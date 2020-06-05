5 lời nói kém duyên khiến phụ nữ mất sạch điểm trong mắt đàn ông

Đây là những lời nói kém duyên, cực kỳ mất điểm trong mắt đàn ông, phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối đừng thốt ra nửa lời.

Việc chê bai người khác trước mặt chồng không làm bạn xinh đẹp hơn. Những lời nói này chỉ khiến bạn mất điểm trong mắt anh ấy mà thôi. Phụ nữ không ai xấu, chẳng qua mỗi người mỗi gu thời trang , mỗi gu thẩm mỹ khác nhau. Bạn không có quyền phán xét, chê bai người này người kia để nâng cao giá trị của bản thân.

Đừng so sánh chồng với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại luôn so sánh chồng với người khác. Phụ nữ dù xinh đẹp đến mấy, mở miệng nói những lời này cũng khiến đàn ông chán vợ. Họ không thích có người vợ lúc nào cũng đứng núi này, trông núi nọ. Họ không thích cuộc nói chuyện của cả hai lúc nào cũng tồn tại sự chê bai, so sánh. Nếu phụ nữ cứ giữ thói quen, tính cách này, sớm muộn gì cũng tan nhà nát cửa.

“Nhìn chồng con nhà người ta phát ham, nhìn nhà mình phát chán”

Không ít phụ nữ nói câu này để bày tỏ sự bực tức, bất hạnh của bản thân. Họ thường oán than tại sao mình lại có ông chồng lười biếng, đứa con hư đốn như vậy. Nhưng họ lại không nhìn nhận xem bản thân đã thật sự tốt, đã lắng nghe những điều chồng con mong muốn hay chưa.

Phụ nữ đừng nói câu này làm tổn thương chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn muốn trút hết những nỗi buồn phiền bất hạnh của mình mà không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác. Họ chỉ muốn nói cho đã miệng nhưng không biết người nghe sẽ tổn thương như thế nào.

“Không làm được thì để tôi làm, nhà này chỉ có mình tôi nai lưng ra làm thôi”

Phụ nữ đừng tỏ ra mình mạnh mẽ hay biết hết mọi việc. Bạn nên tạo điều kiện cho chồng con san sẻ việc nhà. Có thể họ làm không tốt nhưng khi nhận được lời động viên, khen ngợi của bạn, họ sẽ cảm thấy có động lực hơn.

Phụ nữ đừng ôm đồm hết rồi than khổ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng trách móc chồng con vô dụng khi không có mình bên cạnh. Cũng đừng chê bai chồng dở tệ, hãy để anh ấy có cơ hội hoàn thiện bản thân.

“Lấy anh là nỗi bất hạnh nhất cuộc đời tôi”

Nếu nói ra câu này, bạn sẽ khiến cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ. Vì đàn ông cực kỳ ghét vợ trút giận bằng những lời lẽ mang tính sát thương này. Về phần phụ nữ, nếu cảm thấy bản thân bất hạnh thì hãy ly hôn. Đừng ở lại rồi trách móc chồng không mang lại hạnh phúc cho vợ con.