phải người chồng nào cũng thấu

Cô đơn là những khi ngồi đợi bên mâm cơm nguội ngắt mà chồng đang mải mê bên bàn nhậu, chén tạc chén thù không hề đếm xỉa đến cảm giác của vợ. Cô đơn là khi những ngày sinh nhật, ngày lễ chồng chẳng có lấy một câu chúc, một cử chỉ quan tâm chứ huống hồ gì những bông hoa, những món quà.

Phụ nữ lấy chồng ai cũng nghĩ cuộc đời mình rồi sẽ chẳng còn cô đơn, buồn tủi. Vui vẻ sẽ có người chia sẻ, buồn bã có người an ủi vượt qua. Rồi sẽ có những đứa con xinh xắn, dễ thương. Cuộc đời chẳng cần những điều lớn lao vĩ đại, chỉ cần mỗi ngày được bình yên bên nhau đã thấy hạnh phúc. Đàn bà lấy chồng, ai cũng có những nỗi cô đơn cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet Nhưng đàn bà, ngoài những điều nhận được trong hôn nhân còn nhận lấy những nỗi cô đơn. Không phải chồng tệ bạc, chồng ngoại tình, vũ phu hay nhiều tật xấu người phụ nữ mới thấy tủi thân, buồn bã. Dù đang hạnh phúc, dù sống trong ấm êm cỡ nào thì cuộc hôn nhân cũng có những nỗi cô đơn mà ngay cả người chồng bên cạnh cũng không thể hiểu. Đàn ông nhiều khi nghĩ phụ nữ hay đòi hỏi, lắm lời, tham lam nhưng bởi phụ nữ sống bằng cảm giác, bằng trái tim nên thường suy nghĩ và hay đau lòng.

Ngay ngưỡng cửa nhà chồng, hạnh phúc chưa cảm nhận được hết chợt thấy mình bơ vơ, trơ trọi như “trẻ mồ côi”. Rời gia đình, cha mẹ để đến một ngôi nhà hoàn toàn lạ lẫm, làm quen với nếp sinh hoạt mới. Đàn bà lấy chồng gần còn đỡ, lấy chồng xa nỗi cô đơn nhân lên gấp nhiều lần. Chạnh lòng hơn những lúc gia đình chồng sum vầy, đoàn viên mỗi dịp lễ tết, trong lòng người vợ còn có một nỗi buồn chôn giấu. Phụ nữ bao nhiêu lần cảm thấy cô đơn khi nhận được sự vô tâm từ chồng - Ảnh minh họa: Internet Trong cuộc sống hôn nhân, có bao nhiêu lần người phụ nữ cảm thấy cô đơn vì những lời nói, những việc làm của chồng. Đàn ông suy nghĩ đơn giản lắm. Không ngoại tình, hàng tháng đem lương về đưa cho vợ là đã thấy bản thân mình tốt đẹp, tử tế hơn biết bao nhiêu gã đàn ông ngoài kia. Nhưng phụ nữ nhạy cảm lắm, họ cần nhiều hơn thế từ người chồng của mình.

Cô đơn là những khi ngồi đợi chồng bên mâm cơm nguội ngắt. Chồng đang mải mê bên bàn nhậu, chén tạc chén thù mà không hề đếm xỉa đến cảm giác của vợ. Cô đơn là khi những ngày sinh nhật, ngày lễ chồng chẳng có lấy một câu chúc, một cử chỉ quan tâm chứ huống hồ gì những bông hoa, những món quà. Cô đơn là khi chồng đặt nặng những mối quan hệ ngoài kia hơn gia đình. Phụ nữ sinh con mới hiểu lòng chồng. Nhiều ông chồng dẫu thương vợ thương con nhưng sống rất vô tâm. Lóng ngóng, vụng về không hề biết chăm con phụ vợ. Đêm con khóc mặc con, vợ chăm mặc vợ, bản thân cứ sung sướng ngủ vùi. Vợ nhiều khi vừa ăn vừa bế con, còn đàn ông vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại. Những nỗi cô đơn và tủi thân cứ lớn dần như vậy. Những nỗi cô đơn của phụ nữ khiến cuộc hôn nhân bớt đi hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Kể làm sao hết những nỗi cô đơn mà người vợ đã phải nhận lấy trong cuộc hôn nhân này. Dĩ nhiên, nó không khiến người phụ nữ phải ly hôn, phải dứt áo ra đi nhưng ít nhiều cũng khiến cuộc hôn nhân bớt đi nhiều hạnh phúc. Không có người đàn ông nào hoàn hảo, chỉ có những người phụ nữ giỏi chịu đựng để gìn giữ hạnh phúc, để gia đình luôn ấm êm. Giá như những ông chồng dùng cái tâm để hiểu được người vợ mình đã cô đơn ra sao.

Người vợ khôn ngoan sẽ không tin vào câu nói: ‘Em đừng đi làm, cứ ở nhà để anh nuôi’ Đàn ông lạ lắm, khi yêu thương họ có thể cho vợ nhiều thứ, chẳng hề tiếc. Nhưng khi tình nghĩa đã cạn, vợ với họ cũng chỉ là người dưng nước lã. Dù vợ ở nhà làm trăm công ngàn việc nhưng với đàn ông, người vợ chỉ là kẻ ăn bám mà thôi.

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