Đây là những câu nói của đàn bà chết tâm, đàn ông nên cẩn thận

Phụ nữ yêu 09/06/2020 06:30

Người đàn bà chết tâm thường nói những điều này, đàn ông nên nhận ra để kịp thay đổi kẻo cả đời phải sống trong tiếc nuối.

Khi đàn bà chết tâm, họ sẽ thốt ra những câu nói như thế này để vạch rõ khoảng cách với người đàn ông mà mình đã từng rất yêu.

“Em thế nào cũng được, tùy anh”

Người phụ nữ khi còn yêu thương sẽ quan tâm, bàn bạc với chồng về mọi quyết định. Nhưng khi đàn bà hết yêu, họ sẽ thờ ơ lạnh nhạt, mọi việc tùy vào chồng chứ chẳng quan tâm nữa. Họ không còn hứng thú cũng không muốn chen vào quá nhiều vào những việc của chồng khiến bản thân mệt mỏi.

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Đàn bà chết tâm thường nói câu này - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn ông khi vợ còn thương, còn quan tâm hãy biết trân trọng. Đừng để đến khi mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối vì ngày xưa đã chê bai vợ lắm lời. Đàn ông có vợ hãy sống có trách nhiệm, quan tâm đến gia đình để không làm tổn thương người phụ nữ.

“Em không cần anh quan tâm”

Người đàn bà chết tâm thường không quan tâm đến chồng đang làm gì. Chồng đi làm về mấy giờ, đi với ai, nhậu nhẹt ở đâu họ cũng chẳng thèm ngó ngàng. Bên cạnh đó, họ cũng không cần chồng phải quan tâm đến mình như trước đây.

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Đàn bà không còn yêu thường không quan tâm đến bất cứ chuyện gì - Ảnh minh họa: Internet

Vì họ muốn được tự do, không muốn chồng cứ chen vào những việc mình làm. Nếu vợ nói câu này thường xuyên, đàn ông nên chuẩn bị cho sự đổ vỡ trong gia đình.

“Để em một mình được không”

Phụ nữ ai cũng muốn được chồng yêu thương, quan tâm. Nhưng khi đã cảm thấy phiền phức, họ chỉ muốn chồng cho mình một không gian riêng. Đàn ông nên nhớ, đàn bà một khi đã mạnh mẽ, đã tổn thương đủ đầy, họ chỉ muốn ở một mình mà không cần đến bất cứ ai.

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Phụ nữ hết yêu chỉ muốn tự do - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn ông đừng bao giờ thờ ơ với cảm xúc của phụ nữ. Vì khi hết yêu, họ sẽ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

“Chuyện này không liên quan đến em”

Người phụ nữ chết tâm thường tuyệt tình, không muốn có trách nhiệm với bất cứ việc gì. Họ không muốn liên quan đến những chuyện của chồng. Thay vì giúp chồng tìm cách giải quyết như trước đây, bây giờ họ không muốn ôm đồm những việc không thuộc về mình.

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Phụ nữ hết yêu thường bỏ bê chồng - Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây, họ chỉ sống cho mình, còn việc chồng như thế nào cũng chẳng phải là việc quan trọng nữa.

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