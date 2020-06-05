Những kiểu phụ nữ tốt hết phần thiên hạ nhưng lại khổ sở trăm bề

Dưới đây là những kiểu phụ nữ tốt hết phần thiên hạ, đàn ông luôn muốn lấy làm vợ nhưng họ lại không cảm thấy hạnh phúc.

Người đàn bà dại nhất là yêu chồng, chiều con hơn cả bản thân. Chuyện gì họ cũng đặt lợi ích của chồng con lên đầu rồi dần quên rằng bản thân mình cũng cần được yêu thương. Thiên hạ thường khen bạn vì làm tròn trách nhiệm người mẹ, người vợ. Nhưng thực tế kiểu đàn bà này rất dại, chỉ toàn đổi lấy đắng cay cho riêng mình mà thôi.

Người đàn bà hiền lành quá thường không có cuộc sống như mình mong muốn. Họ nghĩ lấy chồng rồi phải một lòng lo cho gia đình, hạn chế chơi bời để làm người mẹ, người vợ tốt.

Phụ nữ hãy yêu bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những điều này chỉ khiến họ cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi hơn. Họ cảm thấy chán nản khi cứ ở nhà nội trợ, quanh quẩn bên gian bếp. Thực tế, phụ nữ chỉ thật sự hạnh phúc khi được đi làm, ra ngoài gặp gỡ bạn bè khi rảnh thay vì ngồi nhà chờ chồng con về.

Đảm đang, giỏi giang chuyện nội trợ

Không phải cứ giỏi giang, đảm đang là được chồng tôn trọng. Đôi khi những điều này còn khiến đàn ông ỷ lại, dựa dẫm nhiều hơn. Họ nghĩ mọi thứ đã có vợ lo liệu hết rồi, bản thân chỉ cần ngồi không hưởng phúc. Đây là suy nghĩ của đàn ông khi có một cô vợ quá giỏi giang, đảm đang.

Người phụ nữ quá giỏi giang thường không được chồng xem trọng - Ảnh minh họa: Internet

Chắc hẳn bạn cũng sẽ không vui vì chồng lúc nào cũng xem mình như osin chứ không phải là người vợ đúng nghĩa. Thế nên đừng ôm đồm mọi thứ, hãy biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Luôn hiền lành, tốt bụng trong mắt mọi người

Người đàn bà dại luôn cố gắng làm hài lòng mọi người. Còn đàn bà khôn chỉ sống thật với bản chất của mình. Thiên hạ nói gì kệ họ, việc của bạn là chăm chỉ làm việc kiếm tiền để bản thân và gia đình có cuộc sống đủ đầy nhất.

Phụ nữ hiền lành không được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn không dành thời gian lấy lòng thiên hạ, cũng chẳng điều chỉnh cuộc sống theo số đông. Việc mải mê làm hài lòng người khác chỉ khiến bạn đánh mất giá trị của mình.