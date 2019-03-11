Đàn bà từng trải nhắn gửi phụ nữ trẻ tuổi: Nghĩ đơn giản một chút, hãy ăn món mình thích, ở bên người mình thương!

Tâm sự gia đình 11/03/2019 11:09

Bây giờ khi có tất cả, ở ngưỡng tuổi 50 tôi thấy mình đã sống quá mệt mỏi, đã gồng mình lên để có được mọi thứ trừ sự bình yên. Tôi thấy nhiều cô gái trẻ giống hình ảnh của mình ngày xưa. Cố gắng để có nhiều thứ nhưng vô tình lại đánh mất những điều quý giá chẳng thể lấy lại được.

Tôi năm nay gần 50 tuổi. Cái tuổi đủ để nếm trải bao nhiêu dư vị đắng chát của cuộc đời. Gặp rất nhiều hạng người, nhận về bao nhiêu lọc lừa, dối trá. Nhưng đàn bà càng từng trải, càng nhận ra rằng hãy cứ sống đơn giản, nghĩ đơn giản một chút thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Suy cho cùng, mục đích của cuộc đời con người chính là tìm kiếm sự hạnh phúc. Đôi khi phụ nữ chúng ta sống vì người khác, sống như người khác mong muốn mà quên mất bản thân mình cần gì và muốn gì.

Đàn bà từng trải nhắn gửi phụ nữ trẻ tuổi: Nghĩ đơn giản một chút, hãy ăn món mình thích, ở bên người mình thương! - Ảnh 1
Đàn bà càng từng trải càng nhận ra sống đơn giản, suy nghĩ đơn giản thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ tuổi, tôi ôm trong lòng rất nhiều hoài bão, dự định. Tôi muốn bản thân mình thật khác biệt, thật nổi trội trong mắt người khác. Ba mẹ đặt kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Họ muốn tôi học kinh tế, để sau này có thể về quản lý nhà hàng nhỏ của gia đình. Tôi đồng ý mặc dù không muốn.

Hơn 20 tuổi, tôi có một tình yêu thật đẹp. Nhưng rất nhiều người nói người đàn ông đó không xứng đáng với tôi. Anh ta không có gì trong tay cả trong khi gia đình tôi khá giả. Ba mẹ tôi bảo tôi chia tay người yêu. Bảo rằng tôi sẽ không hạnh phúc nếu cưới một người đàn ông không tương xứng. Tôi chia tay trong nước mắt.

Tôi không muốn bản thân mình bé nhỏ, tầm thường nên ra sức học tập. Tôi muốn mình được công nhận, làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi lấy chồng theo ý muốn của ba mẹ. Tôi có nhà cửa, có xe hơi nhưng khi một người bạn hỏi: “Mày có hạnh phúc không?”, thì tôi trào nước mắt.

Đàn bà từng trải nhắn gửi phụ nữ trẻ tuổi: Nghĩ đơn giản một chút, hãy ăn món mình thích, ở bên người mình thương! - Ảnh 2
Tôi gồng mình lên để đạt được mọi thứ nhưng lại không tìm kiếm được sự bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhận ra rằng, bản thân mình chưa bao giờ vui vẻ, hạnh phúc, bình yên thật sự với những gì mình đang có cả. Mối tình đầu ngày nào vẫn còn sâu trong tim. Giờ tôi biết anh đã có vợ, có con, có một cửa hàng nhỏ. Tôi từng hối tiếc, nếu ngày ấy cương quyết hơn để giữ hạnh phúc thì cuộc sống tôi đã bình yên hơn bây giờ. Người chồng hiện tại của tôi đẹp trai, nhiều tiền nhưng vô tâm, bạc bẽo.

Tôi từng quan trọng lời nói của thiên hạ hơn ước muốn và cảm xúc thật của bản thân mình. Tôi có nhiều thành tích, kiếm được nhiều tiền, được mọi người nể trọng là người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang nhưng bản thân tôi không thấy hạnh phúc. Những bạn bè thân thiết ngày xưa cũng lần lượt mất đi bởi tôi quá chú trọng vào sự nghiệp.

Bây giờ khi có tất cả, ở ngưỡng tuổi 50 tôi thấy mình đã sống quá mệt mỏi, đã gồng mình lên để có được mọi thứ trừ sự bình yên. Tôi thấy nhiều cô gái trẻ giống hình ảnh của mình ngày xưa. Cố gắng để có nhiều thứ nhưng vô tình lại đánh mất những điều quý giá chẳng thể lấy lại được.

Đàn bà từng trải nhắn gửi phụ nữ trẻ tuổi: Nghĩ đơn giản một chút, hãy ăn món mình thích, ở bên người mình thương! - Ảnh 3
Hãy lắng nghe bản thân mình cần gì, muốn gì - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, hãy cứ suy nghĩ giản đơn một chút. Bỏ qua hết mọi khen chê, mọi tị hiềm của thiên hạ mà lắng nghe bản thân mình thật sự cần gì, muốn gì. Người mình thương yêu, nhất định phải nắm chặt tay đến cùng, nếu lỡ xa rời sau này cũng không hối tiếc. Mỗi ngày hãy sống thật vui vẻ, ăn món mình thích, gặp người mình thương, làm công việc mình thật sự muốn làm. Đơn giản như vậy nhưng đó chính là hạnh phúc!

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