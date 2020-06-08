Nếu đánh mất hai thứ quan trọng này trong cuộc đời, công danh tài chính của đàn ông cũng sẽ sụp đổ, lụn bại không bao giờ ngóc đầu lên được.

Do đó, đàn ông có vợ rồi thì hãy sống có trách nhiệm với gia đình của mình. Đừng mải mê làm hài lòng thiên hạ hay chạy theo dục vọng mà quên mất mình còn vợ con ở nhà. Nên nhớ chẳng có người đàn bà nào đủ kiên nhẫn để đợi chờ anh thay đổi. Không có người nào đủ vị tha để bao dung cho sự vô tâm, thờ ơ của chồng.

Người đàn ông vô tâm đánh mất vợ con sẽ không có kết quả tốt đẹp. Công danh, sự nghiệp của họ sau này sẽ bấp bênh. Vì phụ nữ là vượng khí trong ngôi nhà, giúp chồng con giàu sang phú quý. Nếu không có vợ bên cạnh, đàn ông sẽ lao đao và mất phương hướng.

Khi quá mệt mỏi, đàn bà sẽ rời đi và buông bỏ hết mọi thứ. Vì vậy đàn ông ơi, hãy biết trân quý những gì bản thân đang có, đừng để mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối, dằn vặt.

Cha mẹ

Đàn ông đừng mãi chạy theo dục vọng rồi bỏ quên những người thân yêu - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ là người đã sinh ra bạn và bạn phải có trách nhiệm với họ. Khi còn nhỏ, bạn có thể không hiểu chuyện khiến cha mẹ phiền lòng, lo lắng. Nhưng khi lớn rồi, bạn phải sống đúng với nghĩa vụ của mình. Nếu không thể lo cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy, tuyệt đối đừng khiến họ phải hao tốn nước mắt vì những việc làm dại khờ của bạn.

Người đàn ông bản lĩnh nhất là khi làm có tiền biết báo hiếu cho cha mẹ. Đó là việc làm mà mỗi người đều phải làm được. Có vậy công danh, sự nghiệp sau này lớn thuận lợi, vẻ vang.

Đàn ông bản lĩnh sẽ không vô tâm với cha mẹ, vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Không biết bạn tài giỏi bao nhiêu, kiếm được nhiều tiền hay không, nếu đối xử tệ với người sinh ra mình, chắc chắn bạn sẽ phải nhận hậu quả nặng nề. Dù có giàu bao nhiêu, tài sản cũng sẽ đội nón ra đi khi không có trách nhiệm với người đã sinh ra mình.