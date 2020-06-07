6 hành động nhỏ ‘trên giường’ chứng tỏ chồng không thể sống thiếu bạn

Phụ nữ yêu 07/06/2020 08:00

Người đàn ông tử tế sẽ làm những hành động này khi ở “trên giường”, đàn bà nên biết để trân trọng chồng nhiều hơn.

Dưới đây là những hành động tuy nhỏ nhưng chứng tỏ đàn ông tử tế, một lòng một dạ yêu thương bạn suốt đời suốt kiếp.

Tư thế yêu thích của anh ấy là nhìn rõ mặt bạn

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Đàn ông tử tế thường muốn nhìn mặt bạn khi ở trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu thật lòng luôn muốn quan sát biểu cảm của bạn khi "lâm trận". Điều này thể hiện sự tôn trọng với người phụ nữ anh ấy yêu thương nhất. Anh ấy muốn biết bạn có thoải mái hay không để điều chỉnh. Nếu chồng có hành động này, hãy trân trọng vì bạn đã sở hữu kiểu đàn ông cực phẩm hiếm có khó tìm.

Hôn lên trán bạn

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Đàn ông thích hôn lên trán vợ - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng thương vợ thật lòng sẽ hôn lên trán của bạn. Điều này chứng tỏ anh ấy muốn bảo vệ, che chở bạn cả đời. Anh ấy tôn trọng bạn, xem bạn là người vợ đúng nghĩa chứ không chỉ là đối tác trên giường. Thế nên hãy đáp lại tấm chân tình của chồng một cách trọn vẹn nhất.

Lắng nghe những yêu cầu của bạn

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Đàn ông tốt thường sẽ lắng nghe bạn nói - Ảnh minh họa: Internet

Khi "yêu”, anh ấy luôn lắng nghe những yêu cầu của bạn. Anh ấy không chỉ làm theo những điều mình thích mà luôn nghe xem bạn muốn gì để cả hai được thỏa mãn. Điều này chứng tỏ anh ấy thương vợ hơn cả sinh mệnh.

Hỏi ý kiến bạn trước khi bắt đầu trải nghiệm mới

Trước khi muốn trải nghiệm một điều gì đó mới lạ, anh ấy luôn hỏi bạn có đồng ý hay không. Vì khi cả hai cùng nhau nguyện ý, “cuộc yêu” mới trở nên thăng hoa và trọn vẹn. Đồng thời cũng thể hiện được tình cảm anh ấy dành cho bạn là thật lòng chứ không hề giả dối.

Vệ sinh sạch sẽ cho bạn khi kết thúc “cuộc yêu”

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Đàn ông tử tế sẽ quan tâm đến bạn - Ảnh minh họa: Internet

Ít người đàn ông nào làm việc này mỗi khi xong “chuyện ấy”. Nhưng nếu có người sẵn sàng lau sạch những vết bẩn trên cơ thể bạn, hãy biết trân trọng và giữ anh ấy bên cạnh cả đời.

Luôn hỏi xem bạn có mệt không, có hài lòng không

Người đàn bà khôn ngoan đừng bỏ lỡ người đàn ông tốt này. Vì khi đã trải qua cuộc yêu triền miên mệt mỏi, đàn ông ít để ý đến cảm xúc của đối phương mà chỉ muốn ngủ ngay. Nhưng nếu chồng bạn luôn quan tâm, hỏi bạn có mệt không, có khó chịu ở đâu không, hãy yêu thương anh ấy. Bởi vì điều này chứng tỏ anh ấy thật lòng trân trọng bạn.

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