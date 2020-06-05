7 điều đàn bà dại nếu vẫn thường làm trước mặt chồng, hãy chuẩn bị lãnh ‘án tử’ cho cuộc hôn nhân của mình

Dưới đây là những điều đàn bà dại vẫn thường làm trước mặt chồng vì nghĩ giữa cả hai đã không còn khoảng cách nào. Tuy nhiên, đó lại là con dao dần chặt đứt sợi dây liên kết hôn nhân.

Đàn ông không thích nhìn thấy thái độ ghen tỵ của vợ dành cho người khác. Một phần vì họ cảm thấy bản thân vô dụng không lo cho vợ đủ đầy nên vợ mới có thái độ đó. Một phần là vì tật ganh tỵ của phụ nữ vô cùng kém duyên khiến đàn ông chán ngán, không muốn có một người vợ như vậy.

Người phụ nữ kém duyên nhất khi mở miệng ra là văng tục, chửi thề. Nếu thản nhiên làm chuyện này trước mặt chồng, phụ nữ dại hãy chuẩn bị lãnh án tử cho cuộc hôn nhân của mình. Chẳng có người đàn ông nào đủ kiên nhẫn ở bên người vợ hễ mở mồm là nói những lời khó nghe.

Nói quá nhiều

Phụ nữ đừng nói quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Biết rằng phụ nữ còn thương sẽ còn nói, tuy nhiên chuyện gì quá cũng không tốt. Việc nói nhiều chẳng những không khiến chồng con thay đổi mà đôi khi còn phản tác dụng. Bạn càng nói thì chồng con càng muốn làm ngược lại để chống đối. Thế nên hãy để chồng con tự do một chút.

Ngoáy mũi, móc tai…

Đừng tưởng đã là vợ chồng thì có thể thản nhiên làm những hành động kém duyên này trước mặt chồng. Làm một vài lần còn có thể chấp nhận được nhưng quá nhiều lần sẽ khiến đàn ông cảm thấy ghê sợ.

Khen đàn ông khác quá mức

Phụ nữ đừng khen chồng người khác quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chị em có tật hay so sánh chồng mình với chồng người khác nhằm công kích, chê bai chồng mình. Đây là nguyên nhân khiến hôn nhân nguội lạnh, đàn ông chán vợ và tệ nhất là đường ai nấy đi trong thời gian sớm nhất.

Khoe khoang quá nhiều

Đàn ông cực kỳ dị ứng với kiểu phụ nữ thích khoe khoang bản thân giỏi giang, xinh đẹp. Thế nên phụ nữ đừng quá “nổ” trước mặt chồng. Hãy để người khác công nhận điều đó, đừng nên tự tâng bốc mình lên tận mây xanh. Nếu cố chấp giữ tính cách này, bạn sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối trong hôn nhân.

Chê bai người khác

Đàn bà khôn đừng chê bai người khác - Ảnh minh họa: Internet

Việc chê bai người khác không giúp bạn sống tốt hơn mà chỉ khiến bạn mất giá trong mắt chồng. Vì vậy đàn bà khôn ngoan đừng chê bai, phán xét ai. Hãy dành thời gian chăm lo cho bản thân và gia đình, đừng quan tâm đến chuyện thiên hạ.