Định nghĩa đàn ông tốt: Trước tiên là đừng lăng nhăng

Trong cuộc đời mỗi người hoặc là đã trải qua hoặc đã chứng kiến vài ba mối tình lỡ làng để rồi người ta càng mất niềm tin vào tình yêu . Phụ nữ ngày nay có rất nhiều người đã khẳng định rằng thà sống để tự yêu lấy bản thân mình còn hơn là để người đàn ông dày vò, làm khổ trái tim mình.

Đừng bao biện cho hành động sai trái của đàn ông bằng lý do “ đa tình vốn dĩ là bản tính của đàn ông”

Để chọn một người có thể dựa dẫm cả đời, phụ nữ thường đặt tiêu chí chung thủy lên đầu tiên. Sẽ có những người sẵn sàng vì người phụ nữ của mình mà thay đổi tính lăng nhăng nhưng cũng có những người không thể. Cho nên để an toàn thì một người đàn ông chung thủy sẽ là sự lựa chọn được ưu tiên hàng đầu.

Đó là bởi họ cho rằng, đàn ông có những người luôn lấy lý do là “bản tính anh đa tình nên anh không thể bỏ được” để rồi cứ thế mặc nhiên mà chơi đùa ong bướm. Vì thế nên mất niềm tin vào đàn ông là điều hiển nhiên.

Đừng bao giờ cho rằng chỉ cần để đàn bà sống trong nhung lụa còn những điều khác không quan trọng

Đàn ông đừng đặt trước mặt phụ nữ những thứ vật chất tầm thường. Họ cần được bao bọc và chở che là thật nhưng đó nên là tình yêu thay vì vật chất. Chẳng ai có thể im lặng cầm những thứ đàn ông chu cấp rồi vờ như bản thân không nhìn thấy.

Đàn bà cần được chở che bằng tình yêu hơn là những thứ vật chất tầm thường - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ được trời phú cho sự nhạy cảm nhưng đó lại là con dao hạ gục họ, biến họ thành những kẻ đa nghi, ích kỉ - điều mà đàn ông vô cùng chán ghét. Nhưng anh đâu thể biết rằng chính vì họ sợ anh lăng nhăng bên ngoài mà sinh ra cảm giác không được an toàn trong chính vòng tay của anh.

Vì thế, làm ơn đừng để người phụ nữ của mình cô đơn giữa những son phấn, những món hàng hiệu đắt tiền. Đôi khi một bữa cơm giản đơn có hai người còn đắt giá hơn vạn lần sơn hào hải vị.

Định nghĩa đàn ông tốt: Trước tiên đừng lăng nhăng!

Suy cho cùng đàn bà cần sự an toàn và bình yên bên người đàn ông của mình. Vì thế nên giữa hàng trăm ngàn lý do để định nghĩa về người đàn ông tốt họ sẽ chọn “trước tiên đừng lăng nhăng”.

Không chung thủy sẽ là con dao giết chết mối quan hệ của hai người - Ảnh minh họa: Internet

Lăng nhăng cũng chẳng khác gì vô tâm, nó đều là thứ có thể giết chết mối quan hệ một cách từ từ. Và nỗi đau mà nó để lại dai dẳng vô cùng thậm chí có là những oán hận mãi về sau. Đàn bà có thể chấp nhận nhiều điều để hi sinh vì tình yêu nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận nổi một người đàn ông lăng nhăng, không chung thủy.

Yêu đàn bà theo cách của một người đàn ông tốt có nghĩa là anh đừng đem thứ tình cảm thiêng liêng ấy biến thành nhiều ngăn chứa!