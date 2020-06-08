Những ngộ nhận khiến kẻ thứ ba mãi mãi đứng bên lề của hạnh phúc

Phụ nữ yêu 08/06/2020 06:19

Những kẻ thứ ba thường nghĩ mình chiếm vị trí trung tâm trong trái tim đàn ông, nhưng thực tế họ chỉ là ngọn cỏ ven đường chẳng bao giờ với được mây xanh.

Dưới đây là những ngộ nhận của kẻ thứ ba khiến bản thân sống cả đời trong đau khổ, bị thiên hạ chỉ trích, không thể tìm được hạnh phúc cho mình.

Đàn ông sẽ cho mình danh phận

Người thứ ba dại khờ nuôi mộng tưởng rằng đàn ông sẽ cho mình một danh phận đàng hoàng. Họ nghĩ sẽ được công nhận và trở thành vợ chính thức. Nhưng thực tế đàn ông ngoại tình chẳng ai bỏ vợ để rước nhân tình về làm vợ. Họ đủ khôn ngoan để biết được nhân tình vốn dĩ chỉ là vui chơi qua đường, là món ăn thay thế khi đã chán cơm.

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Kẻ thứ ba thường ngộ nhận về tình yêu của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông bạc lắm, họ sẽ không quan tâm đến bạn phải chịu đau đớn ra sao. Họ chỉ biết sau tất cả bản thân chọn quay về bên mái ấm của mình và sống bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có bản thân kẻ thứ ba luôn mơ tưởng về danh phận vốn không thuộc về mình.

Đàn ông sẽ bỏ vợ để lấy mình

Kẻ thứ ba nên biết đàn ông ngoại tình không ai bỏ vợ để chọn một món ăn tạm bợ. Chẳng ai từ bỏ mái ấm của mình để đến với căn phòng trọ chật hẹp. Họ chỉ thích vui chơi nhất thời, muốn thay đổi khẩu vị một chút để cuộc sống thú vị hơn mà thôi.

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Đàn ông ngoại tình không ai bỏ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy dẹp mộng tưởng đàn ông sẽ bỏ vợ để theo mình. Vì đó là điều không thể nào xảy ra. Kẻ thứ ba chỉ mãi mãi là kẻ đứng bên lề hạnh phúc của người khác mà thôi.

Người không được yêu là người thứ ba

Có nhiều người thứ ba ngang ngược đến mức nhân danh tình yêu để bao biện cho lỗi sai của mình. Họ nói ở thời điểm hiện tại người đàn ông này đang yêu mình, đương nhiên vợ chính chuyên ở nhà là kẻ thứ ba.

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Kẻ thứ ba đừng nhân danh tình yêu mà làm chuyện lầm lỡ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng họ lại không hiểu đàn ông chỉ là say nắng nhất thời. Họ cảm thấy chán vợ nên mới tìm đến nhân tình. Tuy nhiên sau tất cả, họ cũng sẽ chọn về bên vợ con chứ không đến bên nhân tình. Vậy theo bạn, ai là kẻ thứ ba?

Người thứ ba luôn chiến thắng

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Người thứ ba sẽ không thể chiến thắng - Ảnh minh họa: Internet

Kẻ thứ ba sẽ chỉ mãi đứng bên lề hạnh phúc của người khác. Thời điểm hiện tại, bạn cảm thấy hạnh phúc khi đã thành công cướp đi người đàn ông đó. Nhưng sau này, bạn sẽ phải trả giá. Vì đàn ông phản bội lần đầu sẽ có nhiều lần sau. Họ đã bỏ mặc vợ thì việc bỏ rơi bạn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

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